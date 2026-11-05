Aaj Ka Mesh Rashifal 5 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 09:34 के बाद आपकी राशि से 6वें भाव यानी षष्ठ भाव (शत्रु, रोग, ऋण, प्रतिस्पर्धा, सेवा व दैनिक चुनौतियां) में कन्या राशि में संचरण करेंगे. षष्ठ भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते दिन के पूर्वार्ध में आपको मनचाहे अच्छे फल मिलने में थोड़ी रुकावट या असमर्थता महसूस हो सकती है; दोपहर तक धैर्य और संयम बनाए रखें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 5 November 2026)

दिनांक: 5 नवंबर 2026, गुरुवार

5 नवंबर 2026, गुरुवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष रमा एकादशी तिथि सुबह 10:36 बजे तक, तत्पश्चात द्वादशी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष सुबह 10:36 बजे तक, तत्पश्चात द्वादशी तिथि नक्षत्र: पूरे दिन-रात उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन-रात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से आपकी राशि में मालव्य योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से आपकी राशि में चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 09:34 के बाद कन्या राशि (आपकी राशि से छठे भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा सुबह 09:34 के बाद कन्या राशि (आपकी राशि से छठे भाव) में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( ) सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Investment)

इच्छा अनुकूल बदलाव, निवेश के दो विशेष मुहूर्त: व्यापारिक मोर्चे पर आपकी इच्छा के अनुसार सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे. यदि आप इस पावन रमा एकादशी के दिन कारोबार में नए निवेश (New Investment Planning) की योजना बना रहे हैं, तो इसके लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे के मध्य (शुभ का चौघड़िया) कदम उठाना आपके लिए अत्यंत लाभकारी और शुभ फलदायी साबित होगा.

पॉलिटिशियन के लिए शानदार दिन: राजनीति के क्षेत्र से जुड़े जातकों (Politicians) के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है. आप अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से जैसा काम कराना चाहेंगे, वे पूरी निष्ठा के साथ वैसा ही परिणाम आपको डिलीवर करके देंगे, जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

दोपहर तक तनाव, जटिल समस्याओं का सहज समाधान: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए कार्यक्षेत्र में दोपहर तक का समय थोड़ा तनावपूर्ण बना रह सकता है. हालांकि, अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर आप ऑफिस की जटिल और पेचीदा समस्याओं से आसानी से जूझकर उनका स्थायी हल निकाल लेंगे.

दूसरों की गलतियों को सुधारने की चुनौती, मार्केटिंग में सहयोग: वर्कप्लेस पर दूसरों द्वारा की गई गलतियों या चूकों के लिए आपको सुधारात्मक तरीके (Corrective Measures) खोजने पड़ सकते हैं. वहीं, फील्ड और मार्केटिंग सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी (Marketing Persons) मार्केट में अपने किसी मित्र का सहयोग करेंगे, जिससे वे अपने तय सेल्स टारगेट के बेहद करीब पहुंच जाएंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

पारिवारिक शांति, लवर संग दूर होगा मनमुटाव: घर-परिवार की स्थिति पूरी तरह आपके अनुकूल बनी रहेगी. माताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. किसी धार्मिक प्रवृत्ति व संत समान व्यक्ति के सानिध्य में आने से आपकी आंतरिक सोच और विचारधारा में गहरा सकारात्मक बदलाव आएगा. प्रेम संबंधों (Love Life) में लवर के साथ लंबे समय से चल रहा मनमुटाव या गलतफहमी दूर होगी.

छात्रों व खिलाड़ियों को पॉजिटिव नतीजे: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपनी मेहनत के दम पर अपने संबंधित क्षेत्रों में सुखद और सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: षष्ठ चंद्रमा के प्रभाव से दोपहर तक पेट में गैस या हल्की बेचैनी रह सकती है. रमा एकादशी के पावन दिन सात्विक आहार लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 1

गुरुवार व रमा एकादशी विशेष अचूक उपाय: आज रमा एकादशी और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के पावन संयोग पर षष्ठ भाव के चंद्रमा के दोषों को शांत करने और भगवान श्रीहरि विष्णु व मां लक्ष्मी की कृपा पाने हेतु प्रातः काल भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल और पीले चंदन का तिलक अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध और शहद मिलाकर अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद या मंदिर में चना दाल, केले अथवा पीले वस्त्र का दान करें. इससे कार्यक्षेत्र का तनाव दूर होगा, निवेश में वृद्धि होगी और विरोधियों पर आपकी विजय होगी.

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