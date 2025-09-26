हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Capricorn Weekly Horoscope 2025: मकर राशि के लिए ये सप्ताह मिला-जुला, कार्यक्षेत्र में मिलेगी सफलता! पढ़ें मकर साप्ताहिक राशिफल

Capricorn Weekly Horoscope: मकर राशि के जातकों के लिए आने वाला सप्ताह मिला जुला रहने वाला है. कार्यक्षेत्र पर बेहतर परिणाम मिलने की आशा है. जानिए मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 26 Sep 2025 03:30 PM (IST)
Makar Saptahik Rashifal 28 September to 4 October 2025: मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फल देने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में शुरुआत में माहौल अनुकूल न होने से मन खिन्न हो सकता है.

सीनियर और जूनियर से अपेक्षित सहयोग कम मिलेगा. भूमि-भवन या पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद के चलते कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं. पढ़िए मकर साप्ताहिक राशिफल.

व्यवसाय और धन लाभ

व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचना होगा. कागजी काम समय पर निबटाना जरूरी रहेगा, अन्यथा आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

निवेश या किसी डील को फाइनल करने से पहले सोच-समझकर कदम बढ़ाएं.

परिवार और सामाजिक जीवन

स्पष्