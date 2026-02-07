एक्सप्लोरर
Mesh February Rashifal 2026: मेष फरवरी राशिफल 2026, नौकरी में ट्रांसफर, रिश्तों में बढ़ेगी गलतफहमियां
Mesh February Rashifal 2026: मेष राशि के जातकों के लिए फरवरी 2026 खास है. ग्रहों की चाल जीवन में बदलाव का संकेत देगी. पारिवारिक, व्यापार, प्रेम और सेहत में उतार चढ़ाव बना रहेगा. पढ़ें मासिक राशिफल.
- गुरूतृतीय भाव में रहते पाचवीं व नौवीं दृष्टि सप्तम भाव व एकादश भाव पर होने से स्टार्टअप फाउंडर, टेक इंटरप्योनोर, इनोवेशन और बिजनेस को इनवेस्टर मीटिंग में पिच कामयाब होगी.
- 13 फरवरी से गुरु-सूर्य का नवम-पंचम सम्बध रहने से एक्टिवेट होने से गर्वनमेंट कॉन्टेक्ट, पब्लिक सेक्टर टेंडर, PSU कोलैबरेशन में बिजनेस को अच्छा ट्रिटमेंट मिलेगा.
- एकादशभाव में बुध-केतु का जड़त्व दोष व बुध-शनि की 2-12 का सम्बध रहने से विदेश मार्केट में विस्तार करना चाह रहे है तो कुछ रूकावटे आ सकती है.
- 23 फरवरी से एकादश भाव में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, राहु की युति होने से क्रिएटिव इंडस्ट्री, विज्ञापन एजेंसी, मीडियो प्रॉडक्शन हाउस, कंटेंट क्रिएशन बिजनेस को वायरल कैंपेन मिलेंगे.
- 26 फरवरीसेएकादश भाव में वक्री रहेगे जिससे बिजनेसमैन को टेक्स कम्पलाइंस मामला, जीएसटी फाइलिंग डिले, फाइनेनशियल, financial audit discrepancies briefly surface हो सकती हैं.
- Speculative gains activate करेंगे जिससे स्टॉक ट्रेडिंग, इक्विटी इनवेस्टमेंट, म्युचूअल फंड एसआईपी, क्रिपटो करंसी पोर्टफोलियो में केल्कुलेटे रिस्क फिनॉमिनल देंगे.
- महीने की शुरूआत से 12 फरवरी तक सूर्य दशम भाव में रहते षष्ठ भाव से नवम-पंचम सम्बध रहने से आईटी वाले लोग, सॉफ्टवेयर डेवलपर, क्लाउड आर्किटेक्ट, साइबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट को इंटरनेशनल प्रोजेक्ट असाइनमेंट मिलेंग.
- 13 फरवरी से एकादश भाव में सूर्य-बुध का बुधादित्य योग रहने से CEO ट्रेक्ट रोल्स, वीपी डेजिगनेशन, सी एंड सूट प्रोमोशन, बोर्ड मेंबर आप्वॉइमेंट की प्रॉसिबिल्टी क्रिएट करेंगे.
- शनिद्वादश भाव में रहते सातवीं दृष्टि षष्ठ भाव पर व शनि का दशम भाव से 3-11 का सम्बध रहने से प्रोफेशनल नेटवर्किंग इवेंट, इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस, बिजनेस सब्मिट, मास्टरमाइंड ग्रुप में पार्टिसिपेशन से करियर और डिफाइनिंग कनेक्शन बनेंगे.
- 13 फरवरी से एकादश भाव में सूर्य-राहु का ग्रहण दोष रहने से एम्प्लॉइड पर्सन को बॉस कॉन्फ्लिक्ट, मैनेजमेंट डिस्अग्रिमेंट, पॉलिसी डिस्प्यूट, अथॉरिटी चेलेंजेस फेस करना पड़ सकती है.
- 22 फरवरीतकमंगल दशम भाव में उच्च के होकर रूचक योग बनाएगे जिससे नौकरी में बदलाव, ट्रांसफर, नए शहर में नौकरी, विदेश में पोस्टर का मौका मिल सकता है.
- 23 फरवरी से मंगल एकादश भाव में रहते आठवीं दृष्टि षष्ठ भाव पर होने से कन्यूनिकेशन और हैवी रोल्स को मौका देंगे.
- आध्यात्मिककोच, वेलनेस सलाहकार, योग प्रशिक्षक, ध्यान शिक्षकों को मुख्यधारा में पहचान मिलेगी.
