हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSankashti Chaturthi 2026 Rashifal: संकष्टी पर इन 4 राशियों को करियर में होगा उन्नति, जानें मेष से मीन तक का राशिफल

Sankashti Chaturthi 2026 Rashifal: संकष्टी पर इन 4 राशियों को करियर में होगा उन्नति, जानें मेष से मीन तक का राशिफल

Horoscope 5 April 2026: आज त्रिग्रही योग के प्रभाव से ऊर्जा बनी रहेगी. मेष व सिंह के लिए दिन शुभ है, वहीं वृष व मकर धैर्य रखें. अपनी राशि अनुसार उपाय करें और सकारात्मक रहें. आपका दिन मंगलमय हो!

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 05 Apr 2026 03:35 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal 5 April 2026: आज 05 अप्रैल 2026 दिन रविवार है.पंचांग के अनुसार बैशाख कृष्णपक्ष की तृतीया तिथि सुबह 10 बजकर 03 मिनट तक रहेगा,उपरांत चतुर्थी तिथि आरम्भ हो जाएगी. सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो सूर्य के साथ शनि और मंगल मीन राशि में रहेगे जिसे मीन राशि में त्रिग्रही योग बना हुआ है, बुध और राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे, शुक्र मेष राशि में रहेगे, चंद्रमा तुला राशि संचरण करेगे.

देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में हैं और केतु सिंह राशि में मौजूद रहेगे.आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है, ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

Kal Ka Rashifal 5 April 2026: कल इन राशियों पर भारी पड़ सकते हैं सितारे, निवेश करने से पहले जरूर पढ़ें डा. अनीष व्यास की भविष्यवाणी!

मेष राशि

आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा. सुबह से ही आप खुद को एक्टिव महसूस करेंगे और किसी काम में तेजी दिखाने की इच्छा रहेगी. परिवार के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा और छोटे-मोटे झगड़े भी जल्दी सुलझ जाएंगे. बच्चों या बुजुर्गों के साथ बातचीत आज दिल को बहुत सुकून देगी.

  • पारिवारिक जीवन: घर में खुशियों का माहौल रहेगा, लेकिन कुछ मामूली नोक-झोंक हो सकती है. परिवार के किसी बुजुर्ग से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. किसी नए सदस्य या मेहमान के आने से माहौल और भी हल्का और आनंदमय बनेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में आज आप नए आइडियाज पेश कर सकते हैं. किसी पुराने प्रोजेक्ट में बदलाव लाने से लाभ होगा. बिजनेस में जोखिम लेने की हिम्मत आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में नई चीज़ें सीखने का समय है. यदि आप कोई नया कोर्स या स्किल सीख रहे हैं तो आज उसका लाभ मिल सकता है. मेहनत का फल धीरे-धीरे नजर आएगा.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ प्यार भरे पल बिताने का मौका मिलेगा. छोटी-छोटी बातों पर बहस हो सकती है, लेकिन दिल का प्यार मजबूत रहेगा.
  • स्वास्थ्य: पेट और पाचन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं. हल्का और संतुलित भोजन करें, और जरूरत पड़े तो योग या प्राणायाम करें.
  • लकी अंक: 9
  • लकी कलर: बैंगनी
  • उपाय: घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का थोड़ा छिड़काव करें.
  • आज क्या करें: नया प्रोजेक्ट शुरू करें या कुछ क्रिएटिव काम करें, दिन आपके लिए फलदायक रहेगा.

वृष राशि

आज का दिन थोड़ा रिलैक्स रहेगा, लेकिन पुराने मुद्दे अचानक सामने आ सकते हैं. अपने मन को शांत रखें और दूसरों के विचारों का सम्मान करें. आज की स्थिति में सोच-समझकर फैसले लेना बेहद जरूरी है.

  • पारिवारिक जीवन: घर के वातावरण में हल्की खटास महसूस हो सकती है, लेकिन समय देकर और प्यार दिखाकर सब ठीक हो जाएगा. परिवार के बुजुर्गों से बात करने से किसी पुराने विवाद का हल निकल सकता है.
  • व्यापार तथा नौकरी: आज आपके काम में सफलता मिलेगी. निवेश या पैसों से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें. किसी नए क्लाइंट के साथ काम करने का मौका भी मिल सकता है.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में आज थोड़ी मेहनत और ध्यान की जरूरत है. पुराने नोट्स या तैयारी का रिव्यू करना फायदेमंद रहेगा.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ते में मधुरता आएगी. छोटे-छोटे सरप्राइज और बातों से प्यार बढ़ सकता है.
  • स्वास्थ्य: सिरदर्द या हल्का तनाव हो सकता है. दिन में थोड़ी देर आराम और ध्यान से राहत मिलेगी.
  • लकी अंक: 5
  • लकी कलर: ऑरेंज
  • उपाय: सुबह पूजा के बाद लाल फूल घर में रखें.
  • आज क्या करें: ध्यान और मेडिटेशन करें, मन को शांति मिलेगी और निर्णय लेने में मदद होगी.

