Pisces Weekly Horoscope 06 to 12 October, 2025: इस सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए पारिवारिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों का समय रहेगा. शुरुआत में आप बच्चों को हर संभव सुख-सुविधा देने की कोशिश करेंगे. मध्य सप्ताह किसी अप्रिय समाचार से मन उदास रह सकता है. छात्रों को चेतावनी दी जाती है कि वे व्यर्थ की मौज-मस्ती में समय न गँवाएँ, अन्यथा पढ़ाई प्रभावित हो सकती है.
स्वास्थ्य राशिफल
काम का अधिक बोझ स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है. थकान और पैरों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है. ध्यान और मेडिटेशन से मानसिक शांति और शारीरिक राहत मिलेगी. पर्याप्त आराम लेना जरूरी है.
व्यवसाय राशिफल
बिज़नेस में स्टाफ की सलाह और सहयोग पर ध्यान दें. जिम्मेदारियों को बाँटने से काम का दबाव कम होगा. इससे आप बेहतर परिणाम हासिल कर पाएंगे.
नौकरी राशिफल
ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी. वरिष्ठ आपके प्रयासों को महत्व देंगे. टीमवर्क से कार्य और आसान बनेगा.
लव व परिवार राशिफल
पति-पत्नी के बीच मधुर सामंजस्य बना रहेगा. परिवार का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा. हालांकि, एक्स्ट्रा मैरिटल संबंधों से दूरी बनाए रखें, वरना परिवारिक जीवन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है.
युवा राशिफल
युवाओं को भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए. मेहनत और अनुशासन से करियर में सही दिशा मिलेगी.
उपाय
गुरुवार को भगवान विष्णु को पीली वस्त्र और हल्दी अर्पित करें. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें.
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: पीला
शुभ दिन: गुरुवार
FAQs
Q1. क्या मीन राशि के छात्रों के लिए यह सप्ताह पढ़ाई में प्रगति का है?
हाँ, यदि वे आलस्य और मौज-मस्ती से बचेंगे तो पढ़ाई में सफलता मिलेगी.
Q2. क्या इस सप्ताह मीन राशि के लोगों के लिए स्वास्थ्य को लेकर चिंता होगी?
हाँ, थकान और पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए आराम और ध्यान जरूरी है.
