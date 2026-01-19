हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMeen Weekly Horoscope 2026: मीन 18-24 जनवरी राशिफल, करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य पर बड़ा बदलाव!

Meen Weekly Horoscope 2026: मीन 18-24 जनवरी राशिफल, करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य पर बड़ा बदलाव!

Meen Weekly Horoscope 18 to 24 january 2026: मीन राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मीन साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 19 Jan 2026 10:40 AM (IST)
Meen Weekly Horoscope 18 to 24 january 2026: यह सप्ताह मीन राशि वालों के लिए धीमी गति से सही, लेकिन प्रगति और लाभ दिलाने वाला रहेगा. करियर और बिजनेस में जो रुकावटें आ रही थीं, वे धीरे-धीरे दूर होती नजर आएंगी. किसी मित्र या प्रभावी व्यक्ति की मदद से आप अपनी स्थिति मजबूत करने में सफल रहेंगे. धैर्य ही इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत है.

करियर और नौकरी राशिफल:
जो लोग जॉब चेंज की योजना बना रहे हैं, उन्हें किसी मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर मिल सकता है. हालांकि बिना सोचे-समझे फैसला लेना गलती होगी. किसी भी बड़े निर्णय से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना जरूरी है. विदेश में करियर बनाने की कोशिश कर रहे लोगों को राहत के संकेत मिलेंगे.

बिजनेस राशिफल:
बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह स्थिर प्रगति वाला रहेगा. विदेशी कारोबार या उससे जुड़े प्रयासों में आ रही बाधाएं कम होंगी. बड़े फैसले जल्दबाजी में न लें, लेकिन सही मौके को भी हाथ से न जाने दें.

वित्त राशिफल:
मिड वीक सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ा खर्च संभव है. प्रॉपर्टी या व्हीलर खरीदने का सपना पूरा हो सकता है. खर्च बढ़ेगा, लेकिन वो बेकार नहीं होगा लंबी अवधि में फायदा देगा.

लव और फैमिली राशिफल:
घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत चिंता का कारण बन सकती है. किसी घरेलू मुद्दे को लेकर भाई-बहन से मतभेद संभव है, लेकिन किसी बड़े की मध्यस्थता से मामला सुलझ जाएगा. प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल है. लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम मिलेगा और दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल:
छात्रों के लिए सप्ताह सामान्य से बेहतर रहेगा. फोकस बना रहेगा और धीरे-धीरे रिज़ल्ट दिखने लगेंगे. निरंतरता बनाए रखना जरूरी है.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन परिवार के बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी. खुद की दिनचर्या भी संतुलित रखें.

लकी रंग: हल्का पीला
लकी नंबर: 12
उपाय: गुरुवार को विष्णु भगवान की पूजा करें और “ॐ नमो नारायणाय” मंत्र का 108 बार जाप करें.

FAQs

Q1. क्या इस सप्ताह जॉब चेंज करना सही रहेगा?
उत्तर: ऑफर मिल सकता है, लेकिन अंतिम फैसला सलाह लेकर ही करें.

Q2. क्या प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के योग हैं?
उत्तर: हां, मिड वीक ऐसे मजबूत योग बन रहे हैं.

Q3. प्रेम और दांपत्य जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर: प्रेम संबंध अनुकूल और दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 19 Jan 2026 10:40 AM (IST)
