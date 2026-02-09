हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMakar Weekly Horoscope 2026: मकर साप्ताहिक राशिफल गुप्त विरोधियों से दूरी बनाना ही बेहतर, आर्थिक और सेहत के मामलों में न बरतें लापरवाही

Makar Weekly Horoscope 2026: मकर साप्ताहिक राशिफल गुप्त विरोधियों से दूरी बनाना ही बेहतर, आर्थिक और सेहत के मामलों में न बरतें लापरवाही

Makar Weekly Horoscope 8 to 14 February 2026: मकर राशि के लिए 8-14 फरवरी 2026 करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मकर साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Feb 2026 09:40 PM (IST)
Preferred Sources

Makar Weekly Horoscope 8 to 14 February 2026: मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा व्यस्त लेकिन परिणाम देने वाला रहेगा. शनि की प्रधानता वाली आपकी राशि के लिए इस सप्ताह मेहनत का फल थोड़ा रुककर मिल सकता है, इसलिए निराश होने के बजाय निरंतरता बनाए रखें.

सप्ताह की शुरुआत में आपको कुछ कठिन जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. शुरुआती दिनों में मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतेगा, स्थितियां आपके नियंत्रण में आने लगेंगी. अनावश्यक तर्क-वितर्क से बचें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से आपको अपनी हड्डियों और जोड़ों के दर्द के प्रति सचेत रहना चाहिए. यदि आप लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं, तो बीच-बीच में ब्रेक लें. मानसिक तनाव से बचने के लिए रात को अच्छी नींद लें. खान-पान में कैल्शियम युक्त चीजों को शामिल करना बेहतर रहेगा.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहेगा. व्यापार में कोई भी बड़ा जोखिम लेने से पहले बाजार की स्थिति का आकलन कर लें. मिड-वीक में धन के लेन-देन में सावधानी बरतें. पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है, जिससे वित्तीय लाभ की संभावना बनेगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

करियर के मामले में आपकी मेहनत की पहचान होगी, लेकिन इसका श्रेय मिलने में थोड़ा विलंब हो सकता है. ऑफिस में राजनीति से दूर रहें. जो लोग तकनीक या मशीनरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह सप्ताह विशेष उन्नति वाला रहेगा. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को धैर्य रखना होगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

छात्रों के लिए यह सप्ताह गहन अध्ययन का है. आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप जटिल विषयों को समझने में सफल होंगे. शोध (Research) से जुड़े छात्रों को किसी वरिष्ठ प्रोफेसर का मार्गदर्शन मिल सकता है, जो उनके भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में अनुशासन और प्यार का संतुलन बना रहेगा. बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए कवच का काम करेगा. लव लाइफ में थोड़ी नीरसता आ सकती है, जिसे दूर करने के लिए आपको पहल करनी होगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए यह सही समय है.

  • भाग्यशाली अंक: 8 और 4
  • भाग्यशाली रंग: गहरा नीला और काला (नेवी ब्लू)
  • उपाय: शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.

(FAQs)

1. क्या इस सप्ताह नया वाहन खरीदना शुभ रहेगा?
    सप्ताह का मध्य भाग वाहन या मशीनरी खरीदने के लिए अनुकूल है, बशर्ते आप शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें.

2. करियर में आ रही रुकावटों को कैसे दूर करें?
    अपने काम में निरंतरता (Consistency) बनाए रखें और शनिवार को गरीबों की सहायता करें. शनि देव की कृपा से बाधाएं दूर होंगी.

