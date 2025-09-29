Meen Saptahik Rashifal: इस सप्ताह धीरे-धीरे प्रगति होगी, विदेश या करियर से संबंधित प्रयास सफल होंगे, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा
Meen Saptahik Rashifal: यह नया सप्ताह मीन राशि के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य (Astrologer) सुरेश श्रीमाली से जानें मीन के लिए ये सप्ताह प्यार, परिवार, धन, सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है?
Pisces Weekly Horoscope September 28 to October 4, 2025: इस सप्ताह की शुरुआत धीमी रहेगी, लेकिन आपके प्रयास धीरे-धीरे प्रगति और लाभ की ओर बढ़ेंगे. फॉरेन करियर और बिजनेस की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी. परिवार और रिश्तों से जुड़े मामले मिलाजुले रहेंगे.
करियर और व्यवसाय:
फॉरेन करियर या बिजनेस से जुड़ी बाधाएं खत्म होंगी. प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आप अपने काम में तेजी लाएंगे. जॉब बदलने का अवसर मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी न करें और वेल विशर की सलाह पर निर्णय लें. बिजनेसमैन को प्रॉपर्टी या नई डील से लाभ हो सकता है.
आर्थिक स्थिति:
मिड वीक में सुख-सुविधा पर अधिक धन खर्च हो सकता है. प्रॉपर्टी सेल एंड परचेस का सपना साकार हो सकता है. कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी.
पारिवारिक और सामाजिक जीवन:
परिवार के साथ पर्यटन या यात्रा का अवसर मिलेगा. यह यात्रा सुखद और मनोरंजक होगी. हालांकि, घर के वरिष्ठ सदस्य की सेहत आपकी चिंता का कारण बन सकती है. भाई-बहन से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग की मदद से स्थिति संभल जाएगी.
प्रेम और दांपत्य जीवन:
लव लाइफ के लिए यह सप्ताह अनुकूल है. फेस्टिवल सीजन का आनंद आप अपने लव पार्टनर के साथ ले पाएंगे. मैरिड लाइफ सुखमय बनी रहेगी. पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
वरिष्ठ जनों की सेहत पर ध्यान दें. आपके लिए सामान्य स्वास्थ्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें.
शुभ अंक: 3, 9
शुभ रंग: हल्का हरा, पीला
उपाय:
- भगवान विष्णु को पीली मिठाई अर्पित करें.
- गुरुवार को गरीब बच्चों को केले बांटें.
FAQs:
Q1: क्या मीन राशि वालों को इस सप्ताह नौकरी बदलनी चाहिए?
A1: हाँ, अवसर मिल सकता है लेकिन जल्दबाजी न करें, शुभचिंतकों की राय लेकर निर्णय लेना ही सही होगा.
Q2: क्या मीन राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी से लाभ होगा?
A2: हाँ, मिड वीक में प्रॉपर्टी सेल एंड परचेस से बड़ा लाभ मिलने के योग हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
