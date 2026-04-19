Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्यापार में बाधाएं, बाजार में मांग गिरने से नुकसान संभव।

नौकरीपेशा जातक व्यस्तता, तनाव में रहेंगे, फाइलों में उलझेंगे।

विद्यार्थियों को एकाग्रता में कमी, पुराने कॉन्सेप्ट्स याद करने में कठिनाई।

बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, बड़े मानसिक थकान महसूस करेंगे।

Aaj ka Mithun Rashifal 19 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जिसे अक्षय तृतीया के महापर्व के रूप में मनाया जाता है. आज सुबह 10.50 तक द्वितीया तिथि रहेगी, उसके बाद तृतीया तिथि का आरंभ होगा. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 07.10 तक भरणी और फिर कृतिका नक्षत्र रहेगा.

आज वाशि, सुनफा, आयुष्मान और रवि योग का प्रभाव रहेगा, लेकिन मिथुन राशि के लिए चंद्रमा 12वें भाव में गोचर करेंगे. अक्षय तृतीया का दिन दान-पुण्य के लिए श्रेष्ठ है, परंतु मिथुन राशि वालों को आज के दिन अपने फैसलों में काफी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है.

बिजनेस और वेल्थ (Business & Finance)

व्यवसाय के नजरिए से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. चंद्रमा के 12वें भाव में होने से विदेशी संपर्कों या बाहरी कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं. बाजार में अचानक मांग गिरने से आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आज उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करेगी. आर्थिक रूप से भी आज का दिन जोखिम भरा है. प्रॉपर्टी या नई जमीन देखने से बचें, क्योंकि दलालों के जरिए धोखा होने की आशंका है. व्यापारिक यात्रा के लिए दक्षिण दिशा का चयन न करें, अन्यथा केवल थकान और आर्थिक बोझ ही हाथ लगेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन व्यस्तता और तनाव भरा रह सकता है. रविवार होने के कारण मुख्य कर्मचारियों की अनुपस्थिति आपके काम के बोझ को बढ़ा सकती है, जिससे प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा. ऑफिस की फाइलों और कागजी कार्यवाही में आप इतने उलझ सकते हैं कि भोजन तक का समय मिलना मुश्किल होगा. साथ ही, कार्यक्षेत्र में अपनी व्यक्तिगत बातें साझा न करें, क्योंकि सहकर्मी उनका मजाक बना सकते हैं. राजनीति से जुड़े लोगों को आज आलाकमान की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता की कमी वाला रहेगा. पढ़ाई के दौरान पुराने कॉन्सेप्ट्स को याद करने में कठिनाई आ सकती है, जिससे आपका कीमती समय रिवीजन में अधिक बर्बाद होगा. अपनी पढ़ाई की रणनीति पर फिर से विचार करें और शांत मन से अध्ययन करने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. छोटे बच्चों को पेट के कीड़ों या इंफेक्शन की समस्या परेशान कर सकती है. बाहर के खाने से परहेज करें. वयस्क लोग भी काम की अधिकता के कारण मानसिक थकान महसूस कर सकते हैं, इसलिए पर्याप्त आराम जरूर लें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज तालमेल बिठाने की आवश्यकता है. बाहर की परेशानियां घर के माहौल को प्रभावित न करें, इसका ध्यान रखें. अक्षय तृतीया के दिन घर में सात्विक भोजन बनाएं और भगवान विष्णु की आराधना करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी. निवेश के मामलों में परिवार के बड़ों की सलाह लेना ही आपके लिए हितकर रहेगा.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: हल्का हरा (Light Green)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को चने की दाल अर्पित करें. पक्षियों को दाना डालें और राहुकाल (दोपहर 04.30 से 06.00) के दौरान कोई भी नया कार्य आरंभ न करें.

FAQs

1. क्या आज मिथुन राशि वालों को सोना खरीदना चाहिए?

अक्षय तृतीया पर खरीदारी शुभ होती है, लेकिन आपके 12वें भाव में चंद्रमा होने के कारण कोई भी बड़ा निवेश सोच-समझकर और अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर ही करें.

2. आज के दिन कौन सी दिशा की यात्रा से बचना चाहिए?

आज दक्षिण दिशा की व्यापारिक यात्रा आपके लिए नुकसानदेह और थकावट भरी हो सकती है, इसलिए इससे बचना ही बेहतर है.

3. कार्यक्षेत्र में तनाव कम करने के लिए क्या करें?

काम के बीच में छोटे ब्रेक लें और फाइलों को मैनेज करने के लिए किसी की मदद लेने में संकोच न करें. अपनी व्यक्तिगत बातें सहकर्मियों से साझा करने से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.