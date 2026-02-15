Meen Rashifal 15 February 2026 in Hindi: मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज आपके 11वें भाव (आय व लाभ स्थान) में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में 11वें भाव का चंद्रमा अत्यंत शुभ माना जाता है, जो इच्छा पूर्ति और लाभ का संकेत देता है.

आज लक्ष्मी और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से आपका पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि आपका लाभ किसमें है. दिन की शुरुआत आत्मविश्वास के साथ करें और हर किसी से गर्मजोशी से मिलें, आपकी सकारात्मकता ही आपकी सफलता की कुंजी बनेगी.

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Wealth): आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन "शानदार" रहने वाला है. व्यापारिक यात्राओं के दौरान आपके कुछ नए संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में आर्थिक रूप से बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे. मार्केट में आपके विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन निश्चिंत रहें, वे आपका कोई अहित नहीं कर पाएंगे. पेशेवर मोर्चे पर छोटी-मोटी बातों को छोड़कर हालात आपके नियंत्रण में रहेंगे. आपका खर्च सामान्य रहेगा और संचित धन में वृद्धि के योग हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career): नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है. सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से यदि आप "जॉब चेंज" करने की सोच रहे हैं, तो इस दिशा में कदम बढ़ाना सफल रहेगा. वर्कप्लेस पर अपनी टीम को साथ लेकर चलें; टीम वर्क से होने वाली सफलता का सबसे बड़ा श्रेय और फायदा आपको ही मिलेगा. सहकर्मियों के बीच आपकी साख बढ़ेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope): सेहत के लिहाज से आज का दिन थोड़ा "कमजोर" रह सकता है. ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि लापरवाही बरतने पर बीमार पड़ने की नौबत आ सकती है. महाशिवरात्रि के पर्व पर खुद को बहुत अधिक थकान न होने दें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और बाहर के भोजन से परहेज करें. शिवजी की आराधना आपको मानसिक शक्ति देगी, लेकिन शारीरिक विश्राम भी जरूरी है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family): पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन बहुत सुखद है. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक लगाव बढ़ेगा और आप दोनों के बीच एक नई समझदारी विकसित होगी. संतान की शिक्षा या करियर से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है, जिससे पूरे घर में दिवाली जैसा माहौल रहेगा. महाशिवरात्रि पर परिवार के साथ किया गया रुद्राभिषेक घर की नकारात्मकता को दूर करेगा.

विद्यार्थी, कलाकार और खिलाड़ी (Student, Artist & Sports): विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए समय पूरी तरह अनुकूल है. आपकी मेहनत सही दिशा में जाएगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. शिवरात्रि पर भगवान शिव की उपासना आपकी एकाग्रता और कौशल में वृद्धि करेगी.

शुभ रंग: ब्लू (नीला) - जो आपको स्थिरता और शांति देगा.

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 3

3 महाशिवरात्रि विशेष उपाय: आज शिवलिंग पर केसर मिश्रित दूध और बेलपत्र अर्पित करें. "ॐ नमः शिवाय" का जाप करते हुए शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें. शिवजी को गन्ने के रस से अभिषेक करना आर्थिक लाभ के लिए अचूक उपाय है.

(FAQs)

1. महाशिवरात्रि पर मीन राशि वालों के लिए पूजा का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त क्या है?

आज सुबह 10:15 से 12:15 बजे (लाभ-अमृत) और दोपहर 02:00 से 03:00 (शुभ) का समय पूजा और नए संकल्पों के लिए सर्वोत्तम है.

2. क्या आज नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देना सही है?

जी हाँ, लक्ष्मी और सर्वार्थ सिद्धि योग होने से करियर संबंधी प्रयास सफल होंगे. बस अपनी सेहत का ध्यान रखें ताकि आत्मविश्वास बना रहे.

3. आज का राहुकाल कब है?

आज दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी बड़े आर्थिक सौदे या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बचें.

