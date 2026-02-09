Makar Weekly Horoscope 8 to 14 February 2026: मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा व्यस्त लेकिन परिणाम देने वाला रहेगा. शनि की प्रधानता वाली आपकी राशि के लिए इस सप्ताह मेहनत का फल थोड़ा रुककर मिल सकता है, इसलिए निराश होने के बजाय निरंतरता बनाए रखें.

सप्ताह की शुरुआत में आपको कुछ कठिन जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. शुरुआती दिनों में मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतेगा, स्थितियां आपके नियंत्रण में आने लगेंगी. अनावश्यक तर्क-वितर्क से बचें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से आपको अपनी हड्डियों और जोड़ों के दर्द के प्रति सचेत रहना चाहिए. यदि आप लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं, तो बीच-बीच में ब्रेक लें. मानसिक तनाव से बचने के लिए रात को अच्छी नींद लें. खान-पान में कैल्शियम युक्त चीजों को शामिल करना बेहतर रहेगा.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहेगा. व्यापार में कोई भी बड़ा जोखिम लेने से पहले बाजार की स्थिति का आकलन कर लें. मिड-वीक में धन के लेन-देन में सावधानी बरतें. पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है, जिससे वित्तीय लाभ की संभावना बनेगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

करियर के मामले में आपकी मेहनत की पहचान होगी, लेकिन इसका श्रेय मिलने में थोड़ा विलंब हो सकता है. ऑफिस में राजनीति से दूर रहें. जो लोग तकनीक या मशीनरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह सप्ताह विशेष उन्नति वाला रहेगा. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को धैर्य रखना होगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

छात्रों के लिए यह सप्ताह गहन अध्ययन का है. आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप जटिल विषयों को समझने में सफल होंगे. शोध (Research) से जुड़े छात्रों को किसी वरिष्ठ प्रोफेसर का मार्गदर्शन मिल सकता है, जो उनके भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में अनुशासन और प्यार का संतुलन बना रहेगा. बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए कवच का काम करेगा. लव लाइफ में थोड़ी नीरसता आ सकती है, जिसे दूर करने के लिए आपको पहल करनी होगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए यह सही समय है.

भाग्यशाली अंक: 8 और 4

8 और 4 भाग्यशाली रंग: गहरा नीला और काला (नेवी ब्लू)

गहरा नीला और काला (नेवी ब्लू) उपाय: शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.

(FAQs)

1. क्या इस सप्ताह नया वाहन खरीदना शुभ रहेगा?

सप्ताह का मध्य भाग वाहन या मशीनरी खरीदने के लिए अनुकूल है, बशर्ते आप शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें.

2. करियर में आ रही रुकावटों को कैसे दूर करें?

अपने काम में निरंतरता (Consistency) बनाए रखें और शनिवार को गरीबों की सहायता करें. शनि देव की कृपा से बाधाएं दूर होंगी.

3. घर में सुख-शांति के लिए क्या करें?

परिवार के साथ समय बिताएं और घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) को साफ रखें. शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना भी लाभकारी रहेगा.

