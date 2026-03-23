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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMeen Weekly Horoscope 22- 28 March 2026: मीन साप्ताहिक राशिफल, करियर पटरी पर आएगा या नई परेशानी देगी दस्तक ?

Meen Weekly Horoscope 22- 28 March 2026: मीन साप्ताहिक राशिफल, करियर पटरी पर आएगा या नई परेशानी देगी दस्तक ?

Meen Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March): मीन राशि के लिए मार्च का नया सप्ताह यानी 22-28 मार्च करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 23 Mar 2026 08:00 AM (IST)
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Meen Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March): मार्च 2026 महीने का यह नया सप्ताह 22 से 28 मार्च का समय कुंभ राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कुंभ राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

  • मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह शानदार रहने वाला है. इस सप्ताह आपकी आमदनी में इजाफे के आसार हैं.
  • कारोबार में आपको मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा. किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपको लाभ हो सकता है.
  • जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए अच्छे अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन चयन करते समय धैर्य रखना जरूरी होगा.
  • खासकर जो लोग क्रिएटिव फील्ड, कला, शिक्षा या कंसल्टिंग से जुड़े हैं, उन्हें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.
  • नए निवेश या विस्तार की योजना बना सकते हैं, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना बेहतर रहेगा.
  • आय के नए स्रोत बन सकते हैं या पहले किए गए निवेश से लाभ मिलने की संभावना है हालांकि, खर्च भी बढ़ सकते हैं.
  • खासकर घर या व्यक्तिगत जरूरतों पर इसलिए बजट बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
  • इस दौरान आपकी रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान (इंट्यूशन) काफी मजबूत रहेगा, जिससे आप सही निर्णय लेने में सफल होंगे. करियर के क्षेत्र में यह समय प्रगति का संकेत देता है
  • सरकारी कार्यों से जुड़े लोगों के हाथ कोई बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट लग सकता है. इस सप्ताह निवेश के मामले में आपको सावधानी के साथ चलने की जरूरत है.
  • वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है. इस सप्ताह दांपत्य जीवन सामान्य रहेगा। परिवार में किसी सदस्य से विवाद चल रहा था तो वह खत्म हो सकता है.
  • परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी। जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके मन को सुकून मिलेगा.
  • प्रेम संबंधों में भी गहराई आएगी और आप अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने के बारे में सोच सकते हैं.
  • गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फूल अर्पित करें. साथ ही जरूरतमंद लोगों को भोजन या पीले वस्त्र का दान करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 23 Mar 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Meen Rashifal 2026 Weekly Hororscope 2026
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