3. घर में सुख-शांति के लिए क्या करें?
   परिवार के साथ समय बिताएं और घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) को साफ रखें. शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना भी लाभकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 09 Feb 2026 09:40 PM (IST)
Tags :
Capricorn Makar Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ब्रिटिश PM इस्तीफा देंगे या नहीं? डाउनिंग स्ट्रीट ने किया बड़ा खुलासा, एपस्टीन फाइल्स से कीर स्टार्मर का क्या संबंध
ब्रिटिश PM इस्तीफा देंगे या नहीं? हुआ बड़ा खुलासा, एपस्टीन फाइल्स से कीर स्टार्मर का क्या संबंध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार के मालिक जैसे हैं, मना कौन करेगा', मोहन भागवत के बयान पर बोले चंद्रशेखर आजाद
'सरकार के मालिक जैसे हैं, मना कौन करेगा', मोहन भागवत के बयान पर बोले चंद्रशेखर आजाद
क्रिकेट
ईशान किशन से लेकर मोहम्मद शमी तक, BCCI की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से 5 बड़े खिलाड़ियों का नाम गायब
ईशान किशन से लेकर मोहम्मद शमी तक, BCCI की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से 5 बड़े खिलाड़ियों का नाम गायब
बॉलीवुड
सनी देओल की अंडररेटेड फिल्में: दमदार होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं
अच्छी फिल्में, खराब किस्मत! सनी देओल की वो फिल्में जो डिजर्व करती थीं हिट स्टेटस
Advertisement

वीडियोज

Mahadangal With Chitra Tripathi: Owaisi की तैयारी, UP में बाबाVs बुर्का धारी! | CM Yogi | ABP
Khabar Gawah Hai: जिसकी लेम्बोर्गिनी कार वो होगा गिरफ्तार? | Kanpur | Lamborghini Accident
Precious Metals या Power Tools? Gold–Silver Geopolitics का Full Breakdown | Paisa Live
Bollywood News: Sonam Kapoor का ग्लैमरस Baby Shower, सितारों से सजी Royal Party ने लूटी लाइमलाइट
Vasudha: AWW! चॉकलेट डे पर वसुधा ने देव के लिए बनाया क्यूट चॉकलेट का बुके
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ब्रिटिश PM इस्तीफा देंगे या नहीं? डाउनिंग स्ट्रीट ने किया बड़ा खुलासा, एपस्टीन फाइल्स से कीर स्टार्मर का क्या संबंध
ब्रिटिश PM इस्तीफा देंगे या नहीं? हुआ बड़ा खुलासा, एपस्टीन फाइल्स से कीर स्टार्मर का क्या संबंध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार के मालिक जैसे हैं, मना कौन करेगा', मोहन भागवत के बयान पर बोले चंद्रशेखर आजाद
'सरकार के मालिक जैसे हैं, मना कौन करेगा', मोहन भागवत के बयान पर बोले चंद्रशेखर आजाद
क्रिकेट
ईशान किशन से लेकर मोहम्मद शमी तक, BCCI की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से 5 बड़े खिलाड़ियों का नाम गायब
ईशान किशन से लेकर मोहम्मद शमी तक, BCCI की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से 5 बड़े खिलाड़ियों का नाम गायब
बॉलीवुड
सनी देओल की अंडररेटेड फिल्में: दमदार होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं
अच्छी फिल्में, खराब किस्मत! सनी देओल की वो फिल्में जो डिजर्व करती थीं हिट स्टेटस
इंडिया
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
इंडिया
रूसी तेल खरीद को लेकर क्या होगा भारत का स्टैंड? विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने किया साफ
रूसी तेल खरीद को लेकर क्या होगा भारत का स्टैंड? विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने किया साफ
जनरल नॉलेज
अगर Pok वापस ले ले भारत तो कितनी बदल जाएगी एशिया की जियो पॉलिटिक्स, किसे लगेगा सबसे बड़ा झटका?
अगर Pok वापस ले ले भारत तो कितनी बदल जाएगी एशिया की जियो पॉलिटिक्स, किसे लगेगा सबसे बड़ा झटका?
ट्रेंडिंग
Video: पानी में खेल रहा था मासूम बच्चा, हाथ में आ गया जिंदा मगरमच्छ, वायरल वीडियो ने उड़ाए होश
पानी में खेल रहा था मासूम बच्चा, हाथ में आ गया जिंदा मगरमच्छ, वायरल वीडियो ने उड़ाए होश
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
Embed widget