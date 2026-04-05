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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTrigrahi Yoga Horoscope 6 April 2026: ग्रहों के अनुकूलता के कारण इन राशि को होगा बंपर लाभ जाने मेष से मीन राशि के लिए कैसा रहेगा!

Trigrahi Yoga Horoscope 6 April 2026: ग्रहों के अनुकूलता के कारण इन राशि को होगा बंपर लाभ जाने मेष से मीन राशि के लिए कैसा रहेगा!

Horoscope 6 April 2026: सोमवार, 6 अप्रैल मीन में सूर्य-शनि-मंगल का त्रिग्रही योग और चंद्रमा का वृश्चिक में गोचर. मेष से मीन तक जानें ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से अपनी राशि का सटीक भविष्यफल.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 05 Apr 2026 05:00 PM (IST)
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Trigrahi Yoga Rashifal 6 April 2026: आज 06 अप्रैल 2026 दिन सोमवार है. पंचांग के अनुसार बैशाख कृष्णपक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 11 बजकर 58 मिनट तक रहेगा, उपरांत पंचमी तिथि आरम्भ हो जाएगी. सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो सूर्य के साथ शनि और मंगल मीन राशि में रहेगे जिसे मीन राशि में त्रिग्रही योग बना हुआ है, बुध और राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे, शुक्र मेष राशि में रहेगे,चंद्रमा वृच्चिक राशि संचरण करेगे.

देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में हैं और केतु सिंह राशि में मौजूद रहेगे.आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है, ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की आठवें भाव में रहेंगे.जिसे आपका दिन थोड़ा उत्साह और बदलाव लेकर आएगा. छोटी-छोटी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास और धैर्य उन्हें आसानी से हल कर देगा. आपके निर्णयों में मजबूती होगी, और लोगों के साथ आपका व्यवहार सामंजस्यपूर्ण रहेगा.
 
पारिवारिक जीवन: परिवार में प्यार और समझदारी बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा. बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की सेहत पर ध्यान दें. घर में किसी पुराने झगड़े को सुलझाने का मौका मिलेगा.
व्यापार तथा नौकरी: काम में नई चुनौतियां आएंगी. नौकरी में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना लाभदायक रहेगा. व्यापारियों को आज नए क्लाइंट मिलने की संभावना है. आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें.
करियर तथा शिक्षा: विद्यार्थी नई चीज़ें सीखने के लिए उत्साहित रहेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग हैं. ध्यान और एकाग्रता से पढ़ाई में सुधार होगा.
प्रेम तथा वैवाहिक जीवन:साथी के साथ खुलकर संवाद करें. रिश्तों में रोमांस और समझदारी दोनों जरूरी हैं. आज किसी पुराने मतभेद को सुलझाने का दिन है.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन हल्की थकान और पेट संबंधी परेशानी हो सकती है. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार अपनाएं.
  • लकी अंक: 8
  • लकी कलर: गुलाबी
  • उपाय: घर में हल्दी का दीपक जलाएं और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें.
  • आज क्या करें: किसी पुराने प्रोजेक्ट या योजना को आज नए दृष्टिकोण से देखें.
वृषभ राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की सातवें भाव में संचरण करेगे. आज आपका दिन स्थिरता और संतुलन का है. घर और काम दोनों में आपको धैर्य के साथ काम करना होगा. महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करें. पत्नी से भरपूर सहयोग मिलेगा.
 
पारिवारिक जीवन: माता-पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा. घर में छोटे बच्चों के लिए कुछ नई जिम्मेदारियां आएंगी. परिवार के साथ समय बिताना तनाव कम करेगा.
व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में नए अवसर बन सकते हैं, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें. नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों से समर्थन मिलेगा. टीम के साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक होगा.
करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में रुचि और मन लगाकर मेहनत करना फायदेमंद रहेगा. आज कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए दिन शुभ है.
प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ बातचीत में मधुरता रखें. रिश्तों में समझौता और सहयोग बढ़ेगा. नया रोमांस शुरू करने के लिए समय अच्छा है.
स्वास्थ्य: सिर और आंखों की थकान हो सकती है. पर्याप्त नींद लें और लंबे समय तक स्क्रीन के सामने न बैठें.
  • लकी अंक: 1
  • लकी कलर: ब्लू
  • उपाय: तुलसी के पत्ते पानी में डालकर पीएं.
  • आज क्या करें: अपने काम की योजना बनाएं और किसी आध्यात्मिक या मानसिक शांति देने वाले अभ्यास में समय लगाएँ.
मिथुन राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की छठे भाव में संचरण करेगे.आज आपका दिन बहुत ही सामाजिक और सक्रिय रहेगा. दोस्तों और परिवार के बीच आपका नेटवर्क मजबूत होगा. नए अवसर और नए लोग आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएंगे.
 
