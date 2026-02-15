एक्सप्लोरर
Mesh Weekly Horoscope 2026: मेष राशि वीकली राशिफल, ऑफिस में टारगेट होंगे पूरे या मिलेगी नई चुनौतियां
Mesh Weekly Horoscope 15 to 21 February 2026: मेष राशि के लिए 15 से 21 फरवरी करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मेष साप्ताहिक राशिफल.
Mesh Weekly Horoscope 15 to 21 February 2026: मेष राशि वालों के लिए 15 से 21 फरवरी 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां देखें
- वीक स्टार्टिंग मिलाजुला साबित होने वाला है. आपको अपने बिहेवियर पर कंट्रोल रखने की जरूरत रहेगी क्योंकि उन्हें लोगों की छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है.
- ऑफिस में मिले हुए टारगेट समय पर कम्पलीट हो सके इसके लिए आपको विशेष रूप से सीनियर एंड जूनियर को साथ लेकर चलना होगा.
- पारिवारिक एवं फाइनेंसियल सिचुएशन नार्मल बनी रहेगी.
- एम्प्लॉयड पर्सन को एक्स्ट्रा इनकम की प्राप्ति होगी लेकिन सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों पर खर्च भी खूब होगा.
- बिज़नेस में अपेक्षा से कम लेकिन लाभ होगा. मिड वीक जर्नी के योग बनेंगे.
- एक बार में एक काम करें और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पहले छोटे काम निपटाएं.
- जब आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो तो बोलें
- बेस्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सडनली से पिकनिक स्पॉट या पिल्ग्रिमेज टूर की प्लानिंग बन सकती है.
- कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे कॉम्पिटिटर्स को गुड न्यूज़ मिल सकती है. न्यू जनरेशन किसी नई विधा को सीखने की शुरुआत या फिर किसी खेल का हिस्सा बन सकते हैं.
- आपको स्वयं की सेहत के साथ घर की बुजुर्ग महिला की सेहत का भी खूब ख्याल रखना होगा.
- नौकरीपेशा वाले जातकों को ऑफिस में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी.
- प्रेम संबंधों के लिए समय रोमांस से भरा रहेगा.
- लव लाइफ नार्मल रहेगी. लव पार्टनर के साथ प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. मैरिड लाइफ सुखमय बनी रहेगी.
Rangbhari Ekadashi 2026: होली से पहले रंगभरी एकादशी कब, नोट करें डेट, शिव जी से जुड़ा है पर्व
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
