Aaj Ka Mesh Rashifal 12 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दोपहर 02:19 बजे के बाद आपकी राशि से 9वें भाव यानी नवम भाव (भाग्य, धर्म, उच्च ज्ञान, जिज्ञासा, लंबी यात्राएं व गुरु कृपा स्थान) में धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते आपके भीतर अपने आसपास के वातावरण, नई तकनीकों और घटित हो रही चीजों को गहराई से जानने व समझने की बेहद उत्सुकता बनी रहेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 12 November 2026)

दिनांक: 12 नवंबर 2026, गुरुवार

12 नवंबर 2026, गुरुवार तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि शाम 06:10 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि

कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि शाम 06:10 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: दोपहर 02:19 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात मूला नक्षत्र

दोपहर 02:19 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सुकर्मा योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा दोपहर 02:19 बजे के बाद धनु राशि (आपकी राशि से 9वें भाव) में प्रवेश कर संचरण करेंगे

चंद्रमा दोपहर 02:19 बजे के बाद में प्रवेश कर संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( ) सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय अनुबंध (Business Contracts & Money Caution)

धन के लेन-देन में बरतें पूरी सावधानी: व्यापारियों को बाजार में किसी भी प्रकार के नकद या डिजिटल धन लेन-देन (Money Transactions) करते समय अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी; इस समय आपकी जरा सी लापरवाही या हिसाब-किताब में चूक बड़ा आर्थिक नुकसान करा सकती है.

फायदेमंद अनुबंध (Contracts) मिलने के योग: कुल मिलाकर व्यावसायिक परिस्थितियां आपके पक्ष में और अनुकूल रहेंगी. आपकी सूझबूझ और बाजार में बनी साख के चलते आपको कई नए और फायदेमंद बिजनेस अनुबंध (Profitable Contracts) हासिल हो सकते हैं, जो आने वाले समय में मुनाफा बढ़ाएंगे.

2. करियर और नौकरी (Career & Marketing Confidence)

सीनियर व सहकर्मियों संग तालमेल से आसान होंगे काम: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को ऑफिस में अपने सीनियर्स और को-वर्कर्स के साथ बेहतर सामंजस्य बनाकर चलने का प्रयास करना होगा. कार्यस्थल पर कामकाज की स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी, जिससे जटिल कार्य भी आपके लिए आसान हो जाएंगे.

नियमबद्ध कार्यशैली और मार्केटिंग वालों का हाई कॉन्फिडेंस: अपने सभी ऑफिशियल वर्क को नियमबद्ध और पूरी तरह योजनाबद्ध (Planned) तरीके से पूरा करें. विशेष रूप से मार्केटिंग और फील्ड से जुड़े कर्मचारियों (Marketing Employed Persons) का आत्मविश्वास ही उन्हें सफलता की सीढ़ियों पर सबसे आगे तक ले जाएगा.

3. लव, फैमिली, खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Love & Sports)

सुकर्मा योग में पार्टनर संग प्यार की उमंग, बुजुर्गों का आशीर्वाद: सुकर्मा योग के शुभ संयोग से आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ खुलकर पलों का आनंद लेंगे; मन में प्यार को लेकर एक नई उमंग और ताजगी महसूस होगी. आप व्यक्तिगत संबंधों में और अधिक घनिष्ठता लाने के लिए प्रयासरत रहेंगे. घर के बड़े-बुजुर्गों के स्नेह और आशीर्वाद से पारिवारिक वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

खिलाड़ियों का हल्का-फुल्का और सकारात्मक अंदाज: खेल जगत से जुड़े जातक (Sports Persons) प्रैक्टिस ट्रैक पर अभ्यास के दौरान हंसी-मजाक और खुशनुमा मूड में नजर आएंगे; इसी सकारात्मक मानसिकता के बल पर वे मैदान की हर मुसीबत को बड़ी आसानी से पार कर लेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: नवम चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक ऊर्जा उत्तम रहेगी. दोपहर के बाद खान-पान में सात्विकता बनाए रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 1

गुरुवार विशेष अचूक उपाय: आज गुरुवार, कार्तिक शुक्ल तृतीया/चतुर्थी और सुकर्मा योग के पावन संयोग पर नवम भाव के चंद्रमा तथा भगवान श्रीहरि विष्णु व देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात केले के वृक्ष की जड़ में हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का 108 बार जप करें. मस्तक पर केसर या पीले चंदन का तिलक लगाएं तथा भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें. किसी जरूरतमंद या मंदिर के पुजारी को चने की दाल, गुड़, केले या पीले वस्त्र का दान करें. इससे धन लेन-देन की बाधाएं टलेंगी, व्यावसायिक अनुबंध सफल होंगे और दांपत्य व पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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