पारिवारिक जीवन: घर में छोटी-छोटी परेशानियों को समझदारी से सुलझाएं. बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें. किसी पारिवारिक सदस्य से सलाह लेना लाभदायक रहेगा.
व्यापार तथा नौकरी: आज व्यापारियों के लिए नए क्लाइंट और लाभकारी सौदे बन सकते हैं. नौकरी में आपके काम की सराहना होगी. ऑफिस में नए विचारों और योजनाओं को अपनाना फायदेमंद रहेगा.
करियर तथा शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन अध्ययन और सीखने के लिए अच्छा है. नया ज्ञान और तकनीक सीखने में मन लगेगा. किसी गुरु या वरिष्ठ की सलाह आज कारगर साबित होगी.
प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे. रोमांस में थोड़ी हल्की नोक-झोंक हो सकती है, लेकिन यह रिश्ते को और मजबूत बनाएगी.
स्वास्थ्य: हल्का व्यायाम और संतुलित आहार जरूरी है. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान करें.
  • लकी अंक: 9
  • लकी कलर: नारंगी
  • उपाय: घर के दक्षिण-पूर्व कोने में छोटी रोटरिय झंडी लगाएं.
  • आज क्या करें: पुराने मित्रों से संपर्क करें और अपने नेटवर्क को बढ़ाएं.
कर्क राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की पंचम भाव में संचरण करेगे.आज का दिन भावनाओं और जिम्मेदारियों का है. परिवार और कार्यस्थल में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा.
 
पारिवारिक जीवन: घर में बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल जरूरी होगी. पारिवारिक संवाद से तनाव कम होगा. घर के वातावरण को खुशहाल बनाने के लिए अपने व्यवहार में नर्मी रखें.
व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में कुछ रुकावटें आएंगी, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप इन्हें पार कर लेंगे. नौकरी में वरिष्ठों से समर्थन मिलेगा और महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलेगी.
करियर तथा शिक्षा: विद्यार्थियों को कठिन विषयों में मेहनत करनी होगी. पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने से लाभ मिलेगा.
प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ समय बिताना आपके रिश्तों को मजबूत करेगा. छोटे-मोटे झगड़े को नजरअंदाज करना फायदेमंद होगा.
स्वास्थ्य: पेट और किडनी से जुड़ी परेशानियों पर ध्यान दें. हल्का भोजन और पानी का सेवन बढ़ाएं.
  • लकी अंक: 2
  • लकी कलर: फिरोजी
  • उपाय: घर में हरे पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें.
  • आज क्या करें: किसी जरूरी काम को आज प्राथमिकता दें और समय का सही उपयोग करें.
सिंह राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की चौथे भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपकी नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास को चमकाने वाला है. आपके फैसले और निर्णय दूसरों को प्रेरित करेंगे. हालाँकि, थोड़ी सावधानी जरूरी है क्योंकि अहंकार के कारण छोटी गलतियां भी हो सकती हैं.
 
पारिवारिक जीवन: परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. माता-पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा. घर के बुजुर्गों के अनुभव से सीखने का मौका मिलेगा. बच्चों के साथ संवाद और खेल-खेल में समय बिताना फायदेमंद रहेगा.
व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में आपको जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं. प्रोजेक्ट्स में लीडरशिप निभाने से आपकी छवि मजबूत होगी. व्यापारियों के लिए नए क्लाइंट या सौदे के मौके हैं. आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लें.
करियर तथा शिक्षा: विद्यार्थियों को नई चीजें सीखने का उत्साह रहेगा. कठिन विषयों में ध्यान केंद्रित करना लाभदायक होगा. किसी गुरु या सीनियर की सलाह आज काम आएगी.
प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ रोमांस बढ़ेगा. किसी पुराने मतभेद को सुलझाने का दिन है. साथी के मूड का सम्मान करें.
स्वास्थ्य: ऊर्जा स्तर उच्च रहेगा, हल्का व्यायाम और सही खान-पान जरूरी है. मानसिक शांति के लिए ध्यान करें.
  • लकी अंक: 5
  • लकी कलर: सुनहरा
  • उपाय: सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को प्रणाम करें.
  • आज क्या करें: दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करें और किसी बड़े प्रोजेक्ट की योजना बनाएं.
तुला राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की तीसरे भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए संतुलन और मेल-जोल से भरा रहेगा. आपके आसपास का माहौल भावनाओं और समझदारी का मिश्रण दिखाएगा. परिवार और काम के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है. लोग आपके विचारों की सराहना करेंगे, लेकिन कुछ परिस्थितियां आपको धैर्य की परीक्षा लेंगी. सामाजिक तौर पर भी दिन महत्वपूर्ण रहेगा.
 
