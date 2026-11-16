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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mithun Rashifal 16 November 2026: 8वें चंद्रमा से अनहोनी का अलर्ट, ऑफिस पॉलिटिक्स व नए जोखिम से बचें एम्प्लॉई और शब्दों पर रखें नियंत्रण

Aaj Ka Mithun Rashifal 16 November 2026: 8वें चंद्रमा से अनहोनी का अलर्ट, ऑफिस पॉलिटिक्स व नए जोखिम से बचें एम्प्लॉई और शब्दों पर रखें नियंत्रण

Aaj Ka Mithun Rashifal 16 November 2026: मिथुन राशि 8th चंद्रमा, सर्वार्थसिद्धि व सूर्य-मंगल परिवर्तन योग, मशीन खराब होने की टेंशन, लॉजिस्टिक हानि अलर्ट, ऑफिस पॉलिटिक्स व सोमवार के उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 16 Nov 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal 16 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव (आयु, आकस्मिक बाधा, अप्रत्याशित घटना, तनाव व सतर्कता स्थान) में मकर राशि में संचरण कर रहे हैं. अष्टम भाव में चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति के चलते आज आपके साथ कुछ अनहोनी या अप्रत्याशित अड़चन आ सकती है; इसलिए वाहन चलाते समय और महत्वपूर्ण फैसलों में पूरी सावधानी बरतें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 16 November 2026)

  • दिनांक: 16 नवंबर 2026, सोमवार
  • तिथि: पूरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी
  • नक्षत्र: पूरे दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग, गण्ड योग और सर्वार्थसिद्धि योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मकर राशि (आपकी राशि से 8वें भाव) में संचरण करेंगे
  • विशेष ग्रह परिवर्तन: सूर्य देव शाम 07:43 बजे के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सूर्य-मंगल परिवर्तन योग का निर्माण होगा
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ चौघड़िया)
  • दोपहर बाद: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर सतर्कता (Industrial & Transport Alert)

मशीन खराब होने से ऑर्डर में देरी की टेंशन: औद्योगिक व्यवसाय (Industrial Business) से जुड़े जातकों के कारखाने या प्लांट में आज कोई मशीन खराब होने से आपकी मानसिक टेंशन बढ़ सकती है, जिसके चलते आप समय पर (Timely) ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे.

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लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट और टूर-ट्रैवल में हानि का अलर्ट: लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट्स, टूर एंड ट्रैवलिंग (Logistics, Transports, Tour & Travelling) से जुड़े व्यापारियों को आज बेहद सतर्क रहना होगा, क्योंकि लापरवाही या किसी अड़चन से आर्थिक हानि हो सकती है.

2. करियर, ऑफिस पॉलिटिक्स और राजनीति (Career, Politics & Principles)

छुट्टी पर रहे एम्प्लॉई को मिल सकता है घर से काम, अभिमान से बचें: जो नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) आज अवकाश (Leave) पर हैं, उन्हें भी घर से कुछ जरूरी काम निपटाने के लिए कहा जा सकता है. साथ ही, आपको अभिमान और झूठे दिखावे (Arrogance & Show-off) से पूरी तरह बचना होगा, क्योंकि यह आपके जीवन में बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है.

ऑफिस पॉलिटिक्स और नए जोखिम से दूर रहें: कार्यस्थल (Workplace) पर चल रही पॉलिटिक्स के कारण आज आपका मन काम में नहीं लगेगा. एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस में किसी भी तरह का नया जोखिम उठाने से बचें और अपने सिद्धांतों व नियमों को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करें. राजनीति से जुड़े लोग किसी जिद या हठ को लेकर बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Speech Control, Love & Students)

शब्दों पर रखें नियंत्रण, पार्टनर का विश्वास न तोड़ें: परिवार से संबंधित पुरानी चिंताओं में तो आज कमी आएगी, लेकिन किसी भी फैमिली मेंबर से बातचीत करते समय आपको अपने शब्दों पर सख्त कंट्रोल रखना होगा. प्रेम जीवन और दांपत्य जीवन में अपने लव व लाइफ पार्टनर के विश्वास को किसी भी सूरत में न तोड़ें और पारदर्शिता बनाए रखें.

छात्रों को पढ़ाई में आएंगी चुनौतियां: विद्यार्थी वर्ग (Students) को आज स्टडी में कुछ परेशानियों और एकाग्रता की कमी का सामना करना पड़ सकता है; धैर्यपूर्वक अभ्यास जारी रखें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: अष्टम चंद्रमा के प्रभाव से पेट संबंधी विकार, कमर दर्द या मानसिक बेचैनी हो सकती है. शाम को सूर्य-मंगल परिवर्तन योग के बीच वाहन सावधानी से चलाएं, बासी भोजन से बचें और नियमित योग-प्राणायाम करें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर:

सोमवार विशेष अचूक उपाय: आज सोमवार, कार्तिक शुक्ल सप्तमी और अष्टम भाव के चंद्रमा के कष्टों को शांत करने तथा देवाधिदेव महादेव व संकटमोचन हनुमान जी की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, गंगाजल और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' और 'महामृत्युंजय मंत्र' का कम से कम 108 बार जप करें. शाम को सूर्य-मंगल परिवर्तन योग के समय 'हनुमान चालीसा' या 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें तथा किसी जरूरतमंद या मंदिर में चावल, चीनी, दूध अथवा सफेद वस्त्र का दान करें. इससे आकस्मिक बाधाएं व अनहोनी टलेंगी, व्यापारिक नुकसान से बचाव होगा और पारिवारिक व व्यावसायिक जीवन में शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 Nov 2026 03:30 AM (IST)
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