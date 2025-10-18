हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMeen Saptahik Rashifal: करियर, व्यापार और प्यार में इस हफ्ते कैसा रहेगा हाल? पढ़ें मीन साप्ताहिक राशिफल

Meen Saptahik Rashifal: करियर, व्यापार और प्यार में इस हफ्ते कैसा रहेगा हाल? पढ़ें मीन साप्ताहिक राशिफल

Pisces Weekly Horoscope: मीन राशि के जातकों के लिए आने वाला सप्ताह मिला जुला रहने वाला है. सेहत, व्यापार, धन, परिवार, करियर और उपाय जानने के लिए पढ़ें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 18 Oct 2025 12:00 AM (IST)
Preferred Sources

Meen Saptahik Rashifal 19 to 25 October 2025: मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी रहने वाला है. इस सप्ताह करियर और कारोबार में विशेष ध्यान देना होगा. स्वजनों और शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ आपको सतर्क रहने के लिए मजबूर कर सकती हैं.

व्यवसाय और धन लाभ

नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वे आपके काम में बाधा डाल सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत में बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, जिससे बजट प्रभावित हो सकता है.

विदेश में करियर या कारोबार के प्रयासरत जातकों को शुभ समाचार के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है. धन के लेन-देन में सतर्क रहें और निवेश को सोच-समझकर करें.

परिवार और सामाजिक जीवन

परिवार में कुछ चिंता या तनाव हो सकता है. सप्ताह के उत्तरार्ध में ससुराल पक्ष के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं. रिश्ते-नाते बेहतर बनाए रखने के लिए नम्रता और संयम बनाए रखें. अनावश्यक वाद-विवाद से बचें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ समझदारी और सहयोग बनाए रखें. कठिन समय में साथी का सहयोग आपकी सहायता करेगा. आपसी संवाद और मधुर व्यवहार संबंधों को स्थिर बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य मध्यम रहेगा. मौसमी बीमारी और थकान से बचने के लिए संतुलित जीवनशैली और खान-पान पर विशेष ध्यान दें. यात्रा और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.

उपाय

शिवमहिम्नस्तोत्र का पाठ करें.

FAQs
प्र1. सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर सप्ताह मध्यम रहेगा, सतर्कता और संयम जरूरी हैं.

प्र2. व्यवसाय और धन लाभ में क्या रहेगा?
उत्तर करियर और व्यापार में सावधानी जरूरी है, बड़े खर्च और निवेश पर ध्यान दें.

प्र3. परिवार और सामाजिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर घर में चिंता और तनाव हो सकते हैं, संयम और नम्रता बनाए रखें.

प्र4. प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, संवाद और व्यवहार में संतुलन बनाए रखें.

प्र5. स्वास्थ्य के लिहाज से क्या ध्यान रखें?
उत्तर संतुलित जीवनशैली अपनाएँ, मौसमी बीमारी से बचें और यात्रा में सावधानी बरतें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 18 Oct 2025 12:00 AM (IST)
Tags :
Pisces Weekly Horoscope Pisces Weekly Horoscope Meen Saptahik Rashifal
और पढ़ें