मिथुन राशि

आज का दिन आपके लिए उत्साह और नई संभावनाओं से भरा रहेगा. आपकी ऊर्जा और सकारात्मक सोच दूसरों को भी प्रभावित करेगी. नई परियोजनाओं में भाग लेने का मन बना लें.

  • पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ मजेदार और हल्के-फुल्के पल मिलेंगे. घर में हंसी-मजाक का माहौल रहेगा. बच्चों के साथ खेल या बातचीत करने से आप खुद भी खुश महसूस करेंगे.
  • व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. टीमवर्क और तालमेल बनाए रखने से काम आसान होगा. यदि आप बिजनेस करते हैं तो नए क्लाइंट या प्रोजेक्ट मिलने के संकेत हैं.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में आज रचनात्मक और सोच-समझकर काम करने की जरूरत है. नई चीजें सीखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ रोमांटिक मूड बना रहेगा. किसी खास दिन या मौके को यादगार बनाने की कोशिश करें.
  • स्वास्थ्य: हल्की थकान हो सकती है. थोड़ी एक्सरसाइज और पानी पर्याप्त मात्रा में पीने से दिन अच्छा रहेगा.
  • लकी अंक: 4
  • लकी कलर: हरा
  • उपाय: किसी जरूरतमंद की मदद करने से आपके भाग्य में वृद्धि होगी.
  • आज क्या करें: नए प्रोजेक्ट या यात्रा की योजना बनाएं, दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा.

कर्क राशि

आज का दिन आपके लिए संतुलन और सोच-समझ से भरा रहेगा. किसी आर्थिक मामले में सोच-समझकर कदम उठाएं. परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का रहेगा.

  • पारिवारिक जीवन: घर में बुजुर्गों के सुझाव से कई मामलों में लाभ होगा. घर का माहौल शांत और सुखद रहेगा. छोटे बच्चों के साथ खेल-कूद या बातचीत से दिन खुशनुमा बनेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस या बिजनेस में सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी है. आज कोई बड़ा निवेश या सौदा करने से पहले अच्छे से जांच करें.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई और नौकरी दोनों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है. समय प्रबंधन और अनुशासन से अच्छे परिणाम मिलेंगे.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे. छोटे सरप्राइज या प्यार भरी बातें रिश्ते में मिठास लाएंगी.
  • स्वास्थ्य: पेट और भूख में बदलाव हो सकता है. हल्का और संतुलित भोजन करें. योग या ध्यान करने से भी लाभ मिलेगा.
  • लकी अंक: 5
  • लकी कलर: स्काई ब्लू
  • उपाय: घर में ताजे फूल से पूजा करें.
  • आज क्या करें: पुराने दोस्तों से बात करें या मिलें, मन प्रसन्न रहेगा.

सिंह राशि

आज आपका दिन आत्मविश्वास और प्रेरणा से भरा रहेगा. आप अपने फैसलों में दृढ़ रहेंगे और नए अवसरों को भांपने में सफल होंगे. कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले थोड़ा सोच-समझ लें, लेकिन आपकी सकारात्मक ऊर्जा सब कुछ सही दिशा में ले जाएगी.

  • पारिवारिक जीवन: घर में खुशियों का माहौल रहेगा. बच्चों के साथ खेल-कूद या बातचीत आपके दिन को और भी सुंदर बना सकती है. परिवार के बुजुर्गों की सलाह से किसी मुश्किल स्थिति का हल मिल सकता है.
  • व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में आज मेहनत का फल आपको जल्दी मिलेगा. कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. टीमवर्क और तालमेल से काम आसान होगा.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई और ज्ञान बढ़ाने का दिन है. नई चीजें सीखने की उत्सुकता से आपका मन प्रसन्न रहेगा और सफलता भी मिलेगी.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ रोमांटिक पल आएंगे. छोटी-छोटी खुशियां और सरप्राइज दिन को यादगार बनाएंगे.
  • स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी, हल्का व्यायाम और पर्याप्त पानी पीना जरूरी है. तनाव से बचने के लिए दिन में थोड़ी देर मेडिटेशन करें.
  • लकी अंक: 7
  • लकी कलर: ऑरेंज
  • उपाय: सुबह सूरज को देखकर प्रणाम करें और सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करें.
  • आज क्या करें: किसी बड़े प्रोजेक्ट या निर्णय में कदम रखें, सफलता आपके साथ रहेगी.

