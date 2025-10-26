हाँ, सेकंड बिज़नेस शुरू करने और यात्राओं से लाभ प्राप्त करने के योग बन रहे हैं।
Pisces Weekly Horoscope (26 अक्टूबर – 1 नवम्बर 2025) मीन राशि मिलाजुला सप्ताह, कठिन परिस्थितियों में सहयोग मिलेगा, परिवार और प्रेम जीवन में संतुलन
Pisces Weekly Horoscope: मीन राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें मीन साप्ताहिक राशिफल.
Meen Saptahik Rashifal 26 October to 1 November 2025: इस सप्ताह मीन राशि वालों के लिए मिलाजुला समय रहेगा. वीक की शुरुआत में कुछ परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन अपने सहयोगियों और प्रियजनों के समर्थन से आप आसानी से उनका सामना करेंगे.
करियर और कार्यस्थल:
कुछ मामलों में आपको अपने कदमों की सफाई देनी पड़ सकती है या पिछले निर्णयों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है. एम्प्लॉयड पर्सन को फेस्टिवल सीजन पर मिले बोनस का सही निवेश करना चाहिए.
व्यापार एवं वित्त:
बिजनेसमैन सेकंड बिज़नेस शुरू करने के लिए बड़ा कदम उठा सकते हैं. बिजनेस से संबंधित ट्रेवलिंग शुभ रहेगी और मनचाहा फल देगी. धन का प्रबंधन सतर्कता के साथ करें.
परिवार और सामाजिक जीवन:
मिड वीक संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है. घर में मांगलिक एवं धार्मिक कार्य संपन्न होंगे. तीर्थ या देव दर्शन का अवसर प्राप्त हो सकता है. रिश्ते-नाते सामान्य रहेंगे.
लव और वैवाहिक जीवन:
लव पार्टनर के इमोशन का सम्मान करें और छोटी-मोटी बातों को बढ़ावा न दें. मैरिड लाइफ में लाइफ पार्टनर की खराब सेहत चिंता का कारण बन सकती है. आपसी समझ और सहयोग रिश्तों को मजबूत बनाएगा.
स्वास्थ्य:
सेहत सामान्य रहेगी, परंतु लाइफ पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य की तबीयत पर ध्यान दें.
साप्ताहिक उपाय:
- शुक्रवार को मीठा भोजन किसी गरीब को दान करें.
- हरे रंग का वस्त्र पहनना सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक संतुलन लाएगा.
FAQs:
Q1. बिजनेस में नई शुरुआत के लिए यह सप्ताह अनुकूल है?
A1. हां, सेकंड बिजनेस शुरू करने और ट्रेवलिंग से लाभ प्राप्त करने के योग हैं.
Q2. लव और परिवारिक जीवन में तनाव कम कैसे किया जाए?
A2. लव पार्टनर और परिवार की भावनाओं का सम्मान करें; छोटी बातों को तूल न दें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
