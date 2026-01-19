Makar Weekly Horoscope 2026: मकर 18-24 जनवरी राशिफल, करियर में सफलता, धन लाभ और प्रेम में सावधानी!
Makar Weekly Horoscope 18 to 24 january 2026: मकर राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मकर साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Makar Weekly Horoscope 18 to 24 january 2026: यह सप्ताह मकर राशि वालों के लिए बेहतर और शुभ रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत से ही जरूरी काम निपटाने पर फोकस रखना फायदेमंद रहेगा. करियर और बिजनेस की दिशा में किए गए प्रयास सफल होते नजर आएंगे और आपको आसपास के लोगों का सहयोग भी मिलेगा. सही समय पर सही कदम उठाया तो बढ़त आपकी होगी.
करियर और नौकरी राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह सकारात्मक है. काम में स्थिरता आएगी और जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से निभा पाएंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जो आगे की दिशा साफ करेगा.
बिजनेस राशिफल:
बिजनेसमैन के लिए राहत भरा सप्ताह है. मार्केट में फंसा हुआ धन निकल सकता है, जिससे दबाव कम होगा. फॉरेन बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है. हालांकि निवेश या बड़े फैसले लेते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें.
वित्त राशिफल:
आर्थिक स्थिति सुधरती दिखेगी, लेकिन धन के लेन-देन में लापरवाही भारी पड़ सकती है. किसी योजना या कारोबार में पैसा लगाने से पहले वेल विशर की सलाह लेना जरूरी होगा. रिस्क सोच-समझकर ही लें.
लव और फैमिली राशिफल:
घर-परिवार में किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से खुशी का माहौल बनेगा. लव लाइफ में किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, जिसे सुलझाने में कोई महिला मित्र मददगार साबित होगी. रिश्ते को संभालना है तो शांत रहना जरूरी है. शादीशुदा लोगों को अपने लाइफ पार्टनर के लिए समय निकालना होगा, वरना दूरी बढ़ सकती है.
शिक्षा और छात्र राशिफल:
छात्रों के लिए सप्ताह उत्साहजनक है. प्रतियोगी परीक्षा या पढ़ाई से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन मेहनत में ढील नहीं देनी है.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. अचानक पिकनिक या धार्मिक यात्रा के योग बन सकते हैं, जो मानसिक रूप से आपको रिलैक्स करेंगे.
लकी रंग: नीला
लकी नंबर: 4
उपाय: शनिवार को शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.
