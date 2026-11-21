Aaj Ka Mithun Rashifal 21 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव (कर्म, करियर, पद-प्रतिष्ठा, राजनीति, प्रशासन व व्यापार विस्तार स्थान) में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं. दशम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आज सामाजिक और राजनीति (Politics) के क्षेत्र से जुड़े जातकों को नई व महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त होंगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 21 November 2026)

दिनांक: 21 नवंबर 2026, शनिवार

21 नवंबर 2026, शनिवार तिथि: पूरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि रहेगी

पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन रेवती नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और चंद्र गोचर व विशेष योग: चंद्रमा पूरे दिन-रात मीन राशि (आपकी राशि से 10वें भाव) में संचरण करेंगे. साथ ही आज चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे. साथ ही आज रहेगा शुभ मुहूर्त (अभिजीत मुहूर्त व चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( अभिजीत मुहूर्त )

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( ) दोपहर बाद: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, तुरंत निर्णय और एक्स्ट्रा इनकम (Business Decisions & Extra Income)

तुरंत लें व्यवसाय संबंधी निर्णय, बिजनेसमैन को होगी एक्स्ट्रा इनकम: इस समय ग्रह स्थितियां आपके लिए सकारात्मक बनी हुई हैं, इसलिए व्यवसाय संबंधी किसी भी निर्णय को तुरंत लेने का प्रयास करें—देरी न करें. आज बिजनेसमैन को अपने मुख्य काम के अलावा एक्स्ट्रा इनकम (Extra Income) होने के प्रबल योग बन रहे हैं.

नए उद्यमी लक्ष्य पाने के लिए लगा दें पूरी ताकत: जिन जातकों ने नया व्यापार शुरू किया है (New Businessmen), वे अपना करियर बनाने और निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए आज अपनी पूरी ताकत व ऊर्जा लगा दें; सफलता निश्चित मिलेगी.

2. करियर, कौशल से जीत और सीखने की क्षमता (Career Rivals & Learning Ability)

अपने कौशल से विरोधियों को देंगे मात: वर्कप्लेस पर आज आप अपने विरोधियों को अपने ज्ञान और कार्य कौशल (Skills) के दम पर आसानी से जीत लेंगे, साथ ही आप अपने करियर को लेकर बेहद उत्साहित रहेंगे.

गलतियों व दूसरों के अनुभवों से सीखना बनेगा आपकी खासियत: कार्यस्थल (Workplace) पर अपनी पुरानी गलतियों और दूसरों के अनुभवों से सीखने की आपकी क्षमता ही आज आपकी सबसे बड़ी खासियत बनेगी, जो आपको आगे बढ़ाएगी.

3. लव लाइफ, मैरिड लाइफ, छात्र व स्वास्थ्य (Love Patience, Married Bliss & Students)

सिद्धि योग में लव लाइफ में जल्दबाजी से बचें, मैरिड लाइफ रहेगी सुखमय: सिद्धि योग बनने से लव लाइफ (Love Life) में आज किसी भी तरह की जल्दबाजी या उतावलेपन से बचें, तो दिन आपके लिए बेहद बेहतर रहेगा. वहीं, मैरिड लाइफ (Married Life) सुखमय रहेगी, जिससे आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ सुकून भरे पल बिता सकते हैं, और आपको भरपूर पारिवारिक सहयोग भी मिलेगा.

प्रतियोगी व सामान्य छात्रों को मिलेगा फैमिली का फुल सपोर्ट: कॉम्पिटिटिव और जनरल दोनों ही वर्ग के विद्यार्थियों (Students) को आज अपनी पढ़ाई और करियर के लिए फैमिली का फुल सपोर्ट (Full Support) मिलेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दशम भाव में चंद्रमा-शनि विष दोष के प्रभाव से काम की अधिकता के बीच घुटनों में जकड़न, थकान या मानसिक दबाव से बचने के लिए संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 4

शनिवार विशेष अचूक उपाय: आज शनिवार, कार्तिक शुक्ल द्वादशी, सिद्धि योग और दशम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा चंद्र-शनि विष दोष की शांति हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और सायंकाल सरसों के तेल का दीपक जलाएं. शनि मंदिर में काले तिल, काली उड़द, सरसों का तेल या हरी मूंग का दान करें तथा प्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश को दूर्वा अर्पित कर 'हनुमान चालीसा' व 'सुंदरकांड' का पाठ करें. शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. इससे राजनीति व करियर में बड़ी उपलब्धियां मिलेंगी, एक्स्ट्रा इनकम के मार्ग खुलेंगे और दांपत्य व पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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