हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Weekly Horoscope 2026: मेष राशि वीकली राशिफल, मिडवीक में पटरी पर लौटेगा बिजनेस

Mesh Weekly Horoscope 2026: मेष राशि वीकली राशिफल, मिडवीक में पटरी पर लौटेगा बिजनेस

Mesh Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: मेष राशि के लिए 26 जनवरी से 1 फरवरी करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मेष साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 02 Feb 2026 08:00 AM (IST)
Preferred Sources

Mesh Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: इस वीक की स्टार्टिंग में अपने पर्सनल लाइफ एंड करियर बिज़नेस को लेकर कुछ बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं. कुछ बड़ी चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं, जिनका सामना आपको बड़ी सूझ-बूझ और शुभचिंतकों की सलाह लेते हुए करना होगा.

  • इस दौरान स्टूडेंट्स का मन स्टडी से भटक सकता है. घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा.
  • यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपको इस दौरान मंदी का सामना करना पड़ सकत है, हालांकि मिड वीक आपको बिज़नेस पटरी पर लौटते हुए नजर आएगा.
  • आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होते नजर आएंगे और ऑफिस में सीनियर एंड जूनियर की मदद से सभी काम समय पर पूरे होंगे. कुल मिलाकर आपको सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा.
  • इस दौरान आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत और प्रयास के पूरे फल मिलेंगे। ऑफिस में नई संभावनाएं बनेंगी.
  • योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर आपको करियर बिज़नेस में बड़ी सफलता मिल सकती है.
  • आर्थिक दृष्टि से यह समय आपके लिए शुभ साबित होगा। मार्केट में फंसा पैसा या फिर किसी को दिया उधार दिया गया धन अप्रत्याशित रूप से वापस मिल सकता है.
  • पर्सनल लाइफ में लाइफ पार्टनर की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। इस दौरान आप सुखी दांपत्य जीवन बिताएंगे। प्रेम संबंध मजबूत होंगे.
  • लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी. सिंगल लोगों की लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है. सेहत की दृष्टि से आपको खानपान का ख्याल रखते हुए मौसमी बीमारियों के प्रति सचेत रहना है.

Premanand Maharaj: मुझे भूतों का राजा बनना है...प्रेमानंद महाराज से पूछा अजीब सवाल तो मिला ये जवाब

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 02 Feb 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Aries Mesh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
जम्मू और कश्मीर
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
इंडिया
10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, 50 KMPH की स्पीड से चलेंगी हवाएं, दिल्ली-UP का मौसम कैसा?
10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, 50 KMPH की स्पीड से चलेंगी हवाएं, दिल्ली-UP का मौसम कैसा?
क्रिकेट
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
Advertisement

वीडियोज

Budget2026 : विदेशों से सामान भारत लाना अब हुआ सस्ता | Nirmala Sitharaman
Janhit With Chitra Tripathi बजट पेश होते ही क्यों लुढ़का बाजार? | Parliament | Budget 2026
Sansani:डॉन...खूनी टारगेट 'ऑन' ! | Crime News
International News: भारत संग तेल पर बड़ी डील...',बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज
Budget2026 : क्या अभी और गिरेगा सोना-चांदी? | Nirmala Sitharaman | Parliament
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
जम्मू और कश्मीर
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
इंडिया
10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, 50 KMPH की स्पीड से चलेंगी हवाएं, दिल्ली-UP का मौसम कैसा?
10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, 50 KMPH की स्पीड से चलेंगी हवाएं, दिल्ली-UP का मौसम कैसा?
क्रिकेट
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 10: ‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे संडे हिला डाला बॉक्स ऑफिस, कर डाली छप्परफाड़ कमाई, तोड़ा 'कल्कि2898 एडी' से 'आरआरआर' का रिकॉर्ड
‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे संडे हिला डाला बॉक्स ऑफिस, कर डाली छप्परफाड़ कमाई
यूटिलिटी
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार से होकर जाने वाली 20 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार से होकर जाने वाली 20 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल
हेल्थ
सीने में दर्द ही नहीं, ये भी होते हैं हार्ट अटैक के लक्षण, जान लेंगे तो बच जाएगी जान
सीने में दर्द ही नहीं, ये भी होते हैं हार्ट अटैक के लक्षण, जान लेंगे तो बच जाएगी जान
शिक्षा
CBI Officer बनने का सपना देख रहे हैं? यहां जानिए CBI में भर्ती की पूरी प्रक्रिया
CBI Officer बनने का सपना देख रहे हैं? यहां जानिए CBI में भर्ती की पूरी प्रक्रिया
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget