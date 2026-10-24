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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमेष साप्ताहिक राशिफल 25 से 31 अक्टूबर 2026: बिजनेस में टारगेट होंगे पूरे, फैमिली संग शॉपिंग के योग; पढ़ें करियर और लव लाइफ की भविष्यवाणी

मेष साप्ताहिक राशिफल 25 से 31 अक्टूबर 2026: बिजनेस में टारगेट होंगे पूरे, फैमिली संग शॉपिंग के योग; पढ़ें करियर और लव लाइफ की भविष्यवाणी

Mesh Weekly Horoscope 25 to 31 October 2026: मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल! जानिए फेस्टिव सीजन में बिजनेस, जॉब के नए अवसर, मार्केटिंग टारगेट, फैमिली परचेजिंग और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Oct 2026 12:10 PM (IST)
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मेष साप्ताहिक राशिफल (Mesh Weekly Horoscope 25-31 October 2026)

ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 25 से 31 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए शुरुआत में कड़ी मेहनत और सप्ताह के अंत तक शानदार सकारात्मक परिणामों की सौगात लेकर आ रहा है. फेस्टिव सीजन (Festive Season) की चहल-पहल के बीच आपकी इच्छाशक्ति और योजनाबद्ध प्रयास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे.

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

सप्ताह की शुरुआत में ज्यादा प्रयास: वीक स्टार्टिंग में व्यापारिक योजनाओं को समय पर धरातल पर उतारने और अपने तय टारगेट को हासिल करने के लिए सामान्य से थोड़ा अधिक भागदौड़ और परिश्रम करना पड़ेगा.

वीकेंड तक शानदार नतीजे: सप्ताह के शुरुआती दिनों में दोस्तों या रिश्तेदारों से उम्मीद के मुताबिक सहयोग न मिलने पर हल्का निराशा का भाव आ सकता है; लेकिन धैर्य न खोएं, क्योंकि वीकेंड तक बाजार से आपको बेहद शानदार और पॉजिटिव नतीजे मिलने लगेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

इच्छाशक्ति से सुलझेंगी परेशानियां: फेस्टिव सीजन के दौरान दफ्तर या कार्यक्षेत्र में कुछ छोटी-मोटी अड़चनें सामने आ सकती हैं, लेकिन अपनी मजबूत इच्छाशक्ति और सूझबूझ के दम पर आप उन सभी पर आसानी से काबू पा लेंगे.

बेरोजगारों को खुशखबरी व मार्केटिंग में सफलता: जो लोग लंबे समय से नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस त्योहारी सीजन में कोई बहुप्रतीक्षित अच्छी खबर या जॉब ऑफर मिल सकता है. मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े कर्मचारियों को अपने कठिन सेल्स टारगेट तय समय पर पूरा करने की हार्दिक खुशी मिलेगी.

3. लव, फैमिली और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

लव लाइफ में तालमेल व फैमिली शॉपिंग: लव पार्टनर के साथ आपसी समझ और तालमेल बहुत मधुर रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ फेस्टिव सीजन की जमकर शॉपिंग और खरीदारी करने के बेहतरीन और आनंददायक अवसर प्राप्त होंगे.

स्वास्थ्य का रखें विशेष ध्यान: काम के बढ़ते दबाव और त्योहारी भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान या मौसमी परेशानियां उभर सकती हैं, इसलिए अपनी सेहत और खान-पान का खास ख्याल रखें.

शुभ रंग: लाल और पीला

शुभ अंक: 9 और 1

साप्ताहिक अचूक उपाय: पूरे सप्ताह प्रतिदिन प्रातः काल हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें. शुक्रवार को किसी जरूरतमंद को सफेद मिष्ठान्न या वस्त्र भेंट करें और पक्षियों को दाना डालें. इससे कार्यक्षेत्र की अड़चनें दूर होंगी और फेस्टिव सीजन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Oct 2026 12:10 PM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal Mesh Weekly Horoscop
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