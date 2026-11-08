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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal 8 November 2026: 7वें चंद्रमा से सुव्यवस्थित कार्यशैली, आयुष्मान योग में बिजनेस री-इन्वेस्टमेंट प्लान व जॉब में खुशखबरी

Aaj Ka Mesh Rashifal 8 November 2026: 7वें चंद्रमा से सुव्यवस्थित कार्यशैली, आयुष्मान योग में बिजनेस री-इन्वेस्टमेंट प्लान व जॉब में खुशखबरी

Aaj Ka Mesh Rashifal 8 November 2026: मेष राशि का दैनिक राशिफल! 7th चंद्रमा, आयुष्मान योग, बिजनेस री-इन्वेस्टमेंट, जॉब में बड़ी खुशखबरी, लव लाइफ व आज के अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 08 Nov 2026 07:50 AM (IST)
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Aaj Ka Mesh Rashifal 8 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव (साझेदारी, दांपत्य, दैनिक व्यवसाय, सामाजिक साख व अनुबंध स्थान) में तुला राशि में संचरण कर रहे हैं. सप्तम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के शुभ प्रभाव से आप अपने हर कार्य को अत्यंत सुव्यवस्थित, अनुशासित और योजनाबद्ध ढंग से पूरा करेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 8 November 2026)

  • दिनांक: 8 नवंबर 2026, रविवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:28 बजे तक, तत्पश्चात अमावस्या तिथि (दीपावली महापर्व आरंभ)
  • नक्षत्र: पूरे दिन-रात स्वाति नक्षत्र रहेगा
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और आयुष्मान योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात तुला राशि (आपकी राशि से 7वें भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • दोपहर काल: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): शाम 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Re-Investment)

आयुष्मान योग में चुनौतियों पर विजय, बिजनेस री-इन्वेस्टमेंट प्लान: आयुष्मान योग के प्रभाव से कारोबार में कुछ शुरुआती अड़चनों और उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने व्यवसाय को सही पटरी पर लाने में जुटे रहेंगे.

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पार्टनर्स संग मिलकर नया फंड जोड़ने की तैयारी: व्यापार से मिले मुनाफे (Profit) में कुछ और व्यक्तिगत धन जोड़कर कारोबार के विस्तार में री-इन्वेस्ट करने की शानदार प्लानिंग आप और आपके बिजनेस पार्टनर दोनों मिलकर बना सकते हैं, जो भविष्य में बड़े रिटर्न देगा.

2. करियर और नौकरी (Career & New Opportunities)

करियर में खुशखबरी, खुलेगा खुशियों का नया द्वार: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज का दिन करियर और व्यक्तिगत जीवन में सफलता के नए द्वार खोलने वाला साबित होगा.

तनाव से मिलेगी मुक्ति: जॉब और आजीविका से जुड़ी कोई बहुप्रतीक्षित खुशखबरी मिलेगी, जो आपको पुरानी तमाम तरह की चिंताओं और उलझनों से पूरी तरह उबार लेगी. कार्यक्षेत्र में आपकी उन्नति की गति निरंतर बनी रहेगी और आपको अपनी कार्यशैली के साथ-साथ उत्कृष्ट अनुशासन सिद्ध करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व सतर्कता (Family, Love & Caution)

मूल्यवान वस्तु खोने का डर, संतान संग चर्चा: त्योहार की चहल-पहल और भागदौड़ के बीच आपकी कोई कीमती या मूल्यवान वस्तु खोने की आशंका बन रही है, इसलिए अपने गहने, पर्स या गैजेट्स को पूरी सावधानी से रखें. घर-परिवार में संतान के साथ किसी गंभीर व संवेदनशील पारिवारिक या करियर से जुड़े मुद्दे पर खुलकर बातचीत करेंगे.

प्रेमी की बातें याद कर खिल उठेगा मन: प्रेम संबंधों (Love Life) में लवर की कही मीठी और दिलकश बातों को याद करके आपका मन पूरी तरह रोमांटिक हो जाएगा; दांपत्य जीवन में भी मधुरता और आपसी तालमेल गहरा होगा.

छात्रों की कोशिशें रंग लाएंगी: विद्यार्थी वर्ग (Students) पुरानी मानसिक चिंताओं को पीछे छोड़ते हुए अपनी निरंतर कोशिशों और कठिन परिश्रम को सफलता के शिखर तक पहुंचाकर ही दम लेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: सप्तम चंद्रमा से मन में उत्साह और शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी. शाम के समय तला-भुना खाने से बचें, मौसमी ठंड से बचाव रखें और पर्याप्त पानी पिएं.

लकी कलर: ऑफ व्हाइट

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 1

रविवार व रूप चौदस/अमावस्या विशेष अचूक उपाय: आज चतुर्दशी और अमावस्या तिथि के पावन संयोग पर सप्तम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि और मां लक्ष्मी व सूर्य देव की कृपा पाने हेतु प्रातः काल तांबे के लोटे में शुद्ध जल, कुमकुम, लाल पुष्प और अक्षत डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन और मिश्री मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. सायंकाल घर के मुख्य द्वार पर यमराज और पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके चौमुखा दीपक जलाएं तथा महालक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को खीर, दूध या सफेद वस्त्र का दान करें. इससे कीमती वस्तुओं की हानि से बचाव होगा, व्यापारिक योजनाएं गति पकड़ेंगी और करियर में स्थायी सुख-समृद्धि आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Nov 2026 07:50 AM (IST)
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