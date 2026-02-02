Makar Weekly Horoscope 2026: पुरानी बीमारी मानसिक और शारीरिक तौर पर करेगी परेशान
Makar Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: मकर राशि के लिए 2 से 8 फरवरी करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मकर साप्ताहिक राशिफल.
Makar Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: वीक स्टार्टिंग अपने काम खूब सोच-समझकर करना चाहिए. आप उन लोगों से उचित दूरी बनाए रखें जो आपकी पीठ पीछे आपका नुकसान करने की सोचते रहते हैं. ऑफिस में किसी भी महत्वपूर्ण काम में लापरवाही न करें अन्यथा आपको अपने बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है.
- आपको अपने सोचे हुए काम को पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है.
- हायर एजुकेशन के लिए प्रयासरत लोगों की राह में कुछेक अड़चनें आ सकती हैं.
- आर्थिक मामलों में योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर ही लाभ होने की संभावना बनेगी. यदि आप पार्टनरशिप में बिज़नेस करते हैं तो चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना बेहतर रहेगा.
- मिड वीक प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकते हैं.
- अतीत की नकारात्मक बात मन पर हावी हो सकती है, जिससे रिश्तों पर असर पडेगा. दूसरों के मामलों में दखल से बचें, वरना विवाद हो सकता है.
- इस दौरान मौसमी बीमारी या फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण आपको शारीरिक एवं मानसिक कष्ट झेलना पड़ सकता है.
- ऐसे में इस दौरान अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल लापरवाही न बरतें. बिजनेसमैन को आर्थिक रूप से लाभ की संभावना कम रहेगी.
- आय के मुकाबले खर्च की अधिकता के चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है.
- प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए अपने लव पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें और उसकी भी भावनाओं की अनदेखी करने से बचें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
