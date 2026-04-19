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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 19 April 2026: मेष राशि अक्षय तृतीया पर व्यापारिक टर्नओवर में 20% वृद्धि के योग; संपत्ति के सौदों के लिए दिन है अत्यंत शुभ

Aaj ka Mesh Rashifal 19 April 2026: मेष राशि अक्षय तृतीया पर व्यापारिक टर्नओवर में 20% वृद्धि के योग; संपत्ति के सौदों के लिए दिन है अत्यंत शुभ

Aries Horoscope: मेष राशिफल अक्षय तृतीया पर आयुष्मान योग से बिजनेस में 20% ग्रोथ के संकेत हैं. प्रॉपर्टी निवेश शुभ समय 10:15-12:15. जानें पंचांग, मुहूर्त, उपाय और आज का राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Apr 2026 02:00 AM (IST)
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  • व्यापार में वृद्धि, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट में बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना।
  • नौकरीपेशा अगले सप्ताह की योजना बनाएंगे, पद-गरिमा में वृद्धि।
  • छात्रों को यात्रा से सफलता, विदेशी संस्थान से संपर्क संभव।
  • सेहत में सुधार, बुजुर्गों को पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी।

Aaj ka Mesh Rashifal 19 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जिसे अक्षय तृतीया के महापर्व के रूप में मनाया जाता है. आज सुबह 10.50 तक द्वितीया तिथि रहेगी, उसके बाद तृतीया तिथि का आरंभ होगा. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 07.10 तक भरणी और फिर कृतिका नक्षत्र रहेगा.

आज के दिन वाशि, सुनफा, आयुष्मान, रवि और त्रिपुष्कर योग का अद्भुत संयोग बन रहा है. चंद्रमा दोपहर 12.31 के बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. अक्षय तृतीया के इस पावन अवसर पर किए गए दान और निवेश का फल अनंत होता है.

बिजनेस और वेल्थ (Business & Finance)
बिजनेसमैन के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हो सकता है. आयुष्मान और त्रिपुष्कर योग के प्रभाव से आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड बाजार में अचानक बढ़ जाएगी. आज आप जो भी व्यावसायिक निर्णय लेंगे, वह भविष्य में आपके टर्नओवर को 20% तक बढ़ाने की क्षमता रखता है. यदि आप एक्सपोर्ट-इंपोर्ट के कार्य से जुड़े हैं, तो किसी विदेशी कंपनी से बड़ा ऑर्डर मिलने की पूरी संभावना है. आर्थिक रूप से, प्रॉपर्टी में निवेश के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है. किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए सुबह 10.15 से 12.15 या दोपहर 02.00 से 03.00 बजे का समय चुनें.

नौकरी और करियर (Job & Career)
भले ही आज रविवार है, लेकिन मेष राशि के नौकरीपेशा लोग आज अगले सप्ताह की योजना बनाने में व्यस्त रहेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी पद की गरिमा बढ़ेगी. आपकी कार्यकुशलता इतनी सटीक होगी कि आपके विरोधी भी आपकी प्रशंसा करने पर मजबूर हो जाएंगे. सहकर्मियों के साथ अनौपचारिक बातचीत में किसी पुरानी उलझी हुई समस्या का समाधान मिल सकता है. शुक्र का दोपहर 03.46 के बाद वृषभ राशि में जाना आपके करियर में सुख-सुविधाओं की वृद्धि करेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन यात्रा के जरिए सफलता पाने का है. शिक्षा के उद्देश्य से की गई कोई छोटी यात्रा सुखद और ज्ञानवर्धक रहेगी. किसी विदेशी शिक्षण संस्थान के प्रतिनिधि से आपकी मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में आपके एडमिशन के रास्ते खोल देगी. एकाग्रता बनाए रखें, सफलता आपके कदम चूमेगी.

स्वास्थ्य (Health)
सेहत के लिहाज से आज का दिन राहत भरा है. विशेषकर घर के बुजुर्गों को पुरानी बीमारी से काफी हद तक आराम मिलेगा. हालांकि, राहुकाल (दोपहर 04.30 से 06.00) के दौरान मानसिक तनाव से बचें. नियमित योग और ध्यान आज आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.

  प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)
आज चंद्रमा के द्वितीय भाव में होने से आपको पैतृक संपत्ति की देखभाल पर ध्यान देना चाहिए. परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा. अक्षय तृतीया के कारण घर में मांगलिक चर्चाएं हो सकती हैं. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आप साथ मिलकर किसी नए निवेश की योजना बना सकते हैं.

 भाग्यशाली कारक और उपाय
 भाग्यशाली रंग: लाल (Red)
 भाग्यशाली अंक: 9
 अशुभ अंक: 3
 आज का उपाय: अक्षय तृतीया के दिन सोने या चांदी का सिक्का खरीदें और भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें. राहगीरों को ठंडा जल पिलाना अत्यंत शुभ रहेगा.

FAQs

1. क्या आज मेष राशि वालों को नया बिजनेस शुरू करना चाहिए?
हाँ, अक्षय तृतीया और त्रिपुष्कर योग के कारण आज नया कार्य शुरू करना अत्यंत लाभकारी रहेगा, विशेषकर शुभ चौघड़िया के समय.

2. आज के दिन निवेश के लिए सबसे अच्छा समय क्या है?
प्रॉपर्टी या सोने में निवेश के लिए सुबह 10.15 से 12.15 और दोपहर 02.00 से 03.00 बजे का समय सर्वोत्तम है.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा शुभ है?
आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Apr 2026 02:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mesh Rashifal Aries Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज मेष राशि वालों के लिए कौन से योग बन रहे हैं?

आज वाशि, सुनफा, आयुष्मान, रवि और त्रिपुष्कर योग का अद्भुत संयोग बन रहा है, जो विशेष फलदायी है।

बिजनेस में आज मेष राशि वालों को क्या लाभ हो सकता है?

आज आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ सकती है और व्यावसायिक निर्णय भविष्य में टर्नओवर को 20% तक बढ़ा सकते हैं।

नौकरीपेशा मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

कार्यक्षेत्र में आपकी पद की गरिमा बढ़ेगी और आपकी कार्यकुशलता की सभी प्रशंसा करेंगे।

विद्यार्थियों के लिए आज कौन सी अच्छी खबर है?

शिक्षा के उद्देश्य से की गई यात्रा सुखद रहेगी और विदेशी शिक्षण संस्थान से जुड़ाव के अवसर मिल सकते हैं।

आज मेष राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए क्या सलाह है?

बुजुर्गों को पुरानी बीमारियों से आराम मिलेगा, लेकिन राहुकाल में तनाव से बचें और योग-ध्यान करें।

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