Mithun February Rashifal 2026: मिथुन फरवरी राशिफल, ऑफिस में मिलेगी लीडरशिप, वैलेंटाइन डे पर मिल सकता है सरप्राइज

Mithun February Rashifal 2026: मिथुन फरवरी राशिफल, ऑफिस में मिलेगी लीडरशिप, वैलेंटाइन डे पर मिल सकता है सरप्राइज

Mithun February Rashifal 2026: मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी 2026 का महीना उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है. करियर और बिजनेस के लिहाज ये महीना नए अवसरों से भरा रहेगा. पढ़े मिथुन राशि का मासिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 07 Feb 2026 12:42 PM (IST)
Preferred Sources

बिजनस एंड वेल्थ

  • 03 फरवरी से बुध नवम भाव में रहते सप्तम भाव से 3-11 का सम्बध रहने से होम बेकरी, टिफिन सेवा, कैटरिंग, क्लाउड किचन, फूड ट्रक, विशेष व्यंजन, स्वास्थ्यवर्धक भोजन को स्वाद में अनूठापन, गुणवत्ता में निरंतरता, और सोशल मीडिया प्रचार से तेज ग्राहक वृद्धि और मुंह-जुबानी प्रचार मिलेगा.
  • 05 फरवरी से शुक्र से नवम भाव रहते गुरू से नवम-पंचम सम्बध रहने से घर पर सैलून, मेकअप आर्टिस्ट को शादी सीजन शुरुआत, त्योहारी तैयारी, और सोशल मीडिया प्रभाव से बुकिंग वृद्धि और प्रीमियम चार्ज अवसर मिलेंगे.
  • 1,11,13,14,20,21,22 फरवरी को बिजनसमैन को बढ़ती अनिश्चितता, मानसिक शांति की खोज, और जीवन दिशा की तलाश से धीरे-धीरे लेकिन बिजनस में गहरा ग्राहक आधार और भरोसेमंद प्रतिष्ठा बनेगी.
  • आपकी राशि में विराजित गुरू की सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर होने से ऑनलाइन वैश्विक मंच से बिजनस में अंतरराष्ट्रीय ग्राहक और बड़े ऑर्डर मिलेंगे. गुणवत्ता उत्पाद बनाते हो? स्थानीय चीजें बेचते हो? तो वैश्विक सोचो स्थानीय मत रहो दुनिया खरीददार है.
  • 13 फरवरी से नवम भाव में सूर्य-बुध-शुक्र की युति से बुधादित्य योग व लक्ष्मीनारायण योग रहने से फिटनेस कोचिंग, जिम प्रशिक्षण, व्यक्तिगत ट्रेनर, ऑनलाइन वर्कआउट का बिजनस करने वाले लोगो के लिए यह महीना फायदेमंद रहेगा.
  • 23 फरवरी से एकादश भाव के लॉर्ड मंगल नवम भाव में रहते एकादश भाव से 3-11 का सम्बध रहने से ऑनलाइन पढाई, यूट्यूब चैनल, संगीत कक्षाएं, कला शिक्षा, परीक्षा तैयारी को ऑनलाइन सीखने की बढ़ती स्वीकृति, सुविधा कारक, और विशेष ज्ञान की मांग से विद्यार्थी नामांकन और आय धाराएं बनेंगी.
  • 26 फरवरी से बुध नवम भाव में वक्री रहेगे जिससे व्यापारी को साझेदारी विवाद, लाभ बंटवारे में असहमति, भागीदार के साथ मतभेद और व्यावसायिक रिश्तों में खटास आ सकती है.

