Meen Saptahik Rashifal: इस सप्ताह धीरे-धीरे प्रगति होगी, विदेश या करियर से संबंधित प्रयास सफल होंगे, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा

Meen Saptahik Rashifal: इस सप्ताह धीरे-धीरे प्रगति होगी, विदेश या करियर से संबंधित प्रयास सफल होंगे, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा

Meen Saptahik Rashifal: यह नया सप्ताह मीन राशि के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य (Astrologer) सुरेश श्रीमाली से जानें मीन के लिए ये सप्ताह प्यार, परिवार, धन, सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 29 Sep 2025 12:10 AM (IST)
Pisces Weekly Horoscope September 28 to October 4, 2025: इस सप्ताह की शुरुआत धीमी रहेगी, लेकिन आपके प्रयास धीरे-धीरे प्रगति और लाभ की ओर बढ़ेंगे. फॉरेन करियर और बिजनेस की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी. परिवार और रिश्तों से जुड़े मामले मिलाजुले रहेंगे.

करियर और व्यवसाय:
फॉरेन करियर या बिजनेस से जुड़ी बाधाएं खत्म होंगी. प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आप अपने काम में तेजी लाएंगे. जॉब बदलने का अवसर मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी न करें और वेल विशर की सलाह पर निर्णय लें. बिजनेसमैन को प्रॉपर्टी या नई डील से लाभ हो सकता है.

आर्थिक स्थिति:
मिड वीक में सुख-सुविधा पर अधिक धन खर्च हो सकता है. प्रॉपर्टी सेल एंड परचेस का सपना साकार हो सकता है. कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी.

पारिवारिक और सामाजिक जीवन:
परिवार के साथ पर्यटन या यात्रा का अवसर मिलेगा. यह यात्रा सुखद और मनोरंजक होगी. हालांकि, घर के वरिष्ठ सदस्य की सेहत आपकी चिंता का कारण बन सकती है. भाई-बहन से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग की मदद से स्थिति संभल जाएगी.

प्रेम और दांपत्य जीवन:
लव लाइफ के लिए यह सप्ताह अनुकूल है. फेस्टिवल सीजन का आनंद आप अपने लव पार्टनर के साथ ले पाएंगे. मैरिड लाइफ सुखमय बनी रहेगी. पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
वरिष्ठ जनों की सेहत पर ध्यान दें. आपके लिए सामान्य स्वास्थ्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें.

शुभ अंक: 3, 9
शुभ रंग: हल्का हरा, पीला
उपाय:

  • भगवान विष्णु को पीली मिठाई अर्पित करें.
  • गुरुवार को गरीब बच्चों को केले बांटें.

FAQs:
Q1: क्या मीन राशि वालों को इस सप्ताह नौकरी बदलनी चाहिए?
A1: हाँ, अवसर मिल सकता है लेकिन जल्दबाजी न करें, शुभचिंतकों की राय लेकर निर्णय लेना ही सही होगा.

Q2: क्या मीन राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी से लाभ होगा?
A2: हाँ, मिड वीक में प्रॉपर्टी सेल एंड परचेस से बड़ा लाभ मिलने के योग हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 29 Sep 2025 12:10 AM (IST)
Pisces Weekly Horoscope Pisces Zodiac
Embed widget