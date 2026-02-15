Mithun Rashifal 15 February 2026 in Hindi: मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज 8वें भाव (अष्टम स्थान) में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में अष्टम चंद्रमा को चुनौतीपूर्ण माना जाता है, जो घर के जटिल मामलों में समस्या पैदा कर सकता है. आज ग्रहों की स्थिति आपको स्वभाव में संयम और विचारों में शुद्धता रखने की सलाह दे रही है. क्रोध और तनाव की स्थिति बनी रह सकती है, इसलिए आज भगवान शिव की शरण में रहकर खुद को शांत रखने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope): सेहत के लिहाज से आज का दिन थोड़ा "नरम" रह सकता है. स्वास्थ्य में गिरावट आने की वजह से आपके कुछ जरूरी काम अधूरे छूट सकते हैं. हालांकि, इसे लेकर बहुत अधिक चिंता न करें, क्योंकि तनाव आपकी स्थिति को और बिगाड़ सकता है.

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Wealth): व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन सतर्क रहने का है. व्यापार में धोखा होने का बड़ा खतरा है, इसलिए किसी भी नए व्यक्ति या अनजान प्रपोजल पर तुरंत भरोसा न करें. यदि आप आज व्यापार के सिलसिले में किसी यात्रा की योजना बना रहे थे, तो घरेलू समस्याओं के कारण उसे स्थगित करना पड़ सकता है. अपने दिमाग को शांत रखकर व्यापारिक अवसरों के बारे में विचार करें, तभी कोई सही रास्ता निकलेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career): नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में उलझनों भरा हो सकता है. ऑफिस से जुड़ी किसी बुरी खबर या किसी प्रोजेक्ट में बाधा आने की संभावना है. आपको सलाह दी जाती है कि अपने काम के प्रति एक्स्ट्रा सावधान रहें. अधिकारियों से बातचीत करते समय अपने स्वर को नीचा रखें, अन्यथा बात बिगड़ सकती है. रिलैक्स होकर काम करें, जल्दबाजी में बड़ी गलती हो सकती है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family): पारिवारिक मोर्चे पर आज आचार-विचार में तालमेल की कमी दिख सकती है. हालांकि परिवार के सदस्यों का सहयोग बना रहेगा, लेकिन पड़ोसियों के साथ किसी भी प्रकार के वाद-विवाद में न पड़ें, वरना मामला बढ़ सकता है. महाशिवरात्रि पर शिव-पार्वती की संयुक्त पूजा आपके पारिवारिक क्लेश को कम करने में सहायक होगी.

विद्यार्थी और शिक्षा (Student & Education): छात्रों के लिए आज का दिन मानसिक पशोपेश (Confusion) वाला रहेगा. प्रतियोगी और सामान्य छात्र किसी विशेष टॉपिक या विषय को लेकर भ्रम की स्थिति में रह सकते हैं. आज पढ़ाई का बहुत अधिक बोझ लेने के बजाय मूलभूत विषयों को समझने का प्रयास करें.

शुभ रंग: क्रीम (Cream)

क्रीम (Cream) शुभ अंक: 1

1 अशुभ अंक: 4

4 महाशिवरात्रि विशेष उपाय: आज शिवलिंग पर काला तिल और जल अर्पित करें. "ॐ नमः शिवाय" का जाप करते हुए शिव चालीसा का पाठ करें. इससे अष्टम चंद्रमा का दोष कम होगा.

1. आज महाशिवरात्रि पर मिथुन राशि वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

आज किसी भी नए निवेश या अनजान सौदे से बचें. अष्टम चंद्रमा के कारण आर्थिक नुकसान या धोखे की प्रबल संभावना है.

2. आज का शुभ समय और राहुकाल क्या है?

शुभ समय सुबह 10:15 से 12:15 तक है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें.

3. क्या आज की यात्रा सफल होगी?

आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ है, लेकिन घरेलू कारणों से यात्रा में विघ्न आ सकते हैं. यदि संभव हो तो यात्रा टाल दें.

