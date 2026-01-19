Meen Weekly Horoscope 2026: मीन 18-24 जनवरी राशिफल, करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य पर बड़ा बदलाव!
Meen Weekly Horoscope 18 to 24 january 2026: मीन राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मीन साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Meen Weekly Horoscope 18 to 24 january 2026: यह सप्ताह मीन राशि वालों के लिए धीमी गति से सही, लेकिन प्रगति और लाभ दिलाने वाला रहेगा. करियर और बिजनेस में जो रुकावटें आ रही थीं, वे धीरे-धीरे दूर होती नजर आएंगी. किसी मित्र या प्रभावी व्यक्ति की मदद से आप अपनी स्थिति मजबूत करने में सफल रहेंगे. धैर्य ही इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत है.
करियर और नौकरी राशिफल:
जो लोग जॉब चेंज की योजना बना रहे हैं, उन्हें किसी मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर मिल सकता है. हालांकि बिना सोचे-समझे फैसला लेना गलती होगी. किसी भी बड़े निर्णय से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना जरूरी है. विदेश में करियर बनाने की कोशिश कर रहे लोगों को राहत के संकेत मिलेंगे.
बिजनेस राशिफल:
बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह स्थिर प्रगति वाला रहेगा. विदेशी कारोबार या उससे जुड़े प्रयासों में आ रही बाधाएं कम होंगी. बड़े फैसले जल्दबाजी में न लें, लेकिन सही मौके को भी हाथ से न जाने दें.
वित्त राशिफल:
मिड वीक सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ा खर्च संभव है. प्रॉपर्टी या व्हीलर खरीदने का सपना पूरा हो सकता है. खर्च बढ़ेगा, लेकिन वो बेकार नहीं होगा लंबी अवधि में फायदा देगा.
लव और फैमिली राशिफल:
घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत चिंता का कारण बन सकती है. किसी घरेलू मुद्दे को लेकर भाई-बहन से मतभेद संभव है, लेकिन किसी बड़े की मध्यस्थता से मामला सुलझ जाएगा. प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल है. लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम मिलेगा और दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा.
शिक्षा और छात्र राशिफल:
छात्रों के लिए सप्ताह सामान्य से बेहतर रहेगा. फोकस बना रहेगा और धीरे-धीरे रिज़ल्ट दिखने लगेंगे. निरंतरता बनाए रखना जरूरी है.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन परिवार के बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी. खुद की दिनचर्या भी संतुलित रखें.
लकी रंग: हल्का पीला
लकी नंबर: 12
उपाय: गुरुवार को विष्णु भगवान की पूजा करें और “ॐ नमो नारायणाय” मंत्र का 108 बार जाप करें.
FAQs
Q1. क्या इस सप्ताह जॉब चेंज करना सही रहेगा?
उत्तर: ऑफर मिल सकता है, लेकिन अंतिम फैसला सलाह लेकर ही करें.
Q2. क्या प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के योग हैं?
उत्तर: हां, मिड वीक ऐसे मजबूत योग बन रहे हैं.
Q3. प्रेम और दांपत्य जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर: प्रेम संबंध अनुकूल और दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