जॉब एंड प्रॉफेशन

  • महीने की शुरूआत से 12 फरवरी तक अष्टम भाव में सूर्य-मंगल का पराक्रम योग रहने से वक्रप्लेस पर धैर्य, और समस्या समाधान क्षमता से प्रदर्शन मान्यता, प्रोत्साहन पुरस्कार, और टीम लीडर पद की संभावनाएं मिलेंगी.
  • 11,13,14,20,21,22 फरवरी को Employed Person को किसी नई अच्छी नौकरी की तलाश थी तो वह आपको प्राप्त हो सकती है.
  • 13 फरवरी से नवम भाव में सूर्य-राहु का ग्रहण दोष रहने से नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में कई बार निराशा होगी, जिससे Work पर Focus नहीं कर पाएंगे.
  • 22 फरवरी तक षष्ठ भाव के लॉर्ड मंगल अष्टम भाव में उच्च के होकर विराजित रहने से नौकरीपेशा अपने सीनियर के साथ मधुर संबंध बनाए रखेंगे जिसका लाभ आपको अपने करियर में मिलेगा.
  • दशम भाव में विराजित शनि का षष्ठ भाव से नवम-पंचम सम्बध रहने से कामकाजी महिला के लिए लाभदायी रहेगा, किस्मत हर क्षेत्र में आपका साथ देगी, करियर में आपके हाथ सफलता लगेगी.
  • 13 फरवरी से सूर्य नवम भाव रहेगे जिससे बेरोजगारो को मनचाही जॉब मिल सकती है.  
  • 23 फरवरी से षष्ठ भाव के लॉर्ड मंगल नवम भाव में राहु के साथ अंगारक दोष बनाएगे जिससे नौकरीपेशा के काम में गलतियां हो सकती हैं.

फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप

  • 05 फरवरी से शुक्र नवम भाव में रहते सप्तम भाव से 3-11 का सम्बध रहने से मुस्कुराते पड़ोसी से दोस्ती, पड़ोस में नए परिचय, सोसायटी में सामाजिक जुड़ाव, स्थानीय समारोह भागीदारी को अनौपचारिक बातचीत से अपनापन बनेगा.
  • 05 फरवरी से नवम भाव में शुक्र-राहु की युति व शुक्र-शनि का 2-12 का सम्बध रहने से घर वालो के बीच पुराने मुद्दे, अनसुलझे झगड़े, भूली शिकायतें, दबी नाराजगी, पुरानी बातें फिर उठना से परिवार में तनाव, बहस, और भावनात्मक उथल-पुथल थोड़े समय के लिए बढ़ सकती है.
  • 12 फरवरी तक सूर्य अष्टम भाव में रहते सूर्य से अगले घर यानि नवम भाव में शुक्र होने शुभवेशि योग बनने से बुजुर्ग रिश्तेदार, दादा-दादी, नाना-नानी के साथ समय, उनकी कहानियां सुनना, उनका ख्याल रखना, उनकी सलाह लेना को पारिवारिक जड़ें, ज्ञान हस्तांतरण, और भावनात्मक विरासत से गहरा जुड़ाव, आशीर्वाद, और जीवन सबक मिलेंगे.
  • आपकी राशि गुरू की पाचवीं, सातवीं व नौवीं दृष्टि पंचम भाव, सप्तम भाव व नवम भाव पर होने से दूर के रिश्तेदार, पुराने दोस्त से वीडियो कॉल, मैसेज, सोशल मीडिया संपर्क से दूरी कम होना, भावनात्मक करीबी, और फिर से जुड़ाव की खुशी मिलेगी.
  • 13 फरवरी से नवम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र की युति व 14 फरवरी Valentine's Day पर नई मुलाकात, अनजान व्यक्ति से आकर्षण, किसी से पहली बार मिलना, दिल धड़कना, शर्माना को अप्रत्याशित परिचय, सहज आकर्षण, और संभावित रोमांस की शुरुआत दे सकता है.
  • दशम भाव में विराजित शनि की दशवीं दृष्टि सप्तम भाव पर होने से मौजूदा रिश्तों में गहरी बातचीत, दिल की बातें, भविष्य की योजनाएं, सपने साझा करना, कमजोरियां बताना को भावनात्मक अंतरंगता, विश्वास गहराना, और रिश्ते की मजबूती में नई ऊंचाई मिलेगी.
  • 1,11,13,14,20,21 विवाह की बातचीत, रिश्ता पक्का करना, सगाई की तैयारी, परिवारों का मिलना, भविष्य की योजना को दोनों परिवारों की सहमति, व्यावहारिक चर्चाएं, और प्रतिबद्धता के कदम से गंभीर रिश्ते में प्रगति और विवाह की दिशा मिलेगी.

