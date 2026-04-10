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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 10 April 2026: नवम भाव में चंद्रमा लाएगा भाग्य का साथ, करियर और निवेश में मिलेगी बड़ी सफलता

Aaj ka Mesh Rashifal 10 April 2026: नवम भाव में चंद्रमा लाएगा भाग्य का साथ, करियर और निवेश में मिलेगी बड़ी सफलता

Mesh Rashifal 10 April 2026: मेष राशि के नवम चंद्रमा से चमकेगा भाग्य. करियर में प्रमोशन और पैतृक व्यापार में बड़ी सफलता के योग. जानें शुभ समय, सटीक पंचांग और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Apr 2026 02:00 AM (IST)
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  • पारिवारिक व्यवसाय में बाधाएं दूर होंगी, बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने के आसार हैं।
  • प्रमोशन की दौड़ में आगे रहेंगे, उच्च अधिकारी देंगे नई जिम्मेदारी।
  • जीवनसाथी संग रिश्ता गहरा होगा, परिवार संग बिताएंगे सुकून भरा पल।
  • छात्रों के लिए नई स्किल्स सीखने का दिन, खेल में भी प्रगति।
  • आध्यात्मिक कार्यों से मानसिक शांति मिलेगी, पुराने तनाव से मुक्ति।

Aaj Ka Mesh Rashifal 10 अप्रैल 2026: मेष राशिफल 10 अप्रैल 2026 को चैत्र कृष्ण अष्टमी के अवसर पर चंद्रमा आपके भाग्य स्थान (9th हाउस) में गोचर कर रहे हैं, जो शाम 06:04 के बाद आपके कर्म भाव में प्रवेश करेंगे. पंडित सुरेश श्रीमाली के विश्लेषण अनुसार, आज 'शिव' और 'पराक्रम' योग का दुर्लभ संयोग आपके पुराने संघर्षों को बड़ी सफलता में बदलने वाला है. यदि आप निवेश या पैतृक व्यवसाय से जुड़े निर्णय लेना चाहते हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 का अमृत चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ है. हालाँकि, राहुकाल (10:30 से 12:00) के दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत से बचें.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
नवम भाव का चंद्रमा आपके पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) के लिए वरदान साबित होगा. यदि आप लंबे समय से पारिवारिक बिजनेस में तकनीकी बाधाओं का सामना कर रहे थे, तो आज विशेषज्ञों की सलाह से वे हल होंगी. खानदानी साख के कारण आपको बाजार में बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं. 
निवेश: पार्टनर के साथ रिश्तों में पारदर्शिता (Transparency) बढ़ने से कोई बड़ा विदेशी निवेश या नया पार्टनर जुड़ सकता है, जिसकी साख का सीधा लाभ आपके टर्नओवर में दिखेगा. बजट संबंधी पुरानी रुकावटें आज पूरी तरह दूर हो जाएंगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
मैनेजमेंट और उच्च अधिकारियों की नजर आपके पिछले रिकॉर्ड पर है. ऑफिस की रिव्यू मीटिंग में आपका धैर्य और काम की गुणवत्ता (Quality of Work) आपको प्रमोशन की रेस में सबसे आगे खड़ा करेगी. एंप्लॉयड व्यक्तियों को आज कोई विशेष जिम्मेदारी या सम्मान मिल सकता है. अपनी उपलब्धियों का डेटा साझा करने में संकोच न करें, यह आपके हक में रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Rashifal)
चंद्रमा की शुभ स्थिति आपके स्वभाव में गंभीरता और समर्पण लाएगी. जीवनसाथी या लव पार्टनर के प्रति आपकी ईमानदारी रिश्ते को और अधिक गहरा और पवित्र बनाएगी. परिवार के साथ आज आप सुकून भरा समय बिताएंगे. मानसिक स्पष्टता बढ़ने से आप ऑफिस के काम को घर पर हावी नहीं होने देंगे, जिससे एक आदर्श Work-Life Balance बना रहेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)
छात्रों के लिए आज का दिन अपनी स्किल्स को अपडेट करने का है. टीम स्पोर्ट्स या ग्रुप स्टडी में आपकी सूझबूझ आज दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी. यदि आप खेल से जुड़े हैं या नई स्पोर्ट्स किट खरीदना चाहते हैं, तो समय का विशेष ध्यान रखें.
शुभ समय: सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 के बीच खरीदारी करना भाग्यशाली रहेगा.

स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति (Health Rashifal)
आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा. आज आपका मन पशु सेवा और धार्मिक कार्यों में लगेगा. निस्वार्थ भाव से की गई सेवा न केवल मानसिक शांति देगी, बल्कि आपके स्वास्थ्य में भी सकारात्मक सुधार लाएगी. पुराने तनाव से मुक्ति मिलने के योग हैं.

ज्योतिषीय विश्लेषण: मार्केट और रियल वर्ल्ड लिंकेज
आज का ग्रह गोचर संकेत दे रहा है कि मेष राशि के जातकों को Real Estate और Consultancy के क्षेत्र में बड़ा लाभ हो सकता है. चंद्रमा का नवम भाव में होना विदेशी व्यापार (Import-Export) से जुड़े लोगों के लिए भी अचानक धन लाभ की स्थिति बना रहा है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

  • भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow) - यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.
  • भाग्यशाली अंक: 5
  • अशुभ अंक: 7 (आज इस अंक के प्रयोग से बचें)
  • विशेष उपाय: आज किसी गौशाला में गुड़ और हरा चारा दान करें. पक्षियों के लिए परिंडा लगाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Apr 2026 02:00 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aries Horoscope Mesh Rashifal

Frequently Asked Questions

10 अप्रैल 2026 को मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा किस भाव में गोचर कर रहे हैं?

10 अप्रैल 2026 को चंद्रमा धनु राशि और मेष राशि के नवम भाव (भाग्य स्थान) में गोचर कर रहे हैं. यह आपकी मानसिक स्पष्टता बढ़ाएगा और पिछले प्रयासों का फल दिलाएगा.

मेष राशि वालों के लिए 10 अप्रैल 2026 को व्यापार और धन के क्षेत्र में क्या खास रहेगा?

नवम भाव का चंद्रमा पैतृक व्यवसाय के लिए लाभकारी रहेगा. तकनीकी बाधाएं दूर होंगी और खानदानी साख से बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं. पार्टनरशिप में पारदर्शिता से विदेशी निवेश या नया पार्टनर जुड़ सकता है.

10 अप्रैल 2026 को मेष राशि के जातकों को नौकरी और करियर में क्या अवसर मिल सकते हैं?

मैनेजमेंट और उच्च अधिकारी आपके पिछले रिकॉर्ड पर ध्यान देंगे. ऑफिस की मीटिंग में आपका धैर्य और काम की गुणवत्ता आपको प्रमोशन में आगे रखेगी. विशेष जिम्मेदारी या सम्मान मिल सकता है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिहाज़ से 10 अप्रैल 2026 का दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

चंद्रमा की शुभ स्थिति आपके स्वभाव में गंभीरता और समर्पण लाएगी. जीवनसाथी या लव पार्टनर के प्रति ईमानदारी रिश्ते को गहरा बनाएगी. परिवार के साथ सुकून भरा समय बीतेगा.

10 अप्रैल 2026 को मेष राशि के छात्रों के लिए दिन कैसा रहेगा और उन्हें क्या सलाह दी गई है?

छात्रों के लिए यह दिन अपनी स्किल्स को अपडेट करने का है. टीम स्पोर्ट्स या ग्रुप स्टडी में आपकी सूझबूझ दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी. शुभ समय में खरीदारी करना भाग्यशाली रहेगा.

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