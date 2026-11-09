Aaj Ka Mesh Rashifal 9 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दिनभर आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव (साझेदारी, जीवनसाथी, व्यापारिक नेटवर्क, सामाजिक प्रतिष्ठा व दैनिक आजीविका स्थान) में तुला राशि में संचरण कर रहे हैं. सप्तम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के शुभ प्रभाव से आपको घर-परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से उठाने वाला जीवनसाथी या सहयोगी पार्टनर मिलेगा, जिससे निजी व पेशेवर जीवन में संतुलन आएगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 9 November 2026)

दिनांक: 9 नवंबर 2026, सोमवार

9 नवंबर 2026, सोमवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि दोपहर 12:32 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि दोपहर 12:32 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात विशाखा नक्षत्र

सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सौभाग्य योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर तुला राशि (आपकी राशि से 7वें भाव) में रहेंगे, इसके बाद मध्य रात्रि 02:48 बजे वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा दिनभर तुला राशि (आपकी राशि से 7वें भाव) में रहेंगे, इसके बाद मध्य रात्रि 02:48 बजे वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) सायंकाल: दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय लेन-देन, नए सौदे या बड़े निवेश शुरू करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय लेन-देन, नए सौदे या बड़े निवेश शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Networking)

सौभाग्य योग से आर्थिक सुधार, नेटवर्किंग पर दें ध्यान: सौभाग्य योग के शुभ प्रभाव से आपके आर्थिक मामलों (Economic Matters) में उल्लेखनीय सुधार आएगा. इससे व्यापार में आपकी सोच सकारात्मक (Positive Thinking) बनी रहेगी. अपने बिजनेस के दायरे को बढ़ाने के लिए नेटवर्किंग पर विशेष जोर दें; कॉन्फ्रेंस, ट्रेड फेयर और बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट्स में सक्रियता से हिस्सा लें.

भाग्य और कर्म के तालमेल से त्वरित सफलता: व्यापारियों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. जब आपके कर्म और भाग्य का यह बेहतरीन कॉम्बिनेशन जुड़ेगा, तो आपको व्यावसायिक लक्ष्यों में उम्मीद से कहीं जल्दी सफलता हासिल होगी.

न्यू बिजनेसमैन का हाई कॉन्फिडेंस: सप्ताह की शुरुआत (Week Starting) में नए उद्यमियों (New Businessmen) का आत्मविश्वास चरम पर रहेगा, जिससे वे अपने सभी ऑर्डर्स को तय समय सीमा पर सफलतापूर्वक पूरा करेंगे.

2. करियर और नौकरी (Career & New Job Opportunities)

बेरोजगारों को नई नौकरी की प्राप्ति: यदि आप लंबे समय से रोजगार की तलाश में जुटे अनएम्प्लॉयड पर्सन (Unemployed Person) हैं, तो आज आपको नई जॉब या आकर्षक ऑफर लेटर मिलने की पूरी संभावना बन रही है.

सीनियर्स संग मीटिंग के लिए रहें तैयार: नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) मानसिक रूप से खुद को तैयार रखें, क्योंकि ऑफिस में उच्चाधिकारियों या सीनियर्स के साथ आपकी किसी अहम प्रोजेक्ट पर रणनीतिक मीटिंग हो सकती है. कार्यस्थल (Workspace) पर आपके द्वारा किए गए बेहतरीन काम की बॉस और सीनियर्स खुलकर प्रशंसा करेंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Marriage & Education)

दांपत्य जीवन में शुभ समाचार, अविवाहितों के रिश्ते की बात: वैवाहिक जीवन (Married Life) में जीवनसाथी की ओर से या ससुराल पक्ष से कोई बड़ा शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है. वहीं, जो जातक अविवाहित (Unmarried Persons) हैं, उनके घर में विवाह के रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है.

छात्रों के लिए टाइम मैनेजमेंट का मंत्र: विद्यार्थी वर्ग (Students) कठिन परिश्रम और सटीक टाइम मैनेजमेंट (Time Management) के दम पर अपने अध्ययन क्षेत्र में शानदार और बेहतर परिणाम हासिल करने में सफल रहेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: सप्तम चंद्रमा के प्रभाव से स्वास्थ्य सामान्यतः चुस्त और ऊर्जावान रहेगा. खान-पान में सात्विक चीजें शामिल करें और बदलते मौसम के कारण पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल ग्रहण करें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 2

सोमवार विशेष उपाय: आज सोमवार, अमावस्या/प्रतिपदा के पावन संयोग पर सप्तम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि और भगवान शिव व मां पार्वती की कृपा पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन, अक्षत और बेलपत्र अर्पित कर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' व 'महामृत्युंजय मंत्र' का 108 बार जप करें.

सायंकाल के समय शिव मंदिर या घर के पूजा स्थान में शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'शिव चालीसा' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दूध, चावल, चीनी या सफेद वस्त्र का दान करें. इससे आर्थिक रुकावटें दूर होंगी, करियर में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और दांपत्य जीवन में सुख-शांति व प्रेम की वृद्धि होगी.

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