पारिवारिक जीवन: परिवार के सदस्यों के साथ मेलजोल बढ़ाएं. बुजुर्गों से सीखें और बच्चों को समझाएं. घर का माहौल शांत और खुशहाल रहेगा.
व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में साझेदारी और समझौते लाभदायक रहेंगे. ऑफिस में सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखें. नई योजनाओं में भागीदारी फायदेमंद होगी.
करियर तथा शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन ज्ञान बढ़ाने वाला है. पढ़ाई में नए आइडियाज अपनाने से लाभ होगा. शिक्षक मार्गदर्शन देंगे.
प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रोमांस में मधुरता बढ़ेगी. पार्टनर के साथ समय बिताएं और उनके मूड का सम्मान करें.
स्वास्थ्य: तनाव कम करने के लिए योग या ध्यान करें. हल्का व्यायाम और संतुलित भोजन जरूरी है.
  • लकी अंक: 6
  • लकी कलर: लेमन ग्रीन
  • उपाय: घर में नींबू और हरी मिर्च का टोटका करें.
  • आज क्या करें: दिन की शुरुआत ध्यान और मेडिटेशन से करें.
वृश्चिक राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की पहला भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपकी मानसिक शक्ति और साहस को बढ़ाने वाला है. चुनौतियों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनका सामना करने में आपको सफलता मिलेगी. घर और कार्यस्थल में आपकी स्थिति मजबूत होगी. भावनाओं और तार्किक सोच के बीच संतुलन बनाकर निर्णय लें. किसी पुराने मुद्दे का समाधान भी आज संभव है.
 
पारिवारिक जीवन: घर में पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. बातचीत और समझदारी से तनाव कम होगा. बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखें.
व्यापार तथा नौकरी: काम में बाधा आ सकती है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी. वरिष्ठ अधिकारी और सहयोगी मदद करेंगे.
करियर तथा शिक्षा: विद्यार्थियों को कठिन टॉपिक्स समझने में सफलता मिलेगी. पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें.
प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के मूड के अनुसार बातचीत करें. छोटी-छोटी बातें महत्वपूर्ण रहेंगी.
स्वास्थ्य: पेट और पाचन से जुड़ी परेशानियों पर ध्यान दें. पर्याप्त पानी पीएं और हल्का भोजन करें.
  • लकी अंक: 1
  • लकी कलर: लैवेंडर
  • उपाय: रात को चांदी का लॉकेट पहनें.
  • आज क्या करें: आवश्यक काम समय पर निपटाएं और नई योजनाओं को सोच-समझकर शुरू करें.
धनु राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की द्वादश भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए उत्साह और रोमांच से भरा रहेगा. नए अवसर आपके रास्ते में आएंगे और सोच-समझकर निर्णय लेने पर फायदा होगा. यात्रा और नए लोगों से मिलने का अवसर बन सकता है. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना आपको मानसिक ताजगी देगा. आपके विचार और दृष्टिकोण आज प्रभावशाली रहेंगे.
 
पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ आउटिंग या छोटी यात्रा लाभकारी रहेगी. बच्चों के साथ समय बिताना फायदेमंद है. घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.
व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलने की संभावना है. व्यापार में नए क्लाइंट और सौदे बन सकते हैं. आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लें.
करियर तथा शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन अध्ययन और सीखने के लिए अच्छा है. नया ज्ञान अपनाने से लाभ होगा.
प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ समय बिताने से रोमांस में मिठास बढ़ेगी. किसी पुराने मतभेद को सुलझाने का दिन है.
स्वास्थ्य: ऊर्जा स्तर ऊंचा रहेगा. हल्का व्यायाम और संतुलित भोजन जरूरी है. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान करें.
  • लकी अंक: 4
  • लकी कलर: नीला
  • उपाय: सुबह सूरज को देखकर तीन बार प्रणाम करें.
  • आज क्या करें: नए प्रोजेक्ट या काम की शुरुआत करें.
मकर राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की एकादश भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए योजना और रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा. लंबे समय से सोच रही योजनाओं को आज अमली जामा पहनाने का समय है. परिवार और कार्यस्थल में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. आपके सोच-समझकर लिए गए निर्णय भविष्य में लाभ देंगे. मानसिक रूप से थोड़ी मेहनत लग सकती है, लेकिन परिणाम संतोषजनक होंगे.
 