- 04 फरवरी तक शुक्र दशम भाव में रहते सप्तम भाव से 4-10 का सम्बध रहने से फैमिली बॉन्डिंग एक्टिविटी जैसे घर में बदलाव, फैमिली वेकेशन करने से इमोशनल कनेक्शन बनेंगे.
- 05 फरवरीसेएकादश भाव में शुक्र-राहु की युति होने से ज्वॉइंट फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, परिवार में सामान बंटवाले को लेकर तनाव बढ़ सकता है.
- गुरू तृतीय भाव में रहते पाचवीं दृष्टि सप्तम भाव पर होने से डेटिंग ऐप पर मैच मिलेंगे, सोशल मीडिया कनेक्शन बनेंगे, किसी म्यूचुअल फ्रेंड की मदद से रोमांस बढ़ेगा.
- 13 फरवरी से एकादश भाव में सूर्य-बुध-शुक्र की युति व 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होने से सरप्राइस प्रोपोजल मिल सकता है. सगाई के लिए अच्छा समय है.
- 5,6,7,13,14,15,16,22,24 फरवरी को लॉंग डिस्टेंस रिलेशनशिप में गिफ्ट एक्सचेंज, वीडियो कॉल से रिश्तों के बीच आई दूरी कम होगी.
- 23 फरवरी से एकादश भाव में मंगल-शुक्र की युति होने शादी के लिए बात बन सकती है.
- बच्चोंऔर उनसे जुड़े सेलिब्रेशन जैसे स्कूल की अचीवमेंट्स, कॉम्पिटिशन में जीत, टैलेंट शो परफॉर्मेंस, एकेडमिक अवॉर्ड्स में पेरेंट्स के लिए गर्व के पल क्रिएट करते होंगे.
- पार्टनरकी गलतफहमियां, कम्युनिकेशन गैप, उम्मीदों का मेल न होना, भरोसे के मुद्दे कुछ समय के लिए सामने आ सकते हैं.
- 03 फरवरी से बुध एकादश भाव में रहते सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर होने से कॉम्पटेटिव एग्जाम जैसे UPSC, CAT, GATE, NEET के लिए की गई मेहनत फलदायी होगी.
- 05 फरवरी से शुक्र एकादश भाव में रहते गुरू से नवम-पंचम सम्बध रहने से विदेश में हायर स्टडीज के लिए स्कॉलरशिप, एडमिशन लैटर आने की उम्मीद है.
- 13 फरवरी से एकादश भाव में सूर्य-बुध का बुधादित्य योग व 23 फरवरी से सूर्य-मंगल का पराक्रम योग रहने से इंजिनियर स्टूडेंट, आर्किटेक्ट, टेक्निकल कोर्स वाले अच्छा परफॉर्म करेंगे.
- तृतीय भाव में विराजित गुरू का पंचम भाव से 3-11 का सम्बध रहने से क्रिएटिव आर्ट स्टूडेंट्स को अपनी काबिलियत बताने का मौका मिलेगा. टैलेंट कॉम्पटिशन में पार्टिसिपेट करें, ऑडिशन दें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा.
- 03 फरवरी से एकादश भाव में बुध-केतु का जड़त्व दोष व बुध का षष्ठ भाव से षडाष्टक सम्बध होने से बॉडी चेकअप, दांतों, आंखों से जुड़ी समस्या आ सकती है.
- 13 फरवरीसेएकादश भाव में सूर्य-राहु का ग्रहण दोष व 23 फरवरी से मंगल-राहु का अंगारक दोष होने से फिटनेस चैलेंज, जिम कॉम्पटिशन, मैराथन ट्रेनिंग, स्पोर्टस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन से फिजिकल स्टेमिना बढ़ेगा.
- तनाव और उससे जुड़ी बीमारियाँ जैसे माइग्रेन ट्रिगर, ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव, एंग्जायटी एपिसोड, नींद की गड़बड़ी कुछ समय के लिए सतह पर आ सकती हैं.
- 09 फरवरी सीताअष्टमी पर लाल गुलाब के पुष्प, गुड़ और गेहूं माता सीता को अर्पित करते हुए ॐ रामाय सीताय नमः का 108 बार जाप करें.
- 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर- शिवलिंग पर कच्चा दूध एवं दही चढ़ाते हुए 'ॐ गंगाधराये नमः" मंत्र की एक माला का जाप करें. साथ ही शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाएं और पूजा कर दान करें.
- 27 फरवरी आमलकी एकादशी पर- अगर आप मनचाहा प्यार पाना चाहते हैं, तो आपको विधि-पर्वक भगवान विष्ण की पजा करनी चाहिए और उन्हें आंवले का फल अर्पित करना चाहिए.
