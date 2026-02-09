हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMeen Weekly Horoscope 2026: मीन साप्ताहिक राशिफल अनचाहे खर्चों और कोर्ट-कचहरी से रहें सतर्क, सूझ-बूझ से टलेंगी जीवन की बड़ी बाधाएं

Meen Weekly Horoscope 2026: मीन साप्ताहिक राशिफल अनचाहे खर्चों और कोर्ट-कचहरी से रहें सतर्क, सूझ-बूझ से टलेंगी जीवन की बड़ी बाधाएं

Meen Weekly Horoscope 8 to 14 February 2026: मीन राशि के लिए 8-14 फरवरी 2026 करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मीन साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Feb 2026 10:04 PM (IST)
Preferred Sources

Meen Weekly Horoscope 8 to 14 February 2026: मीन राशि (Pisces) राशि चक्र की 12वीं और अंतिम राशि है. इसका प्रतीक 'दो मछलियां' हैं जो एक-दूसरे से विपरीत दिशा में तैर रही हैं, जो इस राशि के जातकों के भीतर चलने वाले द्वंद्व और गहराई को दर्शाती हैं.

आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी रहने वाला है. शुरुआत में आपको कुछ अनचाहे खर्चों और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. प्रॉपर्टी या कानूनी मामलों में भागदौड़ रहेगी. हालांकि, आपकी इच्छाशक्ति और अपनों का साथ आपको इन मुश्किलों से बाहर निकालने में मदद करेगा. धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जो आपको मानसिक शांति प्रदान करेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के मामले में यह समय थोड़ी सावधानी बरतने का है. यदि आप पहले से किसी बीमारी (विशेषकर पेट या जोड़ों के दर्द) से परेशान हैं, तो लापरवाही न बरतें. पुरानी बीमारी के फिर से उभरने की आशंका है. अपनी दिनचर्या में योग और संतुलित खान-पान को शामिल करना आपके लिए अनिवार्य है. मानसिक थकान से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें.

बिज़नेस और जॉब (Business & Job)

कार्यक्षेत्र में स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है. मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम मिलने में देरी हो सकती है, जिससे मन खिन्न रहेगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आ सकती है. व्यापारियों को निवेश करते समय बहुत सोच-समझकर कदम उठाना चाहिए. मिड-वीक के बाद स्थिति में सुधार होगा और आपके रुके हुए काम गति पकड़ेंगे.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आपका जीवनसाथी या लव पार्टनर एक 'संकटमोचक' की भूमिका निभाएगा. मुश्किल समय में ससुराल पक्ष से आर्थिक या भावनात्मक सहयोग मिलने की पूरी संभावना है. परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा या धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है, जिससे आपसी रिश्तों में मजबूती आएगी.

करियर और शिक्षा (Career & Students)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह "कठोर परिश्रम" का समय है. जरा सी ढिलाई आपके लक्ष्य को दूर कर सकती है. यदि आप अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं, तो सप्ताह के अंत तक आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक दृष्टि से यह समय बजट बनाकर चलने का है. संपत्ति से जुड़े विवादों में धन खर्च हो सकता है. अचानक आए खर्चों के कारण बैंक बैलेंस पर असर पड़ सकता है, इसलिए फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें.

  • भाग्यशाली अंक: 3 और 7
  • भाग्यशाली रंग: पीला और केसरिया
  • अचूक उपाय: भगवान विष्णु की आराधना करें. गुरुवार के दिन चने की दाल और गुड़ का दान करें. माथे पर केसर का तिलक लगाएं.

(FAQs)

1. मीन राशि वालों के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
    सबसे बड़ी चुनौती स्वास्थ्य और अनचाहे खर्चों का प्रबंधन है. साथ ही, पुराने रोगों के प्रति सतर्क रहना बहुत जरूरी है.

2. क्या इस दौरान निवेश करना सही रहेगा?
    प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में विवाद की संभावना है, इसलिए निवेश करने से पहले कानूनी कागजातों की अच्छी तरह जांच कर लें. बड़े निवेश के लिए मिड-वीक के बाद का समय बेहतर है.

3. रिश्तों में सुधार के लिए क्या करें?
    अपने पार्टनर के साथ संवाद खुला रखें. मुश्किल घड़ी में उनकी सलाह लें, क्योंकि इस दौरान वे आपके सबसे बड़े सहयोगी साबित होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 09 Feb 2026 10:04 PM (IST)
Tags :
Pisces Meen Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

