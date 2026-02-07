हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh February Rashifal 2026: मेष फरवरी राशिफल 2026, नौकरी में ट्रांसफर, रिश्तों में बढ़ेगी गलतफहमियां

Mesh February Rashifal 2026: मेष राशि के जातकों के लिए फरवरी 2026 खास है. ग्रहों की चाल जीवन में बदलाव का संकेत देगी. पारिवारिक, व्यापार, प्रेम और सेहत में उतार चढ़ाव बना रहेगा. पढ़ें मासिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली, पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 07 Feb 2026 09:57 AM (IST)
Preferred Sources

बिजनस एंड वेल्थ

  • गुरूतृतीय भाव में रहते पाचवीं व नौवीं दृष्टि सप्तम भाव व एकादश भाव पर होने से स्टार्टअप फाउंडर, टेक इंटरप्योनोर, इनोवेशन और बिजनेस को इनवेस्टर मीटिंग में पिच कामयाब होगी.
  • 13 फरवरी से गुरु-सूर्य का नवम-पंचम सम्बध रहने से एक्टिवेट होने से गर्वनमेंट कॉन्टेक्ट, पब्लिक सेक्टर टेंडर, PSU कोलैबरेशन में बिजनेस को अच्छा ट्रिटमेंट मिलेगा.
  • एकादशभाव में बुध-केतु का जड़त्व दोष व बुध-शनि की 2-12 का सम्बध रहने से विदेश मार्केट में विस्तार करना चाह रहे है तो कुछ रूकावटे आ सकती है.
  • 23 फरवरी से एकादश भाव में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, राहु की युति होने से क्रिएटिव इंडस्ट्री, विज्ञापन एजेंसी, मीडियो प्रॉडक्शन हाउस, कंटेंट क्रिएशन बिजनेस को वायरल कैंपेन मिलेंगे.
  • 26 फरवरीसेएकादश भाव में वक्री रहेगे जिससे बिजनेसमैन को टेक्स कम्पलाइंस मामला, जीएसटी फाइलिंग डिले, फाइनेनशियल, financial audit discrepancies briefly surface हो सकती हैं.
  • Speculative gains activate करेंगे जिससे स्टॉक ट्रेडिंग, इक्विटी इनवेस्टमेंट, म्युचूअल फंड एसआईपी, क्रिपटो करंसी पोर्टफोलियो में केल्कुलेटे रिस्क फिनॉमिनल देंगे.

जॉब एंड प्रॉफेशन

  • महीने की शुरूआत से 12 फरवरी तक सूर्य दशम भाव में रहते षष्ठ भाव से नवम-पंचम सम्बध रहने से आईटी वाले लोग, सॉफ्टवेयर डेवलपर, क्लाउड आर्किटेक्ट, साइबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट को इंटरनेशनल प्रोजेक्ट असाइनमेंट मिलेंग.
  • 13 फरवरी से एकादश भाव में सूर्य-बुध का बुधादित्य योग रहने से CEO ट्रेक्ट रोल्स, वीपी डेजिगनेशन, सी एंड सूट प्रोमोशन, बोर्ड मेंबर आप्वॉइमेंट की प्रॉसिबिल्टी क्रिएट करेंगे.
  • शनिद्वादश भाव में रहते सातवीं दृष्टि षष्ठ भाव पर व शनि का दशम भाव से 3-11 का सम्बध रहने से प्रोफेशनल नेटवर्किंग इवेंट, इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस, बिजनेस सब्मिट, मास्टरमाइंड ग्रुप में पार्टिसिपेशन से करियर और डिफाइनिंग कनेक्शन बनेंगे.
  • 13 फरवरी से एकादश भाव में सूर्य-राहु का ग्रहण दोष रहने से एम्प्लॉइड पर्सन को बॉस कॉन्फ्लिक्ट, मैनेजमेंट डिस्अग्रिमेंट, पॉलिसी डिस्प्यूट, अथॉरिटी चेलेंजेस फेस करना पड़ सकती है.
  • 22 फरवरीतकमंगल दशम भाव में उच्च के होकर रूचक योग बनाएगे जिससे नौकरी में बदलाव, ट्रांसफर, नए शहर में नौकरी, विदेश में पोस्टर का मौका मिल सकता है.
  • 23 फरवरी से मंगल एकादश भाव में रहते आठवीं दृष्टि षष्ठ भाव पर होने से कन्यूनिकेशन और हैवी रोल्स को मौका देंगे.
  • आध्यात्मिककोच, वेलनेस सलाहकार, योग प्रशिक्षक, ध्यान शिक्षकों को मुख्यधारा में पहचान मिलेगी.

फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप

  • 04 फरवरी तक शुक्र दशम भाव में रहते सप्तम भाव से 4-10 का सम्बध रहने से फैमिली बॉन्डिंग एक्टिविटी जैसे घर में बदलाव, फैमिली वेकेशन करने से इमोशनल कनेक्शन बनेंगे.
  • 05 फरवरीसेएकादश भाव में शुक्र-राहु की युति होने से ज्वॉइंट फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, परिवार में सामान बंटवाले को लेकर तनाव बढ़ सकता है.
  • गुरू तृतीय भाव में रहते पाचवीं दृष्टि सप्तम भाव पर होने से डेटिंग ऐप पर मैच मिलेंगे, सोशल मीडिया कनेक्शन बनेंगे, किसी म्यूचुअल फ्रेंड की मदद से रोमांस बढ़ेगा.
  • 13 फरवरी से एकादश भाव में सूर्य-बुध-शुक्र की युति व 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होने से सरप्राइस प्रोपोजल मिल सकता है. सगाई के लिए अच्छा समय है. 
  • 5,6,7,13,14,15,16,22,24 फरवरी को लॉंग डिस्टेंस रिलेशनशिप में गिफ्ट एक्सचेंज, वीडियो कॉल से रिश्तों के बीच आई दूरी कम होगी.
  • 23 फरवरी से एकादश भाव में मंगल-शुक्र की युति होने शादी के लिए बात बन सकती है.
  • बच्चोंऔर उनसे जुड़े सेलिब्रेशन जैसे स्कूल की अचीवमेंट्स, कॉम्पिटिशन में जीत, टैलेंट शो परफॉर्मेंस, एकेडमिक अवॉर्ड्स में पेरेंट्स के लिए गर्व के पल क्रिएट करते होंगे.
  • पार्टनरकी गलतफहमियां, कम्युनिकेशन गैप, उम्मीदों का मेल न होना, भरोसे के मुद्दे कुछ समय के लिए सामने आ सकते हैं.

स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स

  • 03 फरवरी से बुध एकादश भाव में रहते सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर होने से कॉम्पटेटिव एग्जाम जैसे UPSC, CAT, GATE, NEET के लिए की गई मेहनत फलदायी होगी.
  • 05 फरवरी से शुक्र एकादश भाव में रहते गुरू से नवम-पंचम सम्बध रहने से विदेश में हायर स्टडीज के लिए स्कॉलरशिप, एडमिशन लैटर आने की उम्मीद है.
  • 13 फरवरी से एकादश भाव में सूर्य-बुध का बुधादित्य योग व 23 फरवरी से सूर्य-मंगल का पराक्रम योग रहने से इंजिनियर स्टूडेंट, आर्किटेक्ट, टेक्निकल कोर्स वाले अच्छा परफॉर्म करेंगे.
  • तृतीय भाव में विराजित गुरू का पंचम भाव से 3-11 का सम्बध रहने से क्रिएटिव आर्ट स्टूडेंट्स को अपनी काबिलियत बताने का मौका मिलेगा. टैलेंट कॉम्पटिशन में पार्टिसिपेट करें, ऑडिशन दें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा.

हेल्थ एंड ट्रेवल

  • 03 फरवरी से एकादश भाव में बुध-केतु का जड़त्व दोष व बुध का षष्ठ भाव से षडाष्टक सम्बध होने से बॉडी चेकअप, दांतों, आंखों से जुड़ी समस्या आ सकती है.
  • 13 फरवरीसेएकादश भाव में सूर्य-राहु का ग्रहण दोष व 23 फरवरी से मंगल-राहु का अंगारक दोष होने से फिटनेस चैलेंज, जिम कॉम्पटिशन, मैराथन ट्रेनिंग, स्पोर्टस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन से फिजिकल स्टेमिना बढ़ेगा.
  • तनाव और उससे जुड़ी बीमारियाँ जैसे माइग्रेन ट्रिगर, ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव, एंग्जायटी एपिसोड, नींद की गड़बड़ी कुछ समय के लिए सतह पर आ सकती हैं.

उपाय

  • 09 फरवरी सीताअष्टमी पर लाल गुलाब के पुष्प, गुड़ और गेहूं माता सीता को अर्पित करते हुए ॐ रामाय सीताय नमः का 108 बार जाप करें.
  • 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर- शिवलिंग पर कच्चा दूध एवं दही चढ़ाते हुए 'ॐ गंगाधराये नमः" मंत्र की एक माला का जाप करें. साथ ही शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाएं और पूजा कर दान करें.
  • 27 फरवरी आमलकी एकादशी पर- अगर आप मनचाहा प्यार पाना चाहते हैं, तो आपको विधि-पर्वक भगवान विष्ण की पजा करनी चाहिए और उन्हें आंवले का फल अर्पित करना चाहिए.

Holika Dahan 2026: होलिका दहन के लिए मिलेगा सिर्फ 12 मिनट का समय, भद्रा-चंद्र ग्रहण ने बढ़ाई मुश्किल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 07 Feb 2026 09:57 AM (IST)
Aries Monthly Horoscope Mesh Rashifal 2026 Masik Rashifal 2026
Embed widget