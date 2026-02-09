Mesh Weekly Horoscope 8 to 14 February 2026: इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए कुछ बड़ी चुनौतियां लेकर आ सकती है. विशेषकर करियर और व्यक्तिगत जीवन में आपको कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं. हालांकि, सप्ताह का मध्य भाग आपके लिए सौभाग्य और नई ऊर्जा लेकर आएगा.

आज का दिन और सामान्य स्थिति

सप्ताह के शुरुआती दिन थोड़े भागदौड़ भरे रहेंगे. आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि काम का बोझ बढ़ गया है, लेकिन जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होने लगेंगे. शुभचिंतकों की सलाह इस दौरान आपके लिए रामबाण साबित होगी.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में यह सप्ताह मिश्रित फलदायी है. सप्ताह के शुरुआत में घर के किसी बुजुर्ग की तबीयत को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं. खुद के लिए आपको मौसमी बीमारियों (सर्दी, जुकाम) से सावधान रहने की जरूरत है. बाहर के खान-पान पर नियंत्रण रखें और योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यवसायियों के लिए शुरुआती कुछ दिन 'मंदी' वाले हो सकते हैं. निवेश करते समय सावधानी बरतें. लेकिन मिड-वीक के बाद व्यापार पटरी पर लौट आएगा. आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल है; रुका हुआ धन या पुराना उधार अचानक वापस मिल सकता है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

ऑफिस में आपको सीनियर और जूनियर दोनों का भरपूर सहयोग मिलेगा. यदि आप योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं, तो नई संभावनाएं और पदोन्नति के योग बनेंगे. आपकी मेहनत का उचित फल आपको इस सप्ताह के अंत तक मिल सकता है.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

छात्रों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. एकाग्रता की कमी के कारण पढ़ाई से मन भटक सकता है. सोशल मीडिया या अन्य व्याकुलताओं से दूर रहकर लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा, जिससे दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी खास व्यक्ति की दस्तक हो सकती है.

भाग्यशाली अंक: 9 और 1

9 और 1 भाग्यशाली रंग: लाल और केसरिया

लाल और केसरिया उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन गुड़-चना दान करें.

(FAQs)

1. क्या इस सप्ताह नया निवेश करना सही रहेगा?

सप्ताह के शुरुआती 2-3 दिन रुकना बेहतर है. बुधवार के बाद आप वित्तीय विशेषज्ञों की सलाह लेकर निवेश कर सकते हैं.

2. करियर में सफलता के लिए क्या करें?

योजनाबद्ध तरीके (Planning) से काम करें. जल्दबाजी में फैसले न लें और ऑफिस की राजनीति से दूर रहें.

3. स्वास्थ्य में सुधार के लिए विशेष सुझाव क्या है?

ठंडी चीजों के सेवन से बचें और पर्याप्त नींद लें. मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.