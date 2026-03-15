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Mesh Weekly Horoscope 2026: मेष 15-21 मार्च राशिफल, ईरान-इजराइल वॉर से बाधित होगा बिजनेस
Mesh Weekly Horoscope 15 to 21 March 2026: मेष राशि के लिए 15 से 21 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मेष साप्ताहिक राशिफल.
Mesh Weekly Horoscope 15 to 21 February 2026: मेष राशि वालों के लिए 15 से 21 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां देखें.
- वीक स्टार्टिंग नेतृत्व और वर्चस्व से भरा रहेगा, जहाँ आप अपनी छाप छोड़ेंगे
- वॉर और टैरिफ की वजह से बिजनेस में सप्लाई चैन बाधित हो सकती है, लेकिन आप अपनी चतुराई से नए सप्लायर्स ढूँढ लेंगे.
- आपको करियर को लेकर कुछ साहसिक निर्णय लेने पड़ सकते हैं जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाएंगे.
- स्टूडेंट्स के लिए यह समय कड़ी मेहनत का है, अगर आप विदेश जाने का सोच रहे हैं तो इस प्रक्रिया पर अभी कुछ अड़चने आ सकती हैं.
- घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आप बड़ी चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगे.
- व्यवसाय में मंदी का असर कम होगा और मिड-वीक तक आपके पास ऑर्डर की लाइन लग जाएगी
- इस चरण के दौरान महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं में जल्दबाजी करने से बचना बुद्धिमानी होगी.
- ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा और बॉस आपके सुझावों को बोर्ड मीटिंग में प्रमुखता से शामिल करेंगे.
- आर्थिक दृष्टि से यह समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली है, पुराने डूबे हुए पैसे अचानक वापस मिल सकते हैं.
- समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और आप किसी सामाजिक कार्य का नेतृत्व भी कर सकते हैं.
- छात्र पूरी लगन से पढ़ाई करेंगे, और पेशेवर महत्वपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं.
- लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा और पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का योग बनेगा.
- स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह ऊर्जावान रहेगा, बस काम के दबाव से बचें.
- सप्ताह के मध्य में संतुलन बनाए रखने का सुझाव दिया गया है। आय स्थिर रहने के साथ-साथ अप्रत्याशित व्यय भी हो सकते हैं.
- पर्सनल लाइफ में लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल बहुत ही शानदार रहेगा और घर में शांति बनी रहेगी.
- प्रेम संबंध मजबूत होंगे और आप अपने लव पार्टनर को कोई कीमती उपहार दे सकते हैं.
- लव लाइफ में आ रही पुरानी बाधाएं अब दूर होंगी और आप शादी का फैसला ले सकते हैं.
- सेहत के मामले में आपको आंखों की जलन या हाई ब्लड प्रेशर के प्रति सचेत रहना होगा.
- वीकेंड आपको किसी वेल विशर की एडवाइस से बड़ा आर्थिक लाभ होने की संभावना है.
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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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Source: IOCL