पारिवारिक जीवन: बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें. परिवार के बुजुर्गों के साथ संवाद बढ़ाएं. घर में समझदारी से फैसले लें.
व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में नई रणनीति बनाएं. पुराने प्रोजेक्ट में सुधार होगा. नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा.
करियर तथा शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए कठिन विषयों में सफलता मिलेगी. ध्यान और मेहनत से परीक्षा में लाभ होगा.
प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें. छोटे सरप्राइज रिश्तों को मज़बूत बनाएंगे.
स्वास्थ्य: नींद और खान-पान पर ध्यान दें. हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा. मानसिक शांति के लिए ध्यान करें.
  • लकी अंक: 2
  • लकी कलर: हरा
  • उपाय: घर में सूर्य का प्रकाश लाने के लिए खिड़कियाँ खोलें.
  • आज क्या करें: लंबी योजना बनाकर काम शुरू करें और किसी नए प्रोजेक्ट में हाथ डालें.
कुम्भ राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की दशम भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए सहयोग और सकारात्मक सोच से भरा रहेगा. नए विचार और नई योजना आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती हैं. सामाजिक रूप से आपके निर्णय और बातचीत आपके पक्ष में काम करेंगे. घर और कार्यस्थल में तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा. आपकी ऊर्जा और उत्साह दूसरों को भी प्रेरित करेगा.
 
पारिवारिक जीवन: परिवार के सदस्यों के साथ मेलजोल बढ़ाएं. बुजुर्गों का अनुभव सीखने के लिए फायदेमंद रहेगा. बच्चों के साथ समय बिताएं.
व्यापार तथा नौकरी:सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखें. टीम वर्क में लाभ होगा. व्यापार में भागीदारी से सफलता मिलेगी.
करियर तथा शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन अध्ययन और नए ज्ञान के लिए उत्तम है. नई तकनीक और विचार अपनाना लाभकारी रहेगा.
प्रेम तथा वैवाहिक जीवन:पार्टनर के साथ मधुर समय बिताएं. रोमांस में मिठास बढ़ाने के लिए छोटे सरप्राइज दें.
स्वास्थ्य: हल्का व्यायाम और पर्याप्त नींद जरूरी है. मानसिक शांति बनाए रखें.
  • लकी अंक: 7
  • लकी कलर: सफेद
  • उपाय: घर में हरे रंग की चीजें रखें और पौधों की देखभाल करें.
  • आज क्या करें: सहयोग और टीम वर्क पर ध्यान दें.
मीन राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की नवम भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए भावनाओं और संवेदनशीलता से भरा रहेगा. अपने मन की सुनना जरूरी है, लेकिन निर्णय विवेकपूर्ण होना चाहिए. परिवार और दोस्तों के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. रचनात्मक काम या कला से जुड़े लोग आज नई ऊर्जा महसूस करेंगे. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान और योग फायदेमंद रहेंगे.
 
पारिवारिक जीवन: घर में बुजुर्गों और बच्चों के साथ समय बिताना लाभकारी रहेगा. पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाएं.
व्यापार तथा नौकरी: काम में धैर्य और समझदारी से सफलता मिलेगी. पुराने प्रोजेक्ट में सुधार होगा. व्यापार में साझेदारी फायदेमंद रहेगी.
करियर तथा शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए अध्ययन में गहराई से ज्ञान मिलेगा. नए विषय सीखने में मन लगेगा.
प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. छोटी-छोटी बातें आज रिश्ते को मज़बूत करेंगी.
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें. योग और ध्यान फायदेमंद रहेगा. खान-पान में संतुलन रखें.
  • लकी अंक: 4
  • लकी कलर: आसमानी नीला
  • उपाय: घर में जल का पात्र रखें और रोज साफ करें.
  • आज क्या करें: रचनात्मक काम करें और अपनी भावनाओं को व्यक्त करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 05 Apr 2026 05:00 PM (IST)
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