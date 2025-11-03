हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMeen Masik Rashifal November 2025: मीन राशि प्रेम और परिवार में सामंजस्य, कार्य में सफलता

Meen Masik Rashifal November 2025: मीन राशि प्रेम और परिवार में सामंजस्य, कार्य में सफलता

Pisces Monthly Horoscope November 2025: मीन राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से मीन मासिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 03 Nov 2025 10:48 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Meen Masik Rashifal November 2025: मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का महीना उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. इस माह आपको धैर्य और समझदारी से हर स्थिति का सामना करना होगा. महीने की शुरुआत में व्यापार और नौकरी दोनों में थोड़ी मुश्किलें सामने आ सकती हैं. 

करियर और नौकरी:
नौकरीपेशा जातकों के लिए माह की शुरुआत चुनौतीपूर्ण रहेगी. काम का बोझ बढ़ सकता है और छोटी-छोटी गलतियों पर वरिष्ठों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. हालांकि महीने के तीसरे सप्ताह में स्थितियां आपके पक्ष में बदलेंगी और मेहनत का फल मिलने लगेगा. नए अवसर और प्रोजेक्ट आपके करियर को नई दिशा देंगे. इस समय धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें.

व्यापार और धन लाभ:
व्यवसाय से जुड़े लोगों को शुरुआती दो हफ्तों में बाजार की मंदी और प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा. यदि आप साझेदारी में कारोबार करते हैं, तो पार्टनर के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है. तीसरे सप्ताह से व्यापार में सुधार आएगा और रुका हुआ धन मिलने की संभावना बनेगी. 

शिक्षा और करियर ग्रोथ:
छात्रों को एकाग्रता की कमी से जूझना पड़ सकता है, लेकिन शिक्षक और परिवार के सहयोग से आप अध्ययन में प्रगति करेंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को उत्तरार्ध में शुभ समाचार मिल सकता है.

परिवार और रिश्ते:
रिश्तों की दृष्टि से माह का प्रारंभ थोड़ा अशांत रहेगा. जीवनसाथी के साथ गलतफहमियां हो सकती हैं, जिन्हें संवाद के माध्यम से दूर करना बेहतर होगा. परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य की तबीयत बिगड़ सकती है, इसलिए समय और देखभाल दोनों दें. बच्चों की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा.

स्वास्थ्य:
पुरानी बीमारियों के दोबारा उभरने की संभावना है. इस दौरान खानपान पर ध्यान दें और नियमित योग या ध्यान करें. मानसिक तनाव से बचने के लिए प्रकृति के संपर्क में रहें.

भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: हल्का पीला
उपाय: प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें.

FAQs:
प्रश्न 1: क्या नवंबर में मीन राशि वालों को नया निवेश करना चाहिए?
उत्तर: महीने के पहले दो सप्ताह में निवेश से बचें; उत्तरार्ध में स्थिति सुधरने के बाद निर्णय लेना शुभ रहेगा.

प्रश्न 2: क्या इस माह रिश्तों में सुधार होगा?
उत्तर: हां, यदि आप संवाद और धैर्य से काम लेंगे तो गलतफहमियां दूर होकर संबंध मधुर बनेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 03 Nov 2025 10:48 PM (IST)
Pisces Horoscope Masik Rashifal Meen Rashifal Meen Masik Rashifal

Frequently Asked Questions

नवंबर 2025 में मीन राशि वालों के करियर और नौकरी में क्या उम्मीद की जा सकती है?

महीने की शुरुआत चुनौतीपूर्ण रहेगी, लेकिन तीसरे सप्ताह से स्थितियां बेहतर होंगी और आपकी मेहनत का फल मिलेगा। नए अवसर करियर को नई दिशा देंगे।

क्या नवंबर 2025 में मीन राशि के व्यापारियों को लाभ होगा?

शुरुआती दो हफ्तों में व्यापार में मंदी और प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तीसरे सप्ताह से सुधार आएगा और रुका हुआ धन मिलने की संभावना है।

नवंबर 2025 में मीन राशि के छात्रों के लिए शिक्षा कैसी रहेगी?

छात्रों को एकाग्रता में कमी महसूस हो सकती है, लेकिन शिक्षक और परिवार के सहयोग से वे अध्ययन में प्रगति करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को उत्तरार्ध में शुभ समाचार मिल सकता है।

नवंबर 2025 में मीन राशि वालों के पारिवारिक जीवन और रिश्तों की स्थिति कैसी रहेगी?

माह की शुरुआत थोड़ी अशांत रह सकती है, लेकिन संवाद से गलतफहमियां दूर होंगी। बच्चों की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा, हालांकि परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य चिंता का विषय बन सकता है।

नवंबर 2025 में मीन राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

पुरानी बीमारियां दोबारा उभर सकती हैं, इसलिए खानपान पर ध्यान दें और नियमित योग या ध्यान करें। मानसिक तनाव से बचने के लिए प्रकृति के संपर्क में रहना लाभकारी होगा।

