हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Weekly Horoscope 2026: मेष 11-17 जनवरी राशिफल, करियर की गाड़ी पटरी पर आ सकती है

Mesh Weekly Horoscope 2026: मेष 11-17 जनवरी राशिफल, करियर की गाड़ी पटरी पर आ सकती है

Mesh Weekly Horoscope 11 to 17 january 2026: मेष राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मेष साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 11 Jan 2026 11:26 AM (IST)
Mesh Weekly Horoscope 11 to 17 january 2026: साप्ताहिक राशिफल ग्रह गोचर और नक्षत्रों के आधारित होता है. इसके आधार पर जातक के स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन व प्रेम, धन-धान्य और समृद्धि, परिवार संबंधित जानकारी निकाली जाती है. कहते हैं मेष राशि वालों के लिए 11 से 17 जनवरी का राशिफल कैसे रहेगा यहां देखें-

वीक स्टार्टिंग अपस-डाउन लिए रह सकता है. आपके द्वारा किए जाने वाले परिश्रम और प्रयास का उम्मीद से कम फल मिल सकता है, जिसके चलते आपका मन थोड़ा चिंतित और निराश रह सकता है हालांकि यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी आपको अपने करियर, बिज़नेस और जीवन की गाड़ी पटरी पर आती हुई नजर आएगी. ऐसे में आपको फल की चिंता किए बगैर अपने कर्म पर फोकस करने की जरूरत रहेगी.

इस दौरान किसी बात को लेकर आपकी अपने परिजनों के साथ अनबन हो सकती है. प्रॉपर्टी और एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी की प्राप्ति में प्रॉब्लम आ सकती है. कोई भी डिसिशन इमोशन में बहकर या फिर गुस्से में लेने से बचना चाहिए और वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाना चाहिए, अन्यथा आपको चोट लग सकती है. मिड वीक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई से भटक सकता है हालांकि उन्हें कठिन परिश्रम करने पर ही मनचाही सफलता का योग बनेगा.

वर्किंग वुमन को कार्यक्षेत्र और घर-परिवार से जुड़ी कुछेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. प्रेम संबंध में जल्दबाजी में कोई डिसिशन लेने से बचें, अन्यथा बनी बात भी बिगड़ सकती है. अपनी सेहत के साथ लाइफ पार्टनर की सेहत का पूरा ख्याल रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 11 Jan 2026 11:26 AM (IST)
