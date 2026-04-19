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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 19 April 2026: मीन राशि मार्केटिंग की नई तकनीक से विरोधियों को पछाड़ेंगे; सोशल मीडिया से मिलेंगे नए ग्राहक

Aaj ka Meen Rashifal 19 April 2026: मीन राशि मार्केटिंग की नई तकनीक से विरोधियों को पछाड़ेंगे; सोशल मीडिया से मिलेंगे नए ग्राहक

Pisces Horoscope: 19 अप्रैल 2026 मीन राशिफल अक्षय तृतीया पर तीसरे चंद्रमा से पराक्रम बढ़ेगा. सोशल मीडिया से नए क्लाइंट्स मिलेंगे. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Apr 2026 02:55 AM (IST)
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  • अक्षय तृतीया पर विशेष योग, मीन राशि के साहस में वृद्धि होगी।
  • व्यवसाय में डिजिटल क्रांति, नए ग्राहक व बिक्री में उछाल आएगा।
  • नौकरीपेशा के लिए सुकून भरा दिन, नई ऊर्जा से होंगे तरोताजा।
  • विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता तेज, विदेश में अवसर बढ़ेंगे।

Aaj ka Meen Rashifal 19 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जिसे अक्षय तृतीया के महापर्व के रूप में मनाया जाता है. आज सुबह 10.50 तक द्वितीया तिथि रहेगी, उसके बाद पावन अक्षय तृतीया तिथि का आरंभ होगा. नक्षत्रों की गणना के अनुसार, सुबह 07.10 तक भरणी और फिर कृतिका नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

आज वाशि, सुनफा, आयुष्मान, रवि और त्रिपुष्कर योग का अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव (पराक्रम भाव) में गोचर करेंगे, जिससे आपके साहस और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी. अक्षय तृतीया के इस पावन अवसर पर किया गया परिश्रम और निवेश आपके जीवन में अक्षय सफलता के मार्ग खोलेगा.

 बिजनेस और वेल्थ (Business & Finance)
बिजनेसमैन के लिए आज का दिन डिजिटल क्रांति जैसा रहेगा. सोशल मीडिया के माध्यम से आज आपको ऐसे नए क्लाइंट्स मिलेंगे जो भविष्य में आपके स्थायी ग्राहक बन जाएंगे, जिससे आपकी सेल में भारी उछाल आएगा. आयुष्मान और त्रिपुष्कर योग के प्रभाव से आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आज प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ने में सफल रहेगी. आपका बाजार का सटीक अनुमान आज आपको डेड स्टॉक के नुकसान से बचाएगा और आप मुनाफे वाले प्रोडक्ट्स पर अपना पूरा फोकस बढ़ा पाएंगे. आर्थिक रूप से यह समय निवेश के लिए स्वर्णिम है.

  नौकरी और करियर (Job & Career)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सुकून और उपलब्धि भरा है. आपके द्वारा प्रशिक्षित किए गए नए स्टाफ और एम्प्लॉई का परफॉर्मेंस आज बेहतरीन रहेगा, जिससे मैनेजमेंट में आपकी प्रशंसा होगी. भले ही काम का दबाव रहा हो, लेकिन आज आप योग या मेडिटेशन के जरिए ऑफिस के पुराने तनाव को पूरी तरह खत्म करने में सफल रहेंगे. संडे की शाम तक आप खुद को बहुत हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे. समाज सेवा के क्षेत्र में आपकी दूरगामी सोच पिछड़ों के लिए उम्मीद की किरण बनेगी.

  शिक्षा और छात्र (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ज्ञानार्जन का है. विशेषकर जो छात्र विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आज किसी सेमिनार या वर्कशॉप में शामिल होना करियर के लिहाज से बहुत उत्तम रहेगा. आपकी सीखने की क्षमता आज तीव्र रहेगी और आप नए विषयों को आसानी से आत्मसात कर पाएंगे.

  स्वास्थ्य (Health)
सेहत के लिहाज से आज का दिन काफी सकारात्मक है. मानसिक शांति के लिए किया गया आपका प्रयास सफल रहेगा. शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी और शाम के समय आप खुद को पूरी तरह तरोताजा महसूस करेंगे. घर के बड़ों का आशीर्वाद आपकी मानसिक शक्ति को और बढ़ाएगा. राहुकाल (दोपहर 04.30 से 06.00) के दौरान वाहन सावधानी से चलाएं.

  प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. अक्षय तृतीया के अवसर पर घर में किसी धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बन सकती है. भाइयों और मित्रों का पूर्ण सहयोग आपके साहस को बढ़ाएगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप मिलकर किसी सुख-सुविधा की वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं.

भाग्यशाली कारक और उपाय
 भाग्यशाली रंग: पर्पल (Purple)
 भाग्यशाली अंक: 3
 अशुभ अंक: 8
 आज का उपाय: अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीले चंदन का तिलक लगाएं. आज के दिन चने की दाल और जल का दान करना आपके लिए अक्षय फलदायी सिद्ध होगा. 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरुवे नम:' का जाप करें.

FAQs

1. क्या मीन राशि वालों को आज नया विज्ञापन या मार्केटिंग कैंपेन शुरू करना चाहिए?
हाँ, आयुष्मान और रवि योग के कारण आज शुरू किया गया मार्केटिंग कैंपेन आपके ब्रांड को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और भारी मुनाफा दिलाएगा.

2. आज के दिन कौन सी एक्टिविटी मानसिक शांति के लिए श्रेष्ठ है?
आज सुबह या शाम के समय किया गया मेडिटेशन (ध्यान) आपके पिछले कई दिनों के ऑफिस तनाव को जड़ से खत्म करने में मदद करेगा.

3. अक्षय तृतीया पर मीन राशि के लिए दान का क्या महत्व है?
आज किया गया दान आपके साहस और धन-धान्य में वृद्धि करेगा. विशेषकर पक्षियों को दाना डालना और जरूरतमंदों को शीतल जल पिलाना अत्यंत शुभ है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Apr 2026 02:55 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today

Frequently Asked Questions

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बिजनेस में कैसा रहेगा?

आज का दिन डिजिटल क्रांति जैसा रहेगा। सोशल मीडिया से नए क्लाइंट मिलेंगे और सेल में भारी उछाल आएगा।

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कैसा है?

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सुकून और उपलब्धि भरा है। प्रशिक्षित स्टाफ का प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा, जिससे मैनेजमेंट में आपकी प्रशंसा होगी।

क्या विद्यार्थियों के लिए आज कोई विशेष सलाह है?

जो छात्र विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आज किसी सेमिनार या वर्कशॉप में शामिल होना करियर के लिहाज से बहुत उत्तम रहेगा।

आज मीन राशि के स्वास्थ्य के लिए क्या सलाह है?

सेहत के लिहाज से आज का दिन काफी सकारात्मक है। मानसिक शांति के लिए किया गया प्रयास सफल रहेगा और शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी।

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