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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAries Daily Horoscope 9 November 2026: बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट्स से मिलेगा बड़ा फायदा, दांपत्य जीवन में मिलेगा शुभ समाचार; पढ़ें सोमवार का उपाय

Aries Daily Horoscope 9 November 2026: बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट्स से मिलेगा बड़ा फायदा, दांपत्य जीवन में मिलेगा शुभ समाचार; पढ़ें सोमवार का उपाय

Aaj Ka Mesh Rashifal 9 November 2026: मेष राशि का दैनिक राशिफल! 7th चंद्रमा, सौभाग्य योग, आर्थिक सुधार, अनएम्प्लॉयड को नई जॉब, विवाह चर्चा व सोमवार के अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 09 Nov 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj Ka Mesh Rashifal 9 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दिनभर आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव (साझेदारी, जीवनसाथी, व्यापारिक नेटवर्क, सामाजिक प्रतिष्ठा व दैनिक आजीविका स्थान) में तुला राशि में संचरण कर रहे हैं. सप्तम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के शुभ प्रभाव से आपको घर-परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से उठाने वाला जीवनसाथी या सहयोगी पार्टनर मिलेगा, जिससे निजी व पेशेवर जीवन में संतुलन आएगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 9 November 2026)

  • दिनांक: 9 नवंबर 2026, सोमवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि दोपहर 12:32 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि
  • नक्षत्र: सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात विशाखा नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सौभाग्य योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर तुला राशि (आपकी राशि से 7वें भाव) में रहेंगे, इसके बाद मध्य रात्रि 02:48 बजे वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय लेन-देन, नए सौदे या बड़े निवेश शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Networking)

सौभाग्य योग से आर्थिक सुधार, नेटवर्किंग पर दें ध्यान: सौभाग्य योग के शुभ प्रभाव से आपके आर्थिक मामलों (Economic Matters) में उल्लेखनीय सुधार आएगा. इससे व्यापार में आपकी सोच सकारात्मक (Positive Thinking) बनी रहेगी. अपने बिजनेस के दायरे को बढ़ाने के लिए नेटवर्किंग पर विशेष जोर दें; कॉन्फ्रेंस, ट्रेड फेयर और बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट्स में सक्रियता से हिस्सा लें.

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भाग्य और कर्म के तालमेल से त्वरित सफलता: व्यापारियों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. जब आपके कर्म और भाग्य का यह बेहतरीन कॉम्बिनेशन जुड़ेगा, तो आपको व्यावसायिक लक्ष्यों में उम्मीद से कहीं जल्दी सफलता हासिल होगी.

न्यू बिजनेसमैन का हाई कॉन्फिडेंस: सप्ताह की शुरुआत (Week Starting) में नए उद्यमियों (New Businessmen) का आत्मविश्वास चरम पर रहेगा, जिससे वे अपने सभी ऑर्डर्स को तय समय सीमा पर सफलतापूर्वक पूरा करेंगे.

2. करियर और नौकरी (Career & New Job Opportunities)

बेरोजगारों को नई नौकरी की प्राप्ति: यदि आप लंबे समय से रोजगार की तलाश में जुटे अनएम्प्लॉयड पर्सन (Unemployed Person) हैं, तो आज आपको नई जॉब या आकर्षक ऑफर लेटर मिलने की पूरी संभावना बन रही है.

सीनियर्स संग मीटिंग के लिए रहें तैयार: नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) मानसिक रूप से खुद को तैयार रखें, क्योंकि ऑफिस में उच्चाधिकारियों या सीनियर्स के साथ आपकी किसी अहम प्रोजेक्ट पर रणनीतिक मीटिंग हो सकती है. कार्यस्थल (Workspace) पर आपके द्वारा किए गए बेहतरीन काम की बॉस और सीनियर्स खुलकर प्रशंसा करेंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Marriage & Education)

दांपत्य जीवन में शुभ समाचार, अविवाहितों के रिश्ते की बात: वैवाहिक जीवन (Married Life) में जीवनसाथी की ओर से या ससुराल पक्ष से कोई बड़ा शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है. वहीं, जो जातक अविवाहित (Unmarried Persons) हैं, उनके घर में विवाह के रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है.

छात्रों के लिए टाइम मैनेजमेंट का मंत्र: विद्यार्थी वर्ग (Students) कठिन परिश्रम और सटीक टाइम मैनेजमेंट (Time Management) के दम पर अपने अध्ययन क्षेत्र में शानदार और बेहतर परिणाम हासिल करने में सफल रहेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: सप्तम चंद्रमा के प्रभाव से स्वास्थ्य सामान्यतः चुस्त और ऊर्जावान रहेगा. खान-पान में सात्विक चीजें शामिल करें और बदलते मौसम के कारण पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल ग्रहण करें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 2

सोमवार विशेष उपाय: आज सोमवार, अमावस्या/प्रतिपदा के पावन संयोग पर सप्तम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि और भगवान शिव व मां पार्वती की कृपा पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन, अक्षत और बेलपत्र अर्पित कर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' व 'महामृत्युंजय मंत्र' का 108 बार जप करें.

सायंकाल के समय शिव मंदिर या घर के पूजा स्थान में शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'शिव चालीसा' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दूध, चावल, चीनी या सफेद वस्त्र का दान करें. इससे आर्थिक रुकावटें दूर होंगी, करियर में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और दांपत्य जीवन में सुख-शांति व प्रेम की वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Nov 2026 03:00 AM (IST)
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