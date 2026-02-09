Meen Weekly Horoscope 8 to 14 February 2026: मीन राशि (Pisces) राशि चक्र की 12वीं और अंतिम राशि है. इसका प्रतीक 'दो मछलियां' हैं जो एक-दूसरे से विपरीत दिशा में तैर रही हैं, जो इस राशि के जातकों के भीतर चलने वाले द्वंद्व और गहराई को दर्शाती हैं.

आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी रहने वाला है. शुरुआत में आपको कुछ अनचाहे खर्चों और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. प्रॉपर्टी या कानूनी मामलों में भागदौड़ रहेगी. हालांकि, आपकी इच्छाशक्ति और अपनों का साथ आपको इन मुश्किलों से बाहर निकालने में मदद करेगा. धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जो आपको मानसिक शांति प्रदान करेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के मामले में यह समय थोड़ी सावधानी बरतने का है. यदि आप पहले से किसी बीमारी (विशेषकर पेट या जोड़ों के दर्द) से परेशान हैं, तो लापरवाही न बरतें. पुरानी बीमारी के फिर से उभरने की आशंका है. अपनी दिनचर्या में योग और संतुलित खान-पान को शामिल करना आपके लिए अनिवार्य है. मानसिक थकान से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें.

बिज़नेस और जॉब (Business & Job)

कार्यक्षेत्र में स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है. मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम मिलने में देरी हो सकती है, जिससे मन खिन्न रहेगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आ सकती है. व्यापारियों को निवेश करते समय बहुत सोच-समझकर कदम उठाना चाहिए. मिड-वीक के बाद स्थिति में सुधार होगा और आपके रुके हुए काम गति पकड़ेंगे.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आपका जीवनसाथी या लव पार्टनर एक 'संकटमोचक' की भूमिका निभाएगा. मुश्किल समय में ससुराल पक्ष से आर्थिक या भावनात्मक सहयोग मिलने की पूरी संभावना है. परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा या धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है, जिससे आपसी रिश्तों में मजबूती आएगी.

करियर और शिक्षा (Career & Students)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह "कठोर परिश्रम" का समय है. जरा सी ढिलाई आपके लक्ष्य को दूर कर सकती है. यदि आप अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं, तो सप्ताह के अंत तक आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक दृष्टि से यह समय बजट बनाकर चलने का है. संपत्ति से जुड़े विवादों में धन खर्च हो सकता है. अचानक आए खर्चों के कारण बैंक बैलेंस पर असर पड़ सकता है, इसलिए फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें.

भाग्यशाली अंक: 3 और 7

3 और 7 भाग्यशाली रंग: पीला और केसरिया

पीला और केसरिया अचूक उपाय: भगवान विष्णु की आराधना करें. गुरुवार के दिन चने की दाल और गुड़ का दान करें. माथे पर केसर का तिलक लगाएं.

(FAQs)

1. मीन राशि वालों के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती क्या है?

सबसे बड़ी चुनौती स्वास्थ्य और अनचाहे खर्चों का प्रबंधन है. साथ ही, पुराने रोगों के प्रति सतर्क रहना बहुत जरूरी है.

2. क्या इस दौरान निवेश करना सही रहेगा?

प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में विवाद की संभावना है, इसलिए निवेश करने से पहले कानूनी कागजातों की अच्छी तरह जांच कर लें. बड़े निवेश के लिए मिड-वीक के बाद का समय बेहतर है.

3. रिश्तों में सुधार के लिए क्या करें?

अपने पार्टनर के साथ संवाद खुला रखें. मुश्किल घड़ी में उनकी सलाह लें, क्योंकि इस दौरान वे आपके सबसे बड़े सहयोगी साबित होंगे.