कन्या राशि

आज आपका दिन मेहनत और अनुशासन से भरा रहेगा. कामकाज में आपको धैर्य और सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत है. छोटे-छोटे निर्णयों में जल्दबाजी न करें, इससे आपका फायदा होगा. आज आपकी सोच स्पष्ट रहेगी और परिवार या दोस्तों से मिलने-जुलने में मन आनंदित रहेगा.

  • पारिवारिक जीवन: घर में थोड़ी हल्की-फुल्की बहस हो सकती है, लेकिन बातचीत और समझदारी से सब ठीक होगा. परिवार के साथ समय बिताने से मन को शांति मिलेगी.
  • व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस या बिजनेस में आज मेहनत रंग लाएगी. किसी पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफलता मिलेगी.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखना जरूरी है. नए विषय सीखने का समय अच्छा है.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ आपसी समझ बढ़ाने का दिन है. छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर रिश्ते मजबूत होंगे.
  • स्वास्थ्य: तनाव और थकान से बचें. दिन में हल्की-फुल्की एक्सरसाइज और ध्यान से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.
  • लकी अंक: 3
  • लकी कलर: लाल
  • उपाय: घर में तुलसी का पौधा लगाएं और इसकी नियमित देखभाल करें.
  • आज क्या करें: जरूरी फैसलों को सोच-समझकर लें और जल्दबाजी न करें.

तुला राशि

आज का दिन आपके लिए रोमांच और सामाजिक गतिविधियों से भरा रहेगा. नए दोस्त बन सकते हैं और पुराने मित्रों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. सामाजिक माहौल और बातचीत से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

  • पारिवारिक जीवन: घर में सुख-शांति बनी रहेगी. हंसी-ठिठोली और प्यार का माहौल रहेगा. परिवार के किसी सदस्य के साथ मिलकर काम करने से रिश्ते मजबूत होंगे.
  • व्यापार तथा नौकरी: बिजनेस में नए अवसर मिल सकते हैं. ऑफिस में टीमवर्क और सहयोग से काम आसान होगा.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में रचनात्मक सोच से फायदा मिलेगा. नए आइडियाज अपनाने से सफलता मिलने की संभावना है.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्यार में रोमांस बढ़ेगा. पार्टनर के लिए छोटा सरप्राइज या प्यार भरी बात रिश्ते को और मधुर बनाएगी.
  • स्वास्थ्य: हल्की थकान हो सकती है. पर्याप्त नींद और पानी पीना जरूरी है.
  • लकी अंक: 6
  • लकी कलर: गुलाबी
  • उपाय: घर में मीठा खाने का प्रसाद रखें, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी.
  • आज क्या करें: सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लें.

वृश्चिक राशि

आज का दिन स्थिरता और स्पष्ट सोच लेकर आएगा. पुराने कामों को निपटाने और लंबित जिम्मेदारियों को पूरा करने का समय है. आप अपने काम में दृढ़ रहेंगे और सफलता पाने के लिए सही रणनीति अपनाएंगे.

  • पारिवारिक जीवन: घर में हल्की बातचीत और सहयोग से दिन अच्छा रहेगा. बुजुर्गों की सलाह से किसी पुराने विवाद का समाधान होगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में चुनौतीपूर्ण काम आएंगे. आत्मविश्वास और धैर्य से सफलता मिलेगी.
  • करियर तथा शिक्षा: मेहनत रंग लाएगी. पढ़ाई में निरंतरता और धैर्य जरूरी है.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में समझदारी और प्यार जरूरी है. छोटे विवादों को नजरअंदाज करना फायदेमंद रहेगा.
  • स्वास्थ्य: नींद पूरी करें. हल्की एक्सरसाइज और ध्यान से दिन अच्छा रहेगा.
  • लकी अंक: 2
  • लकी कलर: सी ग्रीन
  • उपाय: किसी जरूरतमंद को दान दें.
  • आज क्या करें: पुराने कामों को पूरा करने पर ध्यान दें.

धनु राशि

आज का दिन रोमांच और नई संभावनाओं से भरा रहेगा. यात्रा या नए प्रोजेक्ट में भाग लेने का मौका मिल सकता है. आप किसी भी नई चुनौती का सामना उत्साह से करेंगे.

