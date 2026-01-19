हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Makar Weekly Horoscope 2026: मकर 18-24 जनवरी राशिफल, करियर में सफलता, धन लाभ और प्रेम में सावधानी!

Makar Weekly Horoscope 2026: मकर 18-24 जनवरी राशिफल, करियर में सफलता, धन लाभ और प्रेम में सावधानी!

Makar Weekly Horoscope 18 to 24 january 2026: मकर राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मकर साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 19 Jan 2026 10:00 AM (IST)
Preferred Sources

Makar Weekly Horoscope 18 to 24 january 2026: यह सप्ताह मकर राशि वालों के लिए बेहतर और शुभ रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत से ही जरूरी काम निपटाने पर फोकस रखना फायदेमंद रहेगा. करियर और बिजनेस की दिशा में किए गए प्रयास सफल होते नजर आएंगे और आपको आसपास के लोगों का सहयोग भी मिलेगा. सही समय पर सही कदम उठाया तो बढ़त आपकी होगी.

करियर और नौकरी राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह सकारात्मक है. काम में स्थिरता आएगी और जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से निभा पाएंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जो आगे की दिशा साफ करेगा.

बिजनेस राशिफल:
बिजनेसमैन के लिए राहत भरा सप्ताह है. मार्केट में फंसा हुआ धन निकल सकता है, जिससे दबाव कम होगा. फॉरेन बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है. हालांकि निवेश या बड़े फैसले लेते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें.

वित्त राशिफल:
आर्थिक स्थिति सुधरती दिखेगी, लेकिन धन के लेन-देन में लापरवाही भारी पड़ सकती है. किसी योजना या कारोबार में पैसा लगाने से पहले वेल विशर की सलाह लेना जरूरी होगा. रिस्क सोच-समझकर ही लें.

लव और फैमिली राशिफल:
घर-परिवार में किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से खुशी का माहौल बनेगा. लव लाइफ में किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, जिसे सुलझाने में कोई महिला मित्र मददगार साबित होगी. रिश्ते को संभालना है तो शांत रहना जरूरी है. शादीशुदा लोगों को अपने लाइफ पार्टनर के लिए समय निकालना होगा, वरना दूरी बढ़ सकती है.

शिक्षा और छात्र राशिफल:
छात्रों के लिए सप्ताह उत्साहजनक है. प्रतियोगी परीक्षा या पढ़ाई से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन मेहनत में ढील नहीं देनी है.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. अचानक पिकनिक या धार्मिक यात्रा के योग बन सकते हैं, जो मानसिक रूप से आपको रिलैक्स करेंगे.

लकी रंग: नीला
लकी नंबर: 4
उपाय: शनिवार को शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.

FAQs

Q1. क्या इस सप्ताह करियर में प्रगति होगी?
उत्तर: हां, सही प्राथमिकता और मेहनत से प्रयास सफल होंगे.

Q2. क्या बिजनेस में रुका पैसा मिलेगा?
उत्तर: हां, मार्केट में फंसा धन निकलने के योग हैं.

Q3. प्रेम जीवन में क्या सावधानी रखें?
उत्तर: गलतफहमी से बचें और पार्टनर के लिए समय निकालें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 19 Jan 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
Capricorn Horoscope 2026 Makar Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
और पढ़ें
