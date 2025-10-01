Mithun Masik Rashifal October 2025: बिजनेस में बुध-शुक्र की अच्छी स्थिति फायदा दिलाएगी! पढ़ें मिथुन मासिक राशिफल
Mithun Rashi ka Masik Rashifal: मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है. करियर और बिजनेस के लिहाज ये महीना नए अवसरों से भरा रहेगा. पढ़े मिथुन राशि का मासिक राशिफल.
Gemini October Month Horoscope 2025: मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है. इस महीने जहां एक ओर बिजनेस और करियर में नए अवसर सामने आएंगे, वहीं रिश्तों और स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतनी होगी.
ग्रहों के विशेष योग आपको लाभ देंगे लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी रहेंगी. आइए जानते हैं मिथुन राशि का विस्तृत मासिक राशिफल-
बिजनेस और आर्थिक स्थिति
- 1 से 8 अक्टूबर तक शुक्र तृतीय भाव में रहकर सप्तम भाव से नवम-पंचम संबंध बनाएंगे, जिससे ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग और कोचिंग सेंटर से जुड़े लोगों को फायदा होगा.
- 2 से 24 अक्टूबर तक बुध पंचम भाव में रहकर सप्तम भाव से 3-11 का संबंध बनाएंगे, जिससे नए ऑर्डर और बिजनेस ग्रोथ के योग बनेंगे.
- 7 से 13 अक्टूबर तक बुध राहु के स्वाति नक्षत्र में रहेंगे जिससे अचानक कोई बड़ा लाभ हो सकता है.
- 9 अक्टूबर से शुक्र चतुर्थ भाव में रहकर केतु से संबंध बनाएंगे. इस दौरान ऑनलाइन गेमिंग, सट्टा और फार्मा बिजनेस से जुड़े लोगों को कानूनी दिक्कतें हो सकती हैं.
- 18 अक्टूबर से गुरु द्वितीय भाव में उच्च के होकर आ जाएंगे, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में धोखा मिलने का खतरा रहेगा.
- 27 अक्टूबर से मंगल षष्ठ भाव में रहेंगे जिससे फेस्टिवल सीजन पर बिजनेस विस्तार के योग बनेंगे.
जॉब और प्रोफेशन
- 17 अक्टूबर तक गुरु आपकी राशि में रहकर मंगल से राजयोग बनाएंगे. इस दौरान IT, बैंकिंग, टेलिकॉम और रियल एस्टेट सेक्टर के लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा.
- 9 अक्टूबर से शुक्र की दशम भाव पर दृष्टि होने से ट्रांसफर के योग बनेंगे.
- 10 अक्टूबर तक सूर्य-चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में रहने से नौकरी ढूंढ रहे लोगों को कॉम, लिंक्डइन और इंडीड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अच्छे अवसर मिल सकते हैं.
- 17 अक्टूबर के बाद सूर्य नीच के होने से केमिकल, ऑटोमोबाइल और फूड-बेवरिज सेक्टर के लोगों को आर्थिक अस्थिरता झेलनी पड़ सकती है.
- 18 अक्टूबर से गुरु का प्रभाव आपकी जॉब और आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा.
- 26 अक्टूबर तक मंगल और शनि का संबंध नौकरी में उतार-चढ़ाव ला सकता है.
फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप
- 8 अक्टूबर तक अपने क्रश को प्रपोज करने का बेहतर समय रहेगा.
- 17 अक्टूबर तक गुरु की दृष्टि वैवाहिक जीवन में ईमानदारी और सामंजस्य बनाएगी.
- शनि-केतु का संबंध पति-पत्नी के बीच तनाव और अहम का टकराव ला सकता है, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद गुरु की स्थिति रिश्तों में सुधार लाएगी.
- केतु की दृष्टि से जीवनसाथी की सेहत पर असर हो सकता है, उनका ध्यान रखें.
- 9 से 23 अक्टूबर तक बुध-शुक्र का परिवर्तन योग परिवार में वाणी को लेकर विवाद करा सकता है.
- 24 अक्टूबर के बाद भाई-बहनों को सफलता मिलेगी और संबंध बेहतर होंगे.
स्टूडेंट्स और लर्नर्स
- 8 अक्टूबर तक खेलकूद में जुड़े छात्रों को सफलता मिलेगी.
- 9 अक्टूबर से शुक्र और राहु का संबंध छात्रों को पढ़ाई में अच्छा परिणाम देगा, लेकिन विदेश जाने की योजना फिलहाल स्थगित करनी पड़ सकती है.
- 17 अक्टूबर तक गुरु का प्रभाव छात्रों को मनपसंद विषय और कोर्स में एडमिशन दिला सकता है.
- 17 से 26 अक्टूबर तक सूर्य-मंगल का योग प्रतियोगी छात्रों को चुनौतियाँ देगा, लेकिन मेहनत रंग लाएगी.
हेल्थ और ट्रैवल
- 26 अक्टूबर तक मंगल का प्रभाव स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा, खान-पान में लापरवाही न करें.
- 18 अक्टूबर से गुरु का राहु से संबंध पड़ोसियों या रिश्तेदारों की बीमारी के चलते अस्पताल के चक्कर लगवा सकता है.
- 15 अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य या शिक्षा से जुड़ी यात्रा संभव है.
- अनुशासन और संतुलित जीवनशैली से आप बीमारियों से बच सकते हैं.
अक्टूबर 2025 मिथुन राशि के उपाय
- 6 अक्टूबर शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा को चावल और लाल गुलाब अर्पित करें और "ॐ श्रां श्रीं श्रौं सरः चन्द्रमसे नमः" मंत्र का जाप करें. चावल का दान करने से जीवन में कष्ट दूर होंगे.
- 10 अक्टूबर करवा चौथ पर महिलाएं हरे रंग की साड़ी पहनकर गणेश जी को दूर्वा और लड्डू अर्पित करें और "ॐ वरप्रदाय नमः" मंत्र का जाप करें. इससे दांपत्य जीवन सुखमय होगा.
FAQs (मिथुन मासिक राशिफल अक्टूबर 2025)
Q1. मिथुन राशि वालों का बिजनेस अक्टूबर 2025 में कैसा रहेगा?
बिजनेस में नए ऑर्डर मिलेंगे और फेस्टिवल सीजन पर विस्तार होगा, लेकिन कानूनी मामलों और पार्टनरशिप बिजनेस में सावधानी बरतें.
Q2. नौकरीपेशा मिथुन राशि वालों के लिए समय कैसा है?
IT, बैंकिंग और रियल एस्टेट सेक्टर वालों को तरक्की मिलेगी, जबकि केमिकल और ऑटोमोबाइल सेक्टर में उतार-चढ़ाव रहेंगे.
Q3. मिथुन राशि का प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा?
रिश्तों में शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन अहंकार और वाणी पर नियंत्रण न रखने से विवाद हो सकते हैं. गुरु की कृपा से बाद में हालात सुधरेंगे.
Q4. छात्रों के लिए समय कैसा है?
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को मेहनत का फल मिलेगा और मनपसंद कोर्स में दाखिला मिल सकता है.
Q5. मिथुन राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
अक्टूबर का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से मिश्रित रहेगा. खानपान पर ध्यान दें और अनुशासन बनाए रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
