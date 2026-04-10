Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पारिवारिक व्यवसाय में बाधाएं दूर होंगी, बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने के आसार हैं।

प्रमोशन की दौड़ में आगे रहेंगे, उच्च अधिकारी देंगे नई जिम्मेदारी।

जीवनसाथी संग रिश्ता गहरा होगा, परिवार संग बिताएंगे सुकून भरा पल।

छात्रों के लिए नई स्किल्स सीखने का दिन, खेल में भी प्रगति।

आध्यात्मिक कार्यों से मानसिक शांति मिलेगी, पुराने तनाव से मुक्ति।

Aaj Ka Mesh Rashifal 10 अप्रैल 2026: मेष राशिफल 10 अप्रैल 2026 को चैत्र कृष्ण अष्टमी के अवसर पर चंद्रमा आपके भाग्य स्थान (9th हाउस) में गोचर कर रहे हैं, जो शाम 06:04 के बाद आपके कर्म भाव में प्रवेश करेंगे. पंडित सुरेश श्रीमाली के विश्लेषण अनुसार, आज 'शिव' और 'पराक्रम' योग का दुर्लभ संयोग आपके पुराने संघर्षों को बड़ी सफलता में बदलने वाला है. यदि आप निवेश या पैतृक व्यवसाय से जुड़े निर्णय लेना चाहते हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 का अमृत चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ है. हालाँकि, राहुकाल (10:30 से 12:00) के दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत से बचें.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

नवम भाव का चंद्रमा आपके पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) के लिए वरदान साबित होगा. यदि आप लंबे समय से पारिवारिक बिजनेस में तकनीकी बाधाओं का सामना कर रहे थे, तो आज विशेषज्ञों की सलाह से वे हल होंगी. खानदानी साख के कारण आपको बाजार में बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं.

निवेश: पार्टनर के साथ रिश्तों में पारदर्शिता (Transparency) बढ़ने से कोई बड़ा विदेशी निवेश या नया पार्टनर जुड़ सकता है, जिसकी साख का सीधा लाभ आपके टर्नओवर में दिखेगा. बजट संबंधी पुरानी रुकावटें आज पूरी तरह दूर हो जाएंगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

मैनेजमेंट और उच्च अधिकारियों की नजर आपके पिछले रिकॉर्ड पर है. ऑफिस की रिव्यू मीटिंग में आपका धैर्य और काम की गुणवत्ता (Quality of Work) आपको प्रमोशन की रेस में सबसे आगे खड़ा करेगी. एंप्लॉयड व्यक्तियों को आज कोई विशेष जिम्मेदारी या सम्मान मिल सकता है. अपनी उपलब्धियों का डेटा साझा करने में संकोच न करें, यह आपके हक में रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Rashifal)

चंद्रमा की शुभ स्थिति आपके स्वभाव में गंभीरता और समर्पण लाएगी. जीवनसाथी या लव पार्टनर के प्रति आपकी ईमानदारी रिश्ते को और अधिक गहरा और पवित्र बनाएगी. परिवार के साथ आज आप सुकून भरा समय बिताएंगे. मानसिक स्पष्टता बढ़ने से आप ऑफिस के काम को घर पर हावी नहीं होने देंगे, जिससे एक आदर्श Work-Life Balance बना रहेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

छात्रों के लिए आज का दिन अपनी स्किल्स को अपडेट करने का है. टीम स्पोर्ट्स या ग्रुप स्टडी में आपकी सूझबूझ आज दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी. यदि आप खेल से जुड़े हैं या नई स्पोर्ट्स किट खरीदना चाहते हैं, तो समय का विशेष ध्यान रखें.

शुभ समय: सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 के बीच खरीदारी करना भाग्यशाली रहेगा.

स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति (Health Rashifal)

आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा. आज आपका मन पशु सेवा और धार्मिक कार्यों में लगेगा. निस्वार्थ भाव से की गई सेवा न केवल मानसिक शांति देगी, बल्कि आपके स्वास्थ्य में भी सकारात्मक सुधार लाएगी. पुराने तनाव से मुक्ति मिलने के योग हैं.

ज्योतिषीय विश्लेषण: मार्केट और रियल वर्ल्ड लिंकेज

आज का ग्रह गोचर संकेत दे रहा है कि मेष राशि के जातकों को Real Estate और Consultancy के क्षेत्र में बड़ा लाभ हो सकता है. चंद्रमा का नवम भाव में होना विदेशी व्यापार (Import-Export) से जुड़े लोगों के लिए भी अचानक धन लाभ की स्थिति बना रहा है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow) - यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 7 (आज इस अंक के प्रयोग से बचें)

विशेष उपाय: आज किसी गौशाला में गुड़ और हरा चारा दान करें. पक्षियों के लिए परिंडा लगाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.