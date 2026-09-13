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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Saptahik Rashifal: वीक स्टार्टिंग में बिजनेस-प्रोफेशनल ग्रोथ, बैंक लोन की अड़चनें होंगी दूर, मांगलिक आयोजनों से महकेगा परिवार

Mesh Saptahik Rashifal: वीक स्टार्टिंग में बिजनेस-प्रोफेशनल ग्रोथ, बैंक लोन की अड़चनें होंगी दूर, मांगलिक आयोजनों से महकेगा परिवार

Mesh Saptahik Rashifal 13-19 September 2026: वीक स्टार्टिंग में बिजनेस ग्रोथ, दूर होगी बैंक लोन की अड़चन, बड़े इवेंट में सिलेक्शन के योग! पढ़ें साप्ताहिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 13 Sep 2026 06:00 AM (IST)
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Weekly Horoscope: 13 सितंबर से 19 सितंबर 2026 के इस पावन सप्ताह में ग्रहों का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदें, व्यावसायिक प्रगति और आर्थिक मजबूती लेकर आ रहा है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के ग्रह-गोचर विश्लेषण के अनुसार, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए कई स्तरों पर उन्नति के द्वार खोलेगी.

आर्थिक योजनाओं को गति मिलेगी, पारिवारिक जीवन में उत्सव जैसा वातावरण रहेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय विस्तार देखने को मिलेगा. हालांकि, सप्ताह के उत्तरार्ध में कार्यभार और भागदौड़ के चलते थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी.

बिजनेस और फाइनेंस साप्ताहिक राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक और वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए बेहद सकारात्मक और मजबूती प्रदान करने वाला सिद्ध होगा. सप्ताह की शुरुआत (वीक स्टार्टिंग) आपके लिए बिजनेस और प्रोफेशनल ग्रोथ के शानदार संकेत लेकर आ रही है. यदि आप व्यवसाय विस्तार के लिए प्रयासरत हैं, तो बैंक लोन या वित्तीय सहायता से जुड़ा कोई पुराना अटका हुआ मामला अब तेजी से आगे बढ़ेगा; अपने सभी कागजात और डॉक्यूमेंटेशन दुरुस्त रखें, जिससे समय पर पर्याप्त फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने की संभावना काफी मजबूत हो जाएगी. बिजनेसमैन को नए व्यावसायिक अनुबंध और संपर्कों से अच्छा मुनाफा मिलेगा. बिजनेस ट्रैवल (व्यावसायिक यात्राएं) सफल और लाभदायक सिद्ध होंगी, जिससे आय के नए स्रोत बनेंगे.

करियर और जॉब साप्ताहिक राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह कार्यक्षमता को साबित करने और सीनियर्स का विश्वास जीतने का रहेगा. वर्कस्पेस पर काम का दबाव और वर्कलोड बढ़ने के बावजूद आपको अपने सीनियर्स और उच्चाधिकारियों का पूरा सकारात्मक सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप जटिल जिम्मेदारियों को भी समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे. इस दौरान ऑफिस पॉलिटिक्स, गपशप और दूसरों के आपसी विवादों से पूरी तरह दूर रहकर केवल अपने काम पर फोकस करना ही आपके हित में रहेगा. ऑफिशियल ट्रैवल के उद्देश्य पूरे होंगे, हालांकि वीकेंड पर यात्रा शेड्यूल में हल्का डिले (विलंब) संभव है, इसलिए पहले से ही समय का मार्जिन लेकर चलें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से यह सप्ताह अत्यंत सुखद, सौहार्दपूर्ण और उत्सवमय रहेगा. फैमिली लाइफ में चारों तरफ खुशनुमा और सकारात्मक माहौल बना रहेगा. आने वाले फेस्टिवल सीजन की तैयारियों के साथ-साथ घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम या शुभ उत्सव की योजना पर परिजनों के साथ गंभीर व आनंददायक चर्चा हो सकती है. जीवनसाथी और परिजनों के साथ आपसी तालमेल बेहतरीन रहेगा, जिससे मानसिक सुकून और आत्मीयता में बढ़ोतरी होगी.

कला, खेल और समाज सेवा (Art, Sports & Politics)

कलाकारों, खिलाड़ियों और संगीतकारों (Artists, Players & Musicians) के लिए यह सप्ताह किसी वरदान से कम नहीं रहेगा. किसी प्रतिष्ठित व बड़े इवेंट में हिस्सा लेने, मुख्य लिस्ट में नाम आने या किसी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता/टीम में सिलेक्शन होने की प्रबल संभावना बन रही है. वहीं, राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों का जनसंपर्क दायरा और नेटवर्क काफी विस्तृत होगा; आपकी जनहितैषी गतिविधियों को जनता का भरपूर समर्थन और सराहना प्राप्त होगी.

स्वास्थ्य साप्ताहिक राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के नजरिए से यह सप्ताह सामान्य से काफी बेहतर रहने वाला है. आपकी ऊर्जा और स्फूर्ति का स्तर ऊंचा रहेगा, जिससे आप दैनिक जिम्मेदारियों को उत्साहपूर्वक पूरा करेंगे. हालांकि, लगातार बनी रहने वाली व्यस्तता और भागदौड़ के बीच अपने शरीर को पर्याप्त रेस्ट (विश्राम) जरूर दें ताकि थकान हावी न हो. संतुलित व सुपाच्य सात्विक आहार लें और नियमित रूप से योग व प्राणायाम को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाए रखें.

शुभ रंग: लाल और मैरून

शुभ अंक: 9 और 1

दिशा शूल: सप्ताहांत में पूर्व दिशा की यात्रा में सतर्कता बरतें.

इस सप्ताह का अचूक उपाय: प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे में जल, रोली व अक्षत डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें. मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित कर सुंदरकांड अथवा हनुमान चालीसा का पाठ करें. शनिवार की शाम पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और किसी जरूरतमंद को फल या भोजन का दान करें. इससे सभी अटके कार्य शीघ्र पूरे होंगे, बैंक लोन की प्रक्रिया निर्विघ्न संपन्न होगी और करियर में चौतरफा तरक्की मिलेगी.

FAQs

Q1. 13 से 19 सितंबर 2026 के सप्ताह में मेष राशि के जातकों को बैंक लोन व फाइनेंस में क्या लाभ मिलेगा?
Ans. बैंक लोन से जुड़ा पुराना मामला आगे बढ़ेगा और सही डॉक्यूमेंटेशन के बल पर मजबूत फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने की पूरी संभावना बनेगी.

Q2. इस सप्ताह नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा?
Ans. वर्कलोड बढ़ने पर सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स से पूरी तरह दूर रहकर सिर्फ अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है.

Q3. आर्टिस्ट्स, प्लेयर्स और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?
Ans. आर्टिस्ट्स व खिलाड़ियों के बड़े इवेंट में चयन होने के प्रबल योग हैं, और समाज सेवा व राजनीति से जुड़े लोगों का नेटवर्क व पब्लिक सपोर्ट बढ़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Sep 2026 06:00 AM (IST)
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Aries Weekly Horoscope Rashifal Mesh Saptahik Rashifal Weekly Horoscope 13 To 19 September 2026
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