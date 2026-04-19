Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्यापार में वृद्धि, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट में बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना।

नौकरीपेशा अगले सप्ताह की योजना बनाएंगे, पद-गरिमा में वृद्धि।

छात्रों को यात्रा से सफलता, विदेशी संस्थान से संपर्क संभव।

सेहत में सुधार, बुजुर्गों को पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी।

Aaj ka Mesh Rashifal 19 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जिसे अक्षय तृतीया के महापर्व के रूप में मनाया जाता है. आज सुबह 10.50 तक द्वितीया तिथि रहेगी, उसके बाद तृतीया तिथि का आरंभ होगा. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 07.10 तक भरणी और फिर कृतिका नक्षत्र रहेगा.

आज के दिन वाशि, सुनफा, आयुष्मान, रवि और त्रिपुष्कर योग का अद्भुत संयोग बन रहा है. चंद्रमा दोपहर 12.31 के बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. अक्षय तृतीया के इस पावन अवसर पर किए गए दान और निवेश का फल अनंत होता है.

बिजनेस और वेल्थ (Business & Finance)

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हो सकता है. आयुष्मान और त्रिपुष्कर योग के प्रभाव से आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड बाजार में अचानक बढ़ जाएगी. आज आप जो भी व्यावसायिक निर्णय लेंगे, वह भविष्य में आपके टर्नओवर को 20% तक बढ़ाने की क्षमता रखता है. यदि आप एक्सपोर्ट-इंपोर्ट के कार्य से जुड़े हैं, तो किसी विदेशी कंपनी से बड़ा ऑर्डर मिलने की पूरी संभावना है. आर्थिक रूप से, प्रॉपर्टी में निवेश के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है. किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए सुबह 10.15 से 12.15 या दोपहर 02.00 से 03.00 बजे का समय चुनें.

नौकरी और करियर (Job & Career)

भले ही आज रविवार है, लेकिन मेष राशि के नौकरीपेशा लोग आज अगले सप्ताह की योजना बनाने में व्यस्त रहेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी पद की गरिमा बढ़ेगी. आपकी कार्यकुशलता इतनी सटीक होगी कि आपके विरोधी भी आपकी प्रशंसा करने पर मजबूर हो जाएंगे. सहकर्मियों के साथ अनौपचारिक बातचीत में किसी पुरानी उलझी हुई समस्या का समाधान मिल सकता है. शुक्र का दोपहर 03.46 के बाद वृषभ राशि में जाना आपके करियर में सुख-सुविधाओं की वृद्धि करेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन यात्रा के जरिए सफलता पाने का है. शिक्षा के उद्देश्य से की गई कोई छोटी यात्रा सुखद और ज्ञानवर्धक रहेगी. किसी विदेशी शिक्षण संस्थान के प्रतिनिधि से आपकी मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में आपके एडमिशन के रास्ते खोल देगी. एकाग्रता बनाए रखें, सफलता आपके कदम चूमेगी.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन राहत भरा है. विशेषकर घर के बुजुर्गों को पुरानी बीमारी से काफी हद तक आराम मिलेगा. हालांकि, राहुकाल (दोपहर 04.30 से 06.00) के दौरान मानसिक तनाव से बचें. नियमित योग और ध्यान आज आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

आज चंद्रमा के द्वितीय भाव में होने से आपको पैतृक संपत्ति की देखभाल पर ध्यान देना चाहिए. परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा. अक्षय तृतीया के कारण घर में मांगलिक चर्चाएं हो सकती हैं. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आप साथ मिलकर किसी नए निवेश की योजना बना सकते हैं.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: लाल (Red)

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: अक्षय तृतीया के दिन सोने या चांदी का सिक्का खरीदें और भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें. राहगीरों को ठंडा जल पिलाना अत्यंत शुभ रहेगा.

FAQs

1. क्या आज मेष राशि वालों को नया बिजनेस शुरू करना चाहिए?

हाँ, अक्षय तृतीया और त्रिपुष्कर योग के कारण आज नया कार्य शुरू करना अत्यंत लाभकारी रहेगा, विशेषकर शुभ चौघड़िया के समय.

2. आज के दिन निवेश के लिए सबसे अच्छा समय क्या है?

प्रॉपर्टी या सोने में निवेश के लिए सुबह 10.15 से 12.15 और दोपहर 02.00 से 03.00 बजे का समय सर्वोत्तम है.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा शुभ है?

आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगा.

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