  • पारिवारिक जीवन: घर में नए विचारों का स्वागत होगा. बच्चों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में नए क्लाइंट या प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है. यात्रा के योग भी बन रहे हैं.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में नई दिशा मिलेगी. मेहनत और उत्साह से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्यार और रोमांस के लिए दिन उत्तम रहेगा. साथी के साथ अच्छा समय बिताएं.
  • स्वास्थ्य: हल्का व्यायाम और पर्याप्त पानी पीने से दिन बढ़िया रहेगा.
  • लकी अंक: 2
  • लकी कलर: क्रीम
  • उपाय: घर में घी का दीपक जलाएं.
  • आज क्या करें: यात्रा या नए प्रोजेक्ट की योजना बनाएं.

मकर राशि

आज का दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन संयम और धैर्य से आप सब संभाल लेंगे. मेहनत का फल मिलेगा और धीरे-धीरे स्थिति आपके पक्ष में जाएगी.

  • पारिवारिक जीवन: घर में बहस या असहमति हो सकती है. समझदारी और शांति से सब हल होगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस या बिजनेस में स्थिरता बनाए रखें. जल्दबाजी से बचें, सोच-समझकर निर्णय लें.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में लगातार मेहनत करें. पुरानी गलतियों से सीख लें.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी की भावनाओं को समझें और प्यार भरी बातें करें.
  • स्वास्थ्य: जोड़ों या पीठ में हल्की तकलीफ हो सकती है. आराम और हल्की एक्सरसाइज फायदेमंद होगी.
  • लकी अंक: 1
  • लकी कलर: चॉकलेटी
  • उपाय: शाम को किसी बुजुर्ग को आशीर्वाद दें.
  • आज क्या करें: धैर्य रखकर काम करें, सफलता समय के साथ मिलेगी.

कुम्भ राशि

आज का दिन आपके लिए नई योजनाओं, अवसरों और सकारात्मक बदलावों से भरा रहेगा. आप खुद को आत्मविश्वासी महसूस करेंगे और किसी भी चुनौती का सामना सोच-समझकर और धैर्यपूर्वक कर पाएंगे. इस समय अपने करियर, पढ़ाई और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

  • पारिवारिक जीवन: घर में सहयोग और प्यार बढ़ेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. मेहनत और रणनीति से काम सफल होगा.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में मन लगाकर नई चीजें सीखें. ध्यान और अनुशासन से फायदा मिलेगा.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ खुलकर बातें करें, छोटे सरप्राइज रिश्ते को मजबूत करेंगे.
  • स्वास्थ्य: आंखों और दिमाग पर ध्यान दें. पर्याप्त नींद और पानी जरूरी है.
  • लकी अंक: 5
  • लकी कलर: ग्रे
  • उपाय: किसी गरीब को खाना खिलाएं.
  • आज क्या करें: नए काम शुरू करें, सफलता आपके साथ रहेगी.

मीन राशि

आज का दिन आपके लिए भावनात्मक संवेदनशीलता, रचनात्मकता और आत्मनिरीक्षण से भरा रहेगा. आप कला, संगीत, लेखन या किसी भी क्रिएटिव काम में खुद को पूरी तरह झोंक सकते हैं. यह समय मन को शांत रखने और अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा देने के लिए आदर्श है.

  • पारिवारिक जीवन: घर में प्यार और समझदारी बनी रहेगी. बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में सहयोग और तालमेल बनाए रखें. पुरानी परेशानियां हल होंगी.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी. नई चीजें सीखना फायदेमंद रहेगा.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ रोमांटिक पल आएंगे. प्यार और अपनापन बढ़ेगा.
  • स्वास्थ्य: पानी ज्यादा पिएं. डिहाइड्रेशन से बचें. हल्की एक्सरसाइज और ध्यान फायदेमंद रहेगा.
  • लकी अंक: 3
  • लकी कलर: मैरून
  • उपाय: सुबह नमक के पानी से हाथ-पैर धोएं.
  • आज क्या करें: कला या संगीत में समय बिताएं, मन को शांति मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Read More
Published at : 04 Apr 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Rashifal Aries To Pisces Sankashti Chaturthi 2026

