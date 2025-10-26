हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Pisces Weekly Horoscope (26 अक्टूबर – 1 नवम्बर 2025) मीन राशि मिलाजुला सप्ताह, कठिन परिस्थितियों में सहयोग मिलेगा, परिवार और प्रेम जीवन में संतुलन

Pisces Weekly Horoscope: मीन राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें मीन साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Oct 2025 07:54 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Meen Saptahik Rashifal 26 October to 1 November 2025: इस सप्ताह मीन राशि वालों के लिए मिलाजुला समय रहेगा. वीक की शुरुआत में कुछ परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन अपने सहयोगियों और प्रियजनों के समर्थन से आप आसानी से उनका सामना करेंगे.

करियर और कार्यस्थल:
कुछ मामलों में आपको अपने कदमों की सफाई देनी पड़ सकती है या पिछले निर्णयों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है. एम्प्लॉयड पर्सन को फेस्टिवल सीजन पर मिले बोनस का सही निवेश करना चाहिए.

व्यापार एवं वित्त:
बिजनेसमैन सेकंड बिज़नेस शुरू करने के लिए बड़ा कदम उठा सकते हैं. बिजनेस से संबंधित ट्रेवलिंग शुभ रहेगी और मनचाहा फल देगी. धन का प्रबंधन सतर्कता के साथ करें.

परिवार और सामाजिक जीवन:
मिड वीक संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है. घर में मांगलिक एवं धार्मिक कार्य संपन्न होंगे. तीर्थ या देव दर्शन का अवसर प्राप्त हो सकता है. रिश्ते-नाते सामान्य रहेंगे.

लव और वैवाहिक जीवन:
लव पार्टनर के इमोशन का सम्मान करें और छोटी-मोटी बातों को बढ़ावा न दें. मैरिड लाइफ में लाइफ पार्टनर की खराब सेहत चिंता का कारण बन सकती है. आपसी समझ और सहयोग रिश्तों को मजबूत बनाएगा.

स्वास्थ्य:
सेहत सामान्य रहेगी, परंतु लाइफ पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य की तबीयत पर ध्यान दें.

साप्ताहिक उपाय:

  • शुक्रवार को मीठा भोजन किसी गरीब को दान करें.
  • हरे रंग का वस्त्र पहनना सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक संतुलन लाएगा.

FAQs:
Q1. बिजनेस में नई शुरुआत के लिए यह सप्ताह अनुकूल है?
A1. हां, सेकंड बिजनेस शुरू करने और ट्रेवलिंग से लाभ प्राप्त करने के योग हैं.

Q2. लव और परिवारिक जीवन में तनाव कम कैसे किया जाए?
A2. लव पार्टनर और परिवार की भावनाओं का सम्मान करें; छोटी बातों को तूल न दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 26 Oct 2025 04:20 AM (IST)
Weekly Horoscope Pisces Horoscope Meen Saptahik Rashifal

Frequently Asked Questions

क्या यह सप्ताह मीन राशि वालों के लिए व्यापार में नई शुरुआत करने के लिए अनुकूल है?

हाँ, सेकंड बिज़नेस शुरू करने और यात्राओं से लाभ प्राप्त करने के योग बन रहे हैं।

लव लाइफ और पारिवारिक जीवन में तनाव को कैसे कम किया जा सकता है?

लव पार्टनर और परिवार की भावनाओं का सम्मान करें और छोटी-मोटी बातों को ज्यादा महत्व न दें।

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह कैसा रहेगा?

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन जीवनसाथी या परिवार के किसी सदस्य की सेहत का ध्यान रखना होगा।

करियर के मामले में मीन राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है और फेस्टिवल बोनस का सही निवेश करना चाहिए।

