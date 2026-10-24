मेष साप्ताहिक राशिफल (Mesh Weekly Horoscope 25-31 October 2026)

ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 25 से 31 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए शुरुआत में कड़ी मेहनत और सप्ताह के अंत तक शानदार सकारात्मक परिणामों की सौगात लेकर आ रहा है. फेस्टिव सीजन (Festive Season) की चहल-पहल के बीच आपकी इच्छाशक्ति और योजनाबद्ध प्रयास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे.

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

सप्ताह की शुरुआत में ज्यादा प्रयास: वीक स्टार्टिंग में व्यापारिक योजनाओं को समय पर धरातल पर उतारने और अपने तय टारगेट को हासिल करने के लिए सामान्य से थोड़ा अधिक भागदौड़ और परिश्रम करना पड़ेगा.

वीकेंड तक शानदार नतीजे: सप्ताह के शुरुआती दिनों में दोस्तों या रिश्तेदारों से उम्मीद के मुताबिक सहयोग न मिलने पर हल्का निराशा का भाव आ सकता है; लेकिन धैर्य न खोएं, क्योंकि वीकेंड तक बाजार से आपको बेहद शानदार और पॉजिटिव नतीजे मिलने लगेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

इच्छाशक्ति से सुलझेंगी परेशानियां: फेस्टिव सीजन के दौरान दफ्तर या कार्यक्षेत्र में कुछ छोटी-मोटी अड़चनें सामने आ सकती हैं, लेकिन अपनी मजबूत इच्छाशक्ति और सूझबूझ के दम पर आप उन सभी पर आसानी से काबू पा लेंगे.

बेरोजगारों को खुशखबरी व मार्केटिंग में सफलता: जो लोग लंबे समय से नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस त्योहारी सीजन में कोई बहुप्रतीक्षित अच्छी खबर या जॉब ऑफर मिल सकता है. मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े कर्मचारियों को अपने कठिन सेल्स टारगेट तय समय पर पूरा करने की हार्दिक खुशी मिलेगी.

3. लव, फैमिली और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

लव लाइफ में तालमेल व फैमिली शॉपिंग: लव पार्टनर के साथ आपसी समझ और तालमेल बहुत मधुर रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ फेस्टिव सीजन की जमकर शॉपिंग और खरीदारी करने के बेहतरीन और आनंददायक अवसर प्राप्त होंगे.

स्वास्थ्य का रखें विशेष ध्यान: काम के बढ़ते दबाव और त्योहारी भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान या मौसमी परेशानियां उभर सकती हैं, इसलिए अपनी सेहत और खान-पान का खास ख्याल रखें.

शुभ रंग: लाल और पीला

शुभ अंक: 9 और 1

साप्ताहिक अचूक उपाय: पूरे सप्ताह प्रतिदिन प्रातः काल हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें. शुक्रवार को किसी जरूरतमंद को सफेद मिष्ठान्न या वस्त्र भेंट करें और पक्षियों को दाना डालें. इससे कार्यक्षेत्र की अड़चनें दूर होंगी और फेस्टिव सीजन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

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