Frequently Asked Questions

मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन भावनात्मक संवेदनशीलता, रचनात्मकता और आत्मनिरीक्षण से भरा रहेगा। कला, संगीत या लेखन जैसे रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Kal Ka Rashifal 6 April 2026: मेष और कन्या राशि वालों के घर आएगी बड़ी खुशखबरी, क्या सोमवार को चमकेगा आपका भाग्य?
Kal Ka Rashifal 6 April 2026: मेष और कन्या राशि वालों के घर आएगी बड़ी खुशखबरी, क्या सोमवार को चमकेगा आपका भाग्य?
राशिफल
Sankashti Chaturthi 2026 Rashifal: संकष्टी पर इन 4 राशियों को करियर में होगा उन्नति, जानें मेष से मीन तक का राशिफल
संकष्टी चतुर्थी 2026 पर बना शुभ योग, इन 4 राशि वालों को मिलेगी करियर में नई ऊंचाई, जानें अपनी राशि का हाल
राशिफल
Aaj ka Mesh Rashifal 5 April 2026: मेष राशि पार्टनरशिप से तगड़ा फायदा, करियर में चमकेगी किस्मत
मेष राशि पार्टनरशिप से तगड़ा फायदा, करियर में चमकेगी किस्मत
राशिफल
वृषभ राशिफल 5 अप्रैल 2026: आज चमकेंगे सितारे! बिजनेस में मुनाफा, करियर में बड़ी जिम्मेदारी, जानें भाग्यशाली अंक!
वृषभ राशि विदेश से पैसा ही पैसा, लीडरशिप में बड़ी छलांग
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जंग में ट्रंप की 'टॉकिंग स्ट्राइक' ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Iran- Israel War: पायलट के बदले होगी बड़ी सौदेबाजी? बुशहर के बाद करज बना जंग का मैदान ! | ABP News
Chitra Tripathi: ट्रंप की ये चूक बन गई सबसे बड़ी मुसीबत! | Iran US Israel Wa | Trump | Netanyahu
MP News: घर के बाहर बैठे लोगों पर कुत्ते का खूनी हमला, सीसीटीवी देख दहल जाएंगे आप। Indore CCTV
Sandeep Chaudhary: ईरान का इंतकाम...ट्रंप मांगे संघर्ष विराम ! | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran War: 23 साल बाद दुश्मन ने गिराया अमेरिकी फाइटर जेट, ईरान के हमले ने किया बड़ा नुकसान, जानें सब कुछ
23 साल बाद दुश्मन ने गिराया अमेरिकी फाइटर जेट, ईरान के हमले ने किया बड़ा नुकसान, जानें सब कुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब सिर्फ ढाई घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली से देहरादून, 14 अप्रैल को PM मोदी करेंगे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन
अब सिर्फ ढाई घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली से देहरादून, 14 अप्रैल को PM मोदी करेंगे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन
क्रिकेट
तुषार पांडे ने की कमाल की गेंदबाजी, गुजरात टाइटंस को नहीं बनाने दिए 6 गेंद में 11 रन, देखें आखिरी ओवर का रोमांच
तुषार पांडे ने की कमाल की गेंदबाजी, गुजरात टाइटंस को नहीं बनाने दिए 6 गेंद में 11 रन, देखें आखिरी ओवर का रोमांच
इंडिया
देशभर में आंधी-बारिश का कहर, दिल्ली-यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक चेतावनी जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट
देशभर में आंधी-बारिश का कहर, दिल्ली-यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक चेतावनी जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट
बॉलीवुड
फटे-पुराने जूतों में नजर आए सलमान खान, बाद में निकले महंगे लग्जरी शूज!
फटे-पुराने जूतों में नजर आए सलमान खान, बाद में निकले महंगे लग्जरी शूज!
विश्व
NASA Artemis II Mission: 53 साल में पहली बार इंसानी आंखों से देखा गया चांद का ये हिस्सा, आर्टेमिस II मिशन से आई ऐतिहासिक तस्वीर
53 साल में पहली बार इंसानी आंखों से देखा गया चांद का ये हिस्सा, आर्टेमिस II मिशन से आई ऐतिहासिक तस्वीर
एग्रीकल्चर
एमपी में इस दिन से शुरू होगी गेहूं की खरीद, सरकार ने किया नई तारीखों का ऐलान
एमपी में इस दिन से शुरू होगी गेहूं की खरीद, सरकार ने किया नई तारीखों का ऐलान
लाइफस्टाइल
Mosquito Reproduction And Feeding: अब मच्छर भूल जाएंगे इंसान का खून चूसना? कोलंबिया यूनिवर्सिटी की इस रिसर्च ने मचाई खलबली
अब मच्छर भूल जाएंगे इंसान का खून चूसना? कोलंबिया यूनिवर्सिटी की इस रिसर्च ने मचाई खलबली
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget