Meen Weekly Horoscope 22- 28 March 2026: मीन साप्ताहिक राशिफल, करियर पटरी पर आएगा या नई परेशानी देगी दस्तक ?
Meen Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March): मीन राशि के लिए मार्च का नया सप्ताह यानी 22-28 मार्च करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Meen Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March): मार्च 2026 महीने का यह नया सप्ताह 22 से 28 मार्च का समय कुंभ राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कुंभ राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.
- मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह शानदार रहने वाला है. इस सप्ताह आपकी आमदनी में इजाफे के आसार हैं.
- कारोबार में आपको मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा. किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपको लाभ हो सकता है.
- जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए अच्छे अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन चयन करते समय धैर्य रखना जरूरी होगा.
- खासकर जो लोग क्रिएटिव फील्ड, कला, शिक्षा या कंसल्टिंग से जुड़े हैं, उन्हें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.
- नए निवेश या विस्तार की योजना बना सकते हैं, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना बेहतर रहेगा.
- आय के नए स्रोत बन सकते हैं या पहले किए गए निवेश से लाभ मिलने की संभावना है हालांकि, खर्च भी बढ़ सकते हैं.
- खासकर घर या व्यक्तिगत जरूरतों पर इसलिए बजट बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
- इस दौरान आपकी रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान (इंट्यूशन) काफी मजबूत रहेगा, जिससे आप सही निर्णय लेने में सफल होंगे. करियर के क्षेत्र में यह समय प्रगति का संकेत देता है
- सरकारी कार्यों से जुड़े लोगों के हाथ कोई बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट लग सकता है. इस सप्ताह निवेश के मामले में आपको सावधानी के साथ चलने की जरूरत है.
- वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है. इस सप्ताह दांपत्य जीवन सामान्य रहेगा। परिवार में किसी सदस्य से विवाद चल रहा था तो वह खत्म हो सकता है.
- परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी। जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके मन को सुकून मिलेगा.
- प्रेम संबंधों में भी गहराई आएगी और आप अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने के बारे में सोच सकते हैं.
- गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फूल अर्पित करें. साथ ही जरूरतमंद लोगों को भोजन या पीले वस्त्र का दान करें.
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