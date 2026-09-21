मेष साप्ताहिक राशिफल (20-26 सितंबर 2026): करियर में सम्मान, व्यापार में बड़ा उछाल; प्रॉपर्टी विवादों से मिलेगी राहत
मेष साप्ताहिक राशिफल (20-26 सितंबर 2026): पं. सुरेश श्रीमाली के अनुसार कार्यक्षेत्र में मिलेगा सम्मान, बिजनेस में बड़ा मुनाफा, सुलझेंगे प्रॉपर्टी विवाद. पढ़ें पूरा राशिफल.
Aries Weekly Horoscope 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की विदाई और पितृ पक्ष की शुरुआत के साथ सितंबर का यह सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदें और बड़े बदलाव लेकर आ रहा है. विख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के ग्रह-गोचर विश्लेषण के अनुसार, 20 सितंबर से 26 सितंबर 2026 की यह समयावधि मेष राशि वालों के लिए आर्थिक मजबूती, पद-प्रतिष्ठा और भौतिक सुख-सुविधाओं में विस्तार की दृष्टि से असाधारण साबित होने जा रही है.
दफ्तर में गूंजेगी आपकी तारीफ, बेरोजगारों को मिलेगी मनचाही नौकरी
सप्ताह की शुरुआत कार्यक्षेत्र में जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी. यदि आप लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट में पसीना बहा रहे थे, तो अब उसका परिणाम आपकी अपेक्षा से भी कहीं बेहतर मिलने वाला है.
बॉस और कलीग्स का समर्थन: ऑफिस में आंतरिक खींचतान खत्म होगी. सहकर्मियों के पूर्ण सहयोग से आपके अटके काम गति पकड़ेंगे और वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली की खुलकर सराहना करेंगे. किसी खास उपलब्धि के लिए संस्थान की ओर से आपको सम्मानित किए जाने के भी पुख्ता योग बन रहे हैं.
नई नौकरी के द्वार खुले: लंबे समय से रोजगार की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए यह सप्ताह निर्णायक रहेगा. मनमुताबिक प्रोफाइल और अच्छे पैकेज के साथ नए जॉब ऑफर्स मिलने की प्रबल संभावना है.
कारोबार में नए कीर्तिमान: व्यावसायिक यात्राएं कराएंगी बड़ा धन लाभ
व्यापारिक मोर्चे पर यह सप्ताह मेष राशि के कारोबारियों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. बाजार में धन का प्रवाह (लिक्विडिटी) लगातार सुधरेगा, जिससे व्यापार को नई गति मिलेगी.
बढ़ेगा बैंक बैलेंस: बिजनेस के विस्तार के सिलसिले में की जाने वाली यात्राएं बेहद फलदायी साबित होंगी. बड़े सौदे हाथ लगने से संचित पूंजी और बैंक बैलेंस में उल्लेखनीय इजाफा होगा.
प्रॉपर्टी और वाहन सुख (सप्ताह का मध्य): बुधवार-गुरुवार तक आपके जीवन स्तर और लग्जरी में स्पष्ट वृद्धि दिखेगी. यदि जमीन-जायदाद, पैतृक संपत्ति या वाहन की खरीद-बिक्री से जुड़ा कोई विवाद लंबे समय से तनाव का कारण बना हुआ था, तो इस सप्ताह उसके बादल पूरी तरह छंटते नजर आएंगे.
पारिवारिक सौहार्द और प्रेम जीवन: हर मोड़ पर ढाल बनेगा हमसफर
रिश्तों के लिहाज से यह सप्ताह आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करेगा.
घर में शांति: परिवार में एकता का माहौल रहेगा. छोटे भाई-बहनों का सक्रिय सहयोग मिलेगा, वहीं माता-पिता का आशीर्वाद आपके मनोबल को ऊंचा रखेगा.
दांपत्य व प्रेम संबंध: लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी और आप पार्टनर के साथ सुकून भरा समय बिताएंगे. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़ा रहेगा, जिससे दांपत्य जीवन में गहरा विश्वास और खुशहाली आएगी.
सेहत का हाल: ऊर्जा से भरपूर रहेगा पूरा हफ्ता
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए राहत भरा और आरोग्यदायक रहेगा. मौसमी बीमारियों से बचाव रहेगा और पुरानी किसी शारीरिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी. अपनी नियमित दिनचर्या, योग और संतुलित खान-पान को बनाए रखें.
पंडित सुरेश श्रीमाली का श्राद्ध पक्ष विशेष उपाय
श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के पावन दिनों में पितरों की शांति और कृपा प्राप्ति के लिए विशेष उपाय करें:
अचूक उपाय: इस सप्ताह अपने पूर्वजों के निमित्त जरूरतमंदों को अन्न, शुद्ध जल, फल और वस्त्र का सामर्थ्य अनुसार दान करें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने से कुंडली के अज्ञात पितृ दोष शांत होते हैं, कार्यों में आ रही गुप्त बाधाएं दूर होती हैं और सौभाग्य में निरंतर वृद्धि होती है.