धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMeen Rashifal 27 August 2026: 12वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से मीन राशि वाले पेंडिंग काम तुरंत निपटाएं, नकली माल खरीदने से बचें

Meen Rashifal 27 August 2026: 12वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से मीन राशि वाले पेंडिंग काम तुरंत निपटाएं, नकली माल खरीदने से बचें

Meen Rashifal 27 August 2026: 12वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से मीन राशि वाले पेंडिंग काम तुरंत निपटाएं! पढ़ें 27 अगस्त का daily राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Aug 2026 07:51 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Meen Rashifal 27 August 2026: 27 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन सुबह 09:09 बजे तक श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि (रक्षाबंधन पर्व) आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और शोभन योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दोपहर 01:35 बजे के बाद कुंभ राशि में संचार करेंगे, जहां दोपहर 01:35 बजे के बाद चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी निर्मित होगा.

चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, धन संचय में बाधाएं, कानूनी मामले, बाहरी दबाव व सतर्कता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 12वें चंद्रमा के प्रभाव से आज अत्यधिक और अनपेक्षित खर्चों के कारण धन संचय (Savings) करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा. वहीं सुबह 09:09 से रात्रि 09:33 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी तथा दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज मीन राशि के जातकों को कानूनी सतर्कता, माल की गुणवत्ता और वित्तीय नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. सप्लायर्स या लोकल कंपनियों से नया माल खरीदते समय उनकी प्रामाणिकता और कागजातों की अच्छी तरह जांच-पड़ताल अवश्य कर लें; अन्यथा अनजाने में नकली माल बेचने के आरोप या कानूनी पचड़े में फंसने का जोखिम बन सकता है. व्यापारी वर्ग अपने व्यावसायिक मामलों का कुशल प्रबंधन तो करेंगे, किंतु इस दौरान अपने भीतर किसी भी प्रकार का अहंकार न आने दें. किसी सरकारी अधिकारी (Government Officer) के साथ वाद-विवाद या टकराव होने की आशंका है; यदि ऐसी स्थिति बनती है तो खुद पहल करते हुए पूरी तरह शांत रहें और नियमों का पालन करें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पेंडिंग काम समय पर निपटाने और दफ्तर की राजनीति से दूर रहने का रहेगा. दोपहर 01:35 बजे के बाद बनने वाले ग्रहण दोष के कारण एंप्लॉयड पर्सन अपने सभी अधूरे और पेंडिंग आधिकारिक कार्यों (Incomplete Official Work) को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने पर जोर दें; काम में अधिक देरी आपकी नौकरी या स्थिति के लिए खतरा बन सकती है. ऑफिस में दूसरों के आपसी विवादों या राजनीति में हस्तक्षेप करने के बजाय केवल अपने काम और फील्ड पर कंसन्ट्रेट करें. करियर के क्षेत्र में किसी असफलता या रुकावट से बिल्कुल परेशान न हों, बल्कि अपनी कमियों को पहचानकर उनसे नया सीखने का प्रयास करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में 12वें चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से माता-पिता का सानिध्य और आशीर्वाद आपके लिए संबल बनेगा. अपने माता-पिता (Parents) के साथ अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश करें; उनका मार्गदर्शन और अमूल्य आशीर्वाद आपको मानसिक शांति और सही दिशा प्रदान करेगा. रक्षाबंधन और पूर्णिमा के पावन अवसर पर परिजनों के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखें और फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन असफलताओं से सीख लेकर आगे बढ़ने का है. यदि किसी टेस्ट या असाइनमेंट में मनचाहे परिणाम नहीं मिलते हैं, तो हताश होने के बजाय अपनी कमजोरियों पर काम करें और गुरुजनों से मार्गदर्शन लेकर दोबारा प्रयास करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

द्वादश भाव में चंद्रमा के संचरण से अनिद्रा, आंखों में जलन और अत्यधिक खर्चों के कारण मानसिक तनाव रह सकता है. दफ्तर के काम में लापरवाही न बरतें ताकि अनावश्यक दबाव से बचा जा सके. पर्याप्त नींद लें, सात्विक व सुपाच्य भोजन ग्रहण करें और नियमित रूप से ध्यान (Meditation) व प्राणायाम का अभ्यास करें.

