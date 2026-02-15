हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Mithun Rashifal 15 February 2026: मिथुन राशि वाले रहें सावधान! लेन-देन में धोखे का अंदेशा, संयम से ही सुलझेंगे घर के जटिल मामले

Gemini Horoscope 15 February 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Feb 2026 02:00 AM (IST)
Mithun Rashifal 15 February 2026 in Hindi: मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज 8वें भाव (अष्टम स्थान) में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में अष्टम चंद्रमा को चुनौतीपूर्ण माना जाता है, जो घर के जटिल मामलों में समस्या पैदा कर सकता है. आज ग्रहों की स्थिति आपको स्वभाव में संयम और विचारों में शुद्धता रखने की सलाह दे रही है. क्रोध और तनाव की स्थिति बनी रह सकती है, इसलिए आज भगवान शिव की शरण में रहकर खुद को शांत रखने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope): सेहत के लिहाज से आज का दिन थोड़ा "नरम" रह सकता है. स्वास्थ्य में गिरावट आने की वजह से आपके कुछ जरूरी काम अधूरे छूट सकते हैं. हालांकि, इसे लेकर बहुत अधिक चिंता न करें, क्योंकि तनाव आपकी स्थिति को और बिगाड़ सकता है. 

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Wealth): व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन सतर्क रहने का है. व्यापार में धोखा होने का बड़ा खतरा है, इसलिए किसी भी नए व्यक्ति या अनजान प्रपोजल पर तुरंत भरोसा न करें. यदि आप आज व्यापार के सिलसिले में किसी यात्रा की योजना बना रहे थे, तो घरेलू समस्याओं के कारण उसे स्थगित करना पड़ सकता है. अपने दिमाग को शांत रखकर व्यापारिक अवसरों के बारे में विचार करें, तभी कोई सही रास्ता निकलेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career): नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में उलझनों भरा हो सकता है. ऑफिस से जुड़ी किसी बुरी खबर या किसी प्रोजेक्ट में बाधा आने की संभावना है. आपको सलाह दी जाती है कि अपने काम के प्रति एक्स्ट्रा सावधान रहें. अधिकारियों से बातचीत करते समय अपने स्वर को नीचा रखें, अन्यथा बात बिगड़ सकती है. रिलैक्स होकर काम करें, जल्दबाजी में बड़ी गलती हो सकती है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family): पारिवारिक मोर्चे पर आज आचार-विचार में तालमेल की कमी दिख सकती है. हालांकि परिवार के सदस्यों का सहयोग बना रहेगा, लेकिन पड़ोसियों के साथ किसी भी प्रकार के वाद-विवाद में न पड़ें, वरना मामला बढ़ सकता है. महाशिवरात्रि पर शिव-पार्वती की संयुक्त पूजा आपके पारिवारिक क्लेश को कम करने में सहायक होगी.

विद्यार्थी और शिक्षा (Student & Education): छात्रों के लिए आज का दिन मानसिक पशोपेश (Confusion) वाला रहेगा. प्रतियोगी और सामान्य छात्र किसी विशेष टॉपिक या विषय को लेकर भ्रम की स्थिति में रह सकते हैं. आज पढ़ाई का बहुत अधिक बोझ लेने के बजाय मूलभूत विषयों को समझने का प्रयास करें.

  • शुभ रंग: क्रीम (Cream)
  • शुभ अंक: 1
  • अशुभ अंक: 4
  • महाशिवरात्रि विशेष उपाय: आज शिवलिंग पर काला तिल और जल अर्पित करें. "ॐ नमः शिवाय" का जाप करते हुए शिव चालीसा का पाठ करें. इससे अष्टम चंद्रमा का दोष कम होगा.

(FAQs)

1. आज महाशिवरात्रि पर मिथुन राशि वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
   आज किसी भी नए निवेश या अनजान सौदे से बचें. अष्टम चंद्रमा के कारण आर्थिक नुकसान या धोखे की प्रबल संभावना है.

2. आज का शुभ समय और राहुकाल क्या है?
    शुभ समय सुबह 10:15 से 12:15 तक है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें.

3. क्या आज की यात्रा सफल होगी?
   आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ है, लेकिन घरेलू कारणों से यात्रा में विघ्न आ सकते हैं. यदि संभव हो तो यात्रा टाल दें.

Aaj ka Vrishabh Rashifal 15 February 2026: वृषभ राशि शिव कृपा से चमकेंगे सितारे; लक्ष्मी और सर्वार्थ सिद्धि योग खोलेंगे धन आगमन के नए द्वार

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 15 Feb 2026 02:00 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Gemini Horoscope Mithun Rashifal #mithun
