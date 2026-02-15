एक्सप्लोरर
Makar Weekly Horoscope 2026: मकर राशि वालों को धन की कमी करेगी परेशान, किसी खास की सेहत चिंता का कारण बनेगी
Makar Weekly Horoscope 15 to 21 February 2026: मकर राशि के जातकों के लिए फरवरी का ये वीक करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कर्क साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Makar Weekly Horoscope 15 to 21 February 2026: मकर राशि वालों के लिए 15 से 21 फरवरी 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां देखें
- वीक स्टार्टिंग उम्मीद से थोड़ी कम सफलता और सौभाग्य लिए रहने वाला है हालांकि यदि आप चाहें तो अपने बुद्धि, विवेक और कर्म की बदौलत तमाम तरह की कठिनाईयों से बचते हुए इसे कहीं ज्यादा बेहतर बनाने में भी कामयाब हो सकते हैं क्योंकि आपको बेस्ट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव का पूरा सहयोग और समर्थन मिलने से कठिन से कठिन काम आसानी से पूरे हो जाएंगे.
- यदि आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो इस संबंध में कोई भी डिसिशन इमोशन में बहकर या क्रोध में आकर न लें.
- मिड वीक घर-परिवार के किसी बुजुर्ग की खराब सेहत आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती है.
- इस सप्ताह ऑफिस में भी कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में देरी या अवरोध की संभावना है.
- परंतु इसके विपरीत कुछ ऐसे मामले भी हैं, जिनमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है.
- घर में सुख-शांति बनी रहेगी. परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सहयोग देखने को मिलेगा. प्रेम संबंध मधुर रहेंगे.
- आपको धन की कमी से भी जूझना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स को मनचाही सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना होगा.
- प्रेम संबंध की दृष्टि से आपको सोच-समझकर अपने कदम को आगे बढ़ाने की जरूरत रहेगी.
- जीवन की चुनौतियों का सामना करते समय लाइफ पार्टनर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा.
- मकर राशि के जातक इस सप्ताह किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें तथा लोगों के साथ विनम्रता से पेश आएं.
- परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। उच्च शिक्षा की राह में कुछ परेशानी आ सकती है.