शुभ रंग: क्रीम (Cream)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: श्रावण पूर्णिमा और गुरुवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, केसर, गंगाजल व शहद अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करें. साथ ही भगवान विष्णु को पीले पुष्प व तुलसी दल अर्पित करें और माता-पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें. 12वें चंद्रमा व ग्रहण दोष की शांति के लिए किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे अत्यधिक खर्चों पर नियंत्रण होगा, सरकारी मामलों में राहत मिलेगी और नौकरी में आ रही अड़चनें समाप्त होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 27 Aug 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Meen Rashifal 27 August 2026: 12वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से मीन राशि वाले पेंडिंग काम तुरंत निपटाएं, नकली माल खरीदने से बचें
Meen Rashifal 27 August 2026: 12वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से मीन राशि वाले पेंडिंग काम तुरंत निपटाएं, नकली माल खरीदने से बचें
राशिफल
Kumbh Rashifal 27 August 2026: आपकी राशि में चंद्रमा व शोभन योग से चमकेगा व्यक्तित्व, प्रमोशन के प्रबल योग
Kumbh Rashifal 27 August 2026: आपकी राशि में चंद्रमा व शोभन योग से चमकेगा व्यक्तित्व, प्रमोशन के प्रबल योग
राशिफल
Makar Rashifal 27 August 2026: 2रे चंद्रमा व शोभन योग से मकर राशि वालों को पुराने निवेश से मिलेगा लाभ, ऑफिस में मिलेगा सम्मान
Makar Rashifal 27 August 2026: 2रे चंद्रमा व शोभन योग से मकर राशि वालों को पुराने निवेश से मिलेगा लाभ, ऑफिस में मिलेगा सम्मान
राशिफल
Dhanu Rashifal 27 August 2026: 3रे चंद्रमा व शोभन योग से धनु राशि वाले इच्छाशक्ति से पूरे करेंगे कठिन काम, शाम तक सुधरेगा बिजनेस
Dhanu Rashifal 27 August 2026: 3रे चंद्रमा व शोभन योग से धनु राशि वाले इच्छाशक्ति से पूरे करेंगे कठिन काम, शाम तक सुधरेगा बिजनेस
Advertisement

वीडियोज

भाई की थाली में नकली पनीर की साजिश!
नेपाल में जल-प्रलय, भारत में रेड अलर्ट!
नेपाल में तबाही के बाद भारत पर मंडराया खतरा! कई जिलों में हाई अलर्ट
महिलाओं को तोहफा...सब वोट बैंक का चक्कर है?
महिलाओं को तोहफा या चुनावी दांव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारतीय वायुसेना के 3 महाबली जो नेपाल पहुंचे, जिंदगियां बचाने में एक्सपर्ट
भारतीय वायुसेना के 3 महाबली जो नेपाल पहुंचे, जिंदगियां बचाने में एक्सपर्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली में हल्की बारिश के आसार, उमस ने किया परेशान
दिल्ली में हल्की बारिश के आसार, उमस ने किया परेशान
विश्व
Nepal Flash Floods Live: नेपाल में बाढ़ से हाहाकार, यूपी-बिहार में अलर्ट जारी
Live: नेपाल में बाढ़ से हाहाकार, यूपी-बिहार में अलर्ट जारी
क्रिकेट
बाबर आजम के नाम T20 इंटरनेशनल का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, सारे दिग्गज उनसे पीछे
बाबर आजम के नाम T20 इंटरनेशनल का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, सारे दिग्गज उनसे पीछे
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीतापुर में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद, यूपी के 33 जिलों में अलर्ट
सीतापुर में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद, यूपी के 33 जिलों में अलर्ट
एग्रीकल्चर
खेत में सोलर पंप के लिए सरकार से लें मदद, ये रही प्रोसेस
खेत में सोलर पंप के लिए सरकार से लें मदद, ये रही प्रोसेस
टेक्नोलॉजी
चीन के AI का कमाल! अब सेकेंडों में डॉक्यूमेंट से बन जाएगा वीडियो
चीन के AI का कमाल! अब सेकेंडों में डॉक्यूमेंट से बन जाएगा वीडियो
ENT LIVE
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
ENT LIVE
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Embed widget