स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स

  • पंचम भाव के लॉर्ड शुक्र 05 फरवरी से नवम भाव से बुध के साथ लक्ष्मीनारायण योग बनाएगे जिससे स्टूडेंट्स को नए विषय, रोचक टॉपिक, अलग कोर्स, अनोखा ज्ञान क्षेत्र में जिज्ञासा, सीखने का उत्साह, और तेज समझ से विषय में महारत, अध्यापक प्रशंसा, और साथियों से अलग पहचान बनेगी.
  • 13 फरवरी से सूर्य नवम भाव में रहते गुरू व पंचम भाव से नवम-पंचम सम्बध रहने से स्टूडेंट्स के लिए विषयों को गहरा अध्ययन, विस्तृत नोट्स, और धैर्यपूर्ण पढ़ाई से लंबी अवधि की समझ, परीक्षा तैयारी नींव, और विश्लेषणात्मक सोच विकसित होगी.
  • 05 फरवरी से नवम भाव में शुक्र-राहु की युति व 13 फरवरी से सूर्य-राहु का ग्रहण दोष रहने से स्टूडेट्स का पढाई से ध्यान भटकाव, मोबाइल व्यसन, सोशल मीडिया समय बर्बादी, दोस्तों के साथ मस्ती, पढ़ाई से बचना से समय बर्बादी, पाठ्यक्रम पिछड़ना, और परीक्षा चिंता बढ़ सकती है.
  • 23 फरवरी से मंगल नवम भाव में रहेगे जिससे तकनीकी विषयों में समस्या समाधान दृष्टिकोण से कठिन प्रश्न हल करना, परीक्षा आत्मविश्वास, और अंक सुधार में सफलता मिलेगी.
  • संगीत, नृत्य, पेंटिंग, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, रंगमंच, लेखन जैसी कलाओं में रचनात्मक अभिव्यक्ति, प्रतिभा विकास, और कलात्मक आत्मविश्वास से प्रतियोगिता जीत, मंच प्रदर्शन, और विशेष पहचान बनेगी.

हेल्थ एंड ट्रेवल

  • 03 फरवरी से नवम भाव में बुध-राहु का जड़त्व दोष व 13 फरवरी सूर्य-राहु का ग्रहण दोष रहने से घुटने का दर्द, जोड़ों की समस्या, हड्डी कमजोरी, कैल्शियम की कमी के कारण सेहत को लेकर समस्याए हो सकती है.
  • 23 फरवरी से नवम भाव मंगल राहु का अंगारक दोष रहने से पेट संबंधी मुद्दे, पाचन समस्या, एसिडिटी, गैस, कब्ज, अपच को खाने का समय, स्वस्थ भोजन, पानी पीना, और फाइबर से पाचन सुधार, पेट स्वास्थ्य, और आराम मिलेगा.
  • 16 फरवरी के हल्की फुल्की यात्राएं, पास के शहर घूमना, वीकेंड ट्रिप, धार्मिक स्थल, मंदिर दर्शन, प्राकृतिक स्थान को मन की शांति, तनाव कम होना, और ताजगी महसूस होना से मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन, और जीवन में उत्साह वापस आएगा.
  • रात को ध्यान से नींद गुणवत्ता, आराम महसूस करना, और दिन में ऊर्जा बढ़ेगी.

उपाय

09 फरवरी सीताअष्टमी पर माता सीता को तुलसी या पान अर्पित करते हुए ॐ सीतारामाय नमः का जाप करें.

15 फरवरी महाशिवरात्रि पर- शिवलिंग पर बेलपत्र और गंगा जल चढ़ाते हुए ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद बच्चों को किताबें और पेन दान करें.

27 फरवरी आमलकी एकादशी पर आंवले के वृक्ष का पूजन करें व भगवान विष्णु जी का शंख जल व दुध मिलाकर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः मत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 07 Feb 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
Mithun Rashifal 2026 February Rashifal 2026
और पढ़ें
