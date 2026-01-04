Weekly Love Horoscope 5 to 11 January 2026: नया सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए कई मायनों में खास रहने वाला है। इस दौरान कुछ राशियों को रिश्तों में नई शुरुआत का मौका मिलेगा, तो कुछ को अपने पार्टनर को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत पड़ेगी. ग्रहों की चाल भावनाओं को गहराई दे रही है, जिससे पुराने गिले-शिकवे दूर हो सकते हैं. कुंडली में शुक्र की स्थिति यह तय करती है कि आपके रिश्तों में प्रेम और तालमेल कितना मजबूत होगा, बातचीत सहज होगी या चुनौतियाँ बढ़ेंगी.

इस हफ्ते के आरंभ में चंद्रमा स्वराशि कर्क में विराजमान होकर गौरी योग बनाएंगे, ज्योतिष शास्त्र अनुसार ये योग प्रेम जीवन के लिए भाग्यशाली माना जाता है. जानिए इस हफ्ते आपका प्यार क्या कहता है, रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकी या आएगी परीक्षा, सभी 12 राशियों का साप्ताहिक लव राशिफल.

मेष लव राशिफल

इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा. पार्टनर के साथ समय बिताने के मौके मिलेंगे, जिससे भावनात्मक जुड़ाव और गहरा होगा. आपसी समांजस बनेगा. जो लोग सिंगल हैं, उनकी जिंदगी में कोई खास व्यक्ति दस्तक दे सकता है हालांकि जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें.

रिश्ते में ईगो का टकराव हो सकता है, लेकिन बातचीत से सब संभल जाएगा. पुराने मतभेद सुलझाने का यह सही समय है. अपने पार्टनर की भावनाओं को नजरअंदाज न करें. रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है. इसके अलावा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें नहीं तो पार्टनर के साथ बनती बात बिगड़ जाएगी.

शुभ रंग: लाल

लाल उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.