Aaj Ka Meen Rashifal 27 August 2026: 27 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन सुबह 09:09 बजे तक श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि (रक्षाबंधन पर्व) आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और शोभन योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दोपहर 01:35 बजे के बाद कुंभ राशि में संचार करेंगे, जहां दोपहर 01:35 बजे के बाद चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी निर्मित होगा.

चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, धन संचय में बाधाएं, कानूनी मामले, बाहरी दबाव व सतर्कता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 12वें चंद्रमा के प्रभाव से आज अत्यधिक और अनपेक्षित खर्चों के कारण धन संचय (Savings) करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा. वहीं सुबह 09:09 से रात्रि 09:33 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी तथा दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज मीन राशि के जातकों को कानूनी सतर्कता, माल की गुणवत्ता और वित्तीय नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. सप्लायर्स या लोकल कंपनियों से नया माल खरीदते समय उनकी प्रामाणिकता और कागजातों की अच्छी तरह जांच-पड़ताल अवश्य कर लें; अन्यथा अनजाने में नकली माल बेचने के आरोप या कानूनी पचड़े में फंसने का जोखिम बन सकता है. व्यापारी वर्ग अपने व्यावसायिक मामलों का कुशल प्रबंधन तो करेंगे, किंतु इस दौरान अपने भीतर किसी भी प्रकार का अहंकार न आने दें. किसी सरकारी अधिकारी (Government Officer) के साथ वाद-विवाद या टकराव होने की आशंका है; यदि ऐसी स्थिति बनती है तो खुद पहल करते हुए पूरी तरह शांत रहें और नियमों का पालन करें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पेंडिंग काम समय पर निपटाने और दफ्तर की राजनीति से दूर रहने का रहेगा. दोपहर 01:35 बजे के बाद बनने वाले ग्रहण दोष के कारण एंप्लॉयड पर्सन अपने सभी अधूरे और पेंडिंग आधिकारिक कार्यों (Incomplete Official Work) को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने पर जोर दें; काम में अधिक देरी आपकी नौकरी या स्थिति के लिए खतरा बन सकती है. ऑफिस में दूसरों के आपसी विवादों या राजनीति में हस्तक्षेप करने के बजाय केवल अपने काम और फील्ड पर कंसन्ट्रेट करें. करियर के क्षेत्र में किसी असफलता या रुकावट से बिल्कुल परेशान न हों, बल्कि अपनी कमियों को पहचानकर उनसे नया सीखने का प्रयास करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में 12वें चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से माता-पिता का सानिध्य और आशीर्वाद आपके लिए संबल बनेगा. अपने माता-पिता (Parents) के साथ अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश करें; उनका मार्गदर्शन और अमूल्य आशीर्वाद आपको मानसिक शांति और सही दिशा प्रदान करेगा. रक्षाबंधन और पूर्णिमा के पावन अवसर पर परिजनों के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखें और फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन असफलताओं से सीख लेकर आगे बढ़ने का है. यदि किसी टेस्ट या असाइनमेंट में मनचाहे परिणाम नहीं मिलते हैं, तो हताश होने के बजाय अपनी कमजोरियों पर काम करें और गुरुजनों से मार्गदर्शन लेकर दोबारा प्रयास करें.

द्वादश भाव में चंद्रमा के संचरण से अनिद्रा, आंखों में जलन और अत्यधिक खर्चों के कारण मानसिक तनाव रह सकता है. दफ्तर के काम में लापरवाही न बरतें ताकि अनावश्यक दबाव से बचा जा सके. पर्याप्त नींद लें, सात्विक व सुपाच्य भोजन ग्रहण करें और नियमित रूप से ध्यान (Meditation) व प्राणायाम का अभ्यास करें.

शुभ रंग: क्रीम (Cream)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: श्रावण पूर्णिमा और गुरुवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, केसर, गंगाजल व शहद अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करें. साथ ही भगवान विष्णु को पीले पुष्प व तुलसी दल अर्पित करें और माता-पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें. 12वें चंद्रमा व ग्रहण दोष की शांति के लिए किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे अत्यधिक खर्चों पर नियंत्रण होगा, सरकारी मामलों में राहत मिलेगी और नौकरी में आ रही अड़चनें समाप्त होंगी.

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