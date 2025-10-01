हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mithun Masik Rashifal October 2025: बिजनेस में बुध-शुक्र की अच्छी स्थिति फायदा दिलाएगी! पढ़ें मिथुन मासिक राशिफल

Mithun Masik Rashifal October 2025: बिजनेस में बुध-शुक्र की अच्छी स्थिति फायदा दिलाएगी! पढ़ें मिथुन मासिक राशिफल

Mithun Rashi ka Masik Rashifal: मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है. करियर और बिजनेस के लिहाज ये महीना नए अवसरों से भरा रहेगा. पढ़े मिथुन राशि का मासिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 01 Oct 2025 03:24 PM (IST)
Preferred Sources

Gemini October Month Horoscope 2025: मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है. इस महीने जहां एक ओर बिजनेस और करियर में नए अवसर सामने आएंगे, वहीं रिश्तों और स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतनी होगी.

ग्रहों के विशेष योग आपको लाभ देंगे लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी रहेंगी. आइए जानते हैं मिथुन राशि का विस्तृत मासिक राशिफल-

बिजनेस और आर्थिक स्थिति

  • 1 से 8 अक्टूबर तक शुक्र तृतीय भाव में रहकर सप्तम भाव से नवम-पंचम संबंध बनाएंगे, जिससे ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग और कोचिंग सेंटर से जुड़े लोगों को फायदा होगा.
  • 2 से 24 अक्टूबर तक बुध पंचम भाव में रहकर सप्तम भाव से 3-11 का संबंध बनाएंगे, जिससे नए ऑर्डर और बिजनेस ग्रोथ के योग बनेंगे.
  • 7 से 13 अक्टूबर तक बुध राहु के स्वाति नक्षत्र में रहेंगे जिससे अचानक कोई बड़ा लाभ हो सकता है.
  • 9 अक्टूबर से शुक्र चतुर्थ भाव में रहकर केतु से संबंध बनाएंगे. इस दौरान ऑनलाइन गेमिंग, सट्टा और फार्मा बिजनेस से जुड़े लोगों को कानूनी दिक्कतें हो सकती हैं.
  • 18 अक्टूबर से गुरु द्वितीय भाव में उच्च के होकर आ जाएंगे, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में धोखा मिलने का खतरा रहेगा.
  • 27 अक्टूबर से मंगल षष्ठ भाव में रहेंगे जिससे फेस्टिवल सीजन पर बिजनेस विस्तार के योग बनेंगे.

जॉब और प्रोफेशन

  • 17 अक्टूबर तक गुरु आपकी राशि में रहकर मंगल से राजयोग बनाएंगे. इस दौरान IT, बैंकिंग, टेलिकॉम और रियल एस्टेट सेक्टर के लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा.
  • 9 अक्टूबर से शुक्र की दशम भाव पर दृष्टि होने से ट्रांसफर के योग बनेंगे.
  • 10 अक्टूबर तक सूर्य-चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में रहने से नौकरी ढूंढ रहे लोगों को कॉम, लिंक्डइन और इंडीड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अच्छे अवसर मिल सकते हैं.
  • 17 अक्टूबर के बाद सूर्य नीच के होने से केमिकल, ऑटोमोबाइल और फूड-बेवरिज सेक्टर के लोगों को आर्थिक अस्थिरता झेलनी पड़ सकती है.
  • 18 अक्टूबर से गुरु का प्रभाव आपकी जॉब और आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा.
  • 26 अक्टूबर तक मंगल और शनि का संबंध नौकरी में उतार-चढ़ाव ला सकता है.

फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप

  • 8 अक्टूबर तक अपने क्रश को प्रपोज करने का बेहतर समय रहेगा.
  • 17 अक्टूबर तक गुरु की दृष्टि वैवाहिक जीवन में ईमानदारी और सामंजस्य बनाएगी.
  • शनि-केतु का संबंध पति-पत्नी के बीच तनाव और अहम का टकराव ला सकता है, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद गुरु की स्थिति रिश्तों में सुधार लाएगी.
  • केतु की दृष्टि से जीवनसाथी की सेहत पर असर हो सकता है, उनका ध्यान रखें.
  • 9 से 23 अक्टूबर तक बुध-शुक्र का परिवर्तन योग परिवार में वाणी को लेकर विवाद करा सकता है.
  • 24 अक्टूबर के बाद भाई-बहनों को सफलता मिलेगी और संबंध बेहतर होंगे.

स्टूडेंट्स और लर्नर्स

  • 8 अक्टूबर तक खेलकूद में जुड़े छात्रों को सफलता मिलेगी.
  • 9 अक्टूबर से शुक्र और राहु का संबंध छात्रों को पढ़ाई में अच्छा परिणाम देगा, लेकिन विदेश जाने की योजना फिलहाल स्थगित करनी पड़ सकती है.
  • 17 अक्टूबर तक गुरु का प्रभाव छात्रों को मनपसंद विषय और कोर्स में एडमिशन दिला सकता है.
  • 17 से 26 अक्टूबर तक सूर्य-मंगल का योग प्रतियोगी छात्रों को चुनौतियाँ देगा, लेकिन मेहनत रंग लाएगी.

हेल्थ और ट्रैवल

  • 26 अक्टूबर तक मंगल का प्रभाव स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा, खान-पान में लापरवाही न करें.
  • 18 अक्टूबर से गुरु का राहु से संबंध पड़ोसियों या रिश्तेदारों की बीमारी के चलते अस्पताल के चक्कर लगवा सकता है.
  • 15 अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य या शिक्षा से जुड़ी यात्रा संभव है.
  • अनुशासन और संतुलित जीवनशैली से आप बीमारियों से बच सकते हैं.

अक्टूबर 2025 मिथुन राशि के उपाय

  • 6 अक्टूबर शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा को चावल और लाल गुलाब अर्पित करें और "ॐ श्रां श्रीं श्रौं सरः चन्द्रमसे नमः" मंत्र का जाप करें. चावल का दान करने से जीवन में कष्ट दूर होंगे.
  • 10 अक्टूबर करवा चौथ पर महिलाएं हरे रंग की साड़ी पहनकर गणेश जी को दूर्वा और लड्डू अर्पित करें और "ॐ वरप्रदाय नमः" मंत्र का जाप करें. इससे दांपत्य जीवन सुखमय होगा.

FAQs (मिथुन मासिक राशिफल अक्टूबर 2025)

Q1. मिथुन राशि वालों का बिजनेस अक्टूबर 2025 में कैसा रहेगा?
बिजनेस में नए ऑर्डर मिलेंगे और फेस्टिवल सीजन पर विस्तार होगा, लेकिन कानूनी मामलों और पार्टनरशिप बिजनेस में सावधानी बरतें.

Q2. नौकरीपेशा मिथुन राशि वालों के लिए समय कैसा है?
IT, बैंकिंग और रियल एस्टेट सेक्टर वालों को तरक्की मिलेगी, जबकि केमिकल और ऑटोमोबाइल सेक्टर में उतार-चढ़ाव रहेंगे.

Q3. मिथुन राशि का प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा?
रिश्तों में शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन अहंकार और वाणी पर नियंत्रण न रखने से विवाद हो सकते हैं. गुरु की कृपा से बाद में हालात सुधरेंगे.

Q4. छात्रों के लिए समय कैसा है?
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को मेहनत का फल मिलेगा और मनपसंद कोर्स में दाखिला मिल सकता है.

Q5. मिथुन राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
अक्टूबर का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से मिश्रित रहेगा. खानपान पर ध्यान दें और अनुशासन बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 01 Oct 2025 03:24 PM (IST)
Tags :
Gemini Masik Rashifal Mithun Rashifal Gemini Monthly Horoscope
और पढ़ें
