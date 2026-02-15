एक्सप्लोरर
Meen Weekly Horoscope 2026: मीन राशि वालों के एक्सट्रा इनकम को मौके मिलेंगे
Meen Weekly Horoscope 15 to 21 February 2026: मीन राशि के जातकों के लिए फरवरी का ये वीक करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कर्क साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Meen Weekly Horoscope 15 to 21 February 2026: मीन राशि वालों के लिए 15 से 21 फरवरी 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां देखें
- वीक स्टार्टिंग शुभता और लाभ लिए है. किसी बड़ी सफलता से आपके उत्साह, ऊर्जा और आत्मबल में वृद्धि होगी.
- आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिसकी बदौलत ऑफिस में अपना बेस्ट देने में कामयाब रहेंगे.
- करियर बिज़नेस रिलेटेड की गई जर्नी मनचाहा लाभ प्रदान करेगी. एम्प्लॉयड पर्सन के इनकम के एक्स्ट्रा सोर्स बनेंगे.
- वर्किंग वुमन की किसी बड़ी उपलब्धि के चलते उनका न सिर्फ ऑफिस बल्कि घर परिवार में भी सम्मान बढ़ेगा.
- वर्कप्लेस पर कोवर्कर्स का फुल सपोर्ट मिलेगा. यदि आप लंबे समय से अपने एन्सेस्ट्राल प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाने की प्लानिंग बना रहे थे तो आपकी यह विश कम्पलीट हो जाएगी.
- बिज़नेस में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा. प्रॉपर्टी रिलेटेड मसलों का हल निकल आने पर आप राहत की सांस लेंगे.
- आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतें, कहीं अनावश्यक खर्च न हो जाए. कारोबार में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए योजनाओं को पुनः जांच कर ही आगे बढ़ें.
- वीकेंड सत्ता सरकार से जुड़े किसी व्यक्ति की मदद से लंबे समय से अटका काम पूरा हो जाएगा. प्रेम संबंध मजबूत होंगे.
- स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सप्ताह तनाव की संभावना है, इसलिए ध्यान और योग से मन को शांत रखें. परिवार में छोटे-मोटे विवाद हो सकते हैं, लेकिन वे जल्दी सुलझ जाएंगे।
- लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करने के अवसर प्राप्त होंगे। मैरिड लाइफ सुखमय बनी रहेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
