Mesh Weekly Horoscope 2026: मेष साप्ताहिक राशिफल चुनौतीपूर्ण शुरुआत के बाद चमकेगा भाग्य, करियर में बड़े फैसलों से मिलेगा लाभ

Mesh Weekly Horoscope 8 to 14 February 2026: मेष राशि के लिए 8-14 फरवरी 2026 करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मेष साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Feb 2026 10:50 AM (IST)
Preferred Sources

Mesh Weekly Horoscope 8 to 14 February 2026: इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए कुछ बड़ी चुनौतियां लेकर आ सकती है. विशेषकर करियर और व्यक्तिगत जीवन में आपको कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं. हालांकि, सप्ताह का मध्य भाग आपके लिए सौभाग्य और नई ऊर्जा लेकर आएगा.

आज का दिन और सामान्य स्थिति

सप्ताह के शुरुआती दिन थोड़े भागदौड़ भरे रहेंगे. आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि काम का बोझ बढ़ गया है, लेकिन जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होने लगेंगे. शुभचिंतकों की सलाह इस दौरान आपके लिए रामबाण साबित होगी.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में यह सप्ताह मिश्रित फलदायी है. सप्ताह के शुरुआत में घर के किसी बुजुर्ग की तबीयत को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं. खुद के लिए आपको मौसमी बीमारियों (सर्दी, जुकाम) से सावधान रहने की जरूरत है. बाहर के खान-पान पर नियंत्रण रखें और योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यवसायियों के लिए शुरुआती कुछ दिन 'मंदी' वाले हो सकते हैं. निवेश करते समय सावधानी बरतें. लेकिन मिड-वीक के बाद व्यापार पटरी पर लौट आएगा. आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल है; रुका हुआ धन या पुराना उधार अचानक वापस मिल सकता है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

ऑफिस में आपको सीनियर और जूनियर दोनों का भरपूर सहयोग मिलेगा. यदि आप योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं, तो नई संभावनाएं और पदोन्नति के योग बनेंगे. आपकी मेहनत का उचित फल आपको इस सप्ताह के अंत तक मिल सकता है.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

छात्रों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. एकाग्रता की कमी के कारण पढ़ाई से मन भटक सकता है. सोशल मीडिया या अन्य व्याकुलताओं से दूर रहकर लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा, जिससे दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी खास व्यक्ति की दस्तक हो सकती है.

  • भाग्यशाली अंक: 9 और 1
  • भाग्यशाली रंग: लाल और केसरिया
  • उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन गुड़-चना दान करें.

(FAQs)

1. क्या इस सप्ताह नया निवेश करना सही रहेगा?
    सप्ताह के शुरुआती 2-3 दिन रुकना बेहतर है. बुधवार के बाद आप वित्तीय विशेषज्ञों की सलाह लेकर निवेश कर सकते हैं.

2. करियर में सफलता के लिए क्या करें?
    योजनाबद्ध तरीके (Planning) से काम करें. जल्दबाजी में फैसले न लें और ऑफिस की राजनीति से दूर रहें.

3. स्वास्थ्य में सुधार के लिए विशेष सुझाव क्या है?
   ठंडी चीजों के सेवन से बचें और पर्याप्त नींद लें. मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 09 Feb 2026 10:50 AM (IST)
