Aaj Ka Mesh Rashifal 8 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव (साझेदारी, दांपत्य, दैनिक व्यवसाय, सामाजिक साख व अनुबंध स्थान) में तुला राशि में संचरण कर रहे हैं. सप्तम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के शुभ प्रभाव से आप अपने हर कार्य को अत्यंत सुव्यवस्थित, अनुशासित और योजनाबद्ध ढंग से पूरा करेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 8 November 2026)

दिनांक: 8 नवंबर 2026, रविवार

8 नवंबर 2026, रविवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:28 बजे तक, तत्पश्चात अमावस्या तिथि (दीपावली महापर्व आरंभ)

कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:28 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: पूरे दिन-रात स्वाति नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन-रात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और आयुष्मान योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात तुला राशि (आपकी राशि से 7वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात तुला राशि (आपकी राशि से 7वें भाव) में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): शाम 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

शाम 04:30 से 06:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Re-Investment)

आयुष्मान योग में चुनौतियों पर विजय, बिजनेस री-इन्वेस्टमेंट प्लान: आयुष्मान योग के प्रभाव से कारोबार में कुछ शुरुआती अड़चनों और उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने व्यवसाय को सही पटरी पर लाने में जुटे रहेंगे.

पार्टनर्स संग मिलकर नया फंड जोड़ने की तैयारी: व्यापार से मिले मुनाफे (Profit) में कुछ और व्यक्तिगत धन जोड़कर कारोबार के विस्तार में री-इन्वेस्ट करने की शानदार प्लानिंग आप और आपके बिजनेस पार्टनर दोनों मिलकर बना सकते हैं, जो भविष्य में बड़े रिटर्न देगा.

2. करियर और नौकरी (Career & New Opportunities)

करियर में खुशखबरी, खुलेगा खुशियों का नया द्वार: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज का दिन करियर और व्यक्तिगत जीवन में सफलता के नए द्वार खोलने वाला साबित होगा.

तनाव से मिलेगी मुक्ति: जॉब और आजीविका से जुड़ी कोई बहुप्रतीक्षित खुशखबरी मिलेगी, जो आपको पुरानी तमाम तरह की चिंताओं और उलझनों से पूरी तरह उबार लेगी. कार्यक्षेत्र में आपकी उन्नति की गति निरंतर बनी रहेगी और आपको अपनी कार्यशैली के साथ-साथ उत्कृष्ट अनुशासन सिद्ध करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व सतर्कता (Family, Love & Caution)

मूल्यवान वस्तु खोने का डर, संतान संग चर्चा: त्योहार की चहल-पहल और भागदौड़ के बीच आपकी कोई कीमती या मूल्यवान वस्तु खोने की आशंका बन रही है, इसलिए अपने गहने, पर्स या गैजेट्स को पूरी सावधानी से रखें. घर-परिवार में संतान के साथ किसी गंभीर व संवेदनशील पारिवारिक या करियर से जुड़े मुद्दे पर खुलकर बातचीत करेंगे.

प्रेमी की बातें याद कर खिल उठेगा मन: प्रेम संबंधों (Love Life) में लवर की कही मीठी और दिलकश बातों को याद करके आपका मन पूरी तरह रोमांटिक हो जाएगा; दांपत्य जीवन में भी मधुरता और आपसी तालमेल गहरा होगा.

छात्रों की कोशिशें रंग लाएंगी: विद्यार्थी वर्ग (Students) पुरानी मानसिक चिंताओं को पीछे छोड़ते हुए अपनी निरंतर कोशिशों और कठिन परिश्रम को सफलता के शिखर तक पहुंचाकर ही दम लेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: सप्तम चंद्रमा से मन में उत्साह और शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी. शाम के समय तला-भुना खाने से बचें, मौसमी ठंड से बचाव रखें और पर्याप्त पानी पिएं.

लकी कलर: ऑफ व्हाइट

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 1

रविवार व रूप चौदस/अमावस्या विशेष अचूक उपाय: आज चतुर्दशी और अमावस्या तिथि के पावन संयोग पर सप्तम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि और मां लक्ष्मी व सूर्य देव की कृपा पाने हेतु प्रातः काल तांबे के लोटे में शुद्ध जल, कुमकुम, लाल पुष्प और अक्षत डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन और मिश्री मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. सायंकाल घर के मुख्य द्वार पर यमराज और पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके चौमुखा दीपक जलाएं तथा महालक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को खीर, दूध या सफेद वस्त्र का दान करें. इससे कीमती वस्तुओं की हानि से बचाव होगा, व्यापारिक योजनाएं गति पकड़ेंगी और करियर में स्थायी सुख-समृद्धि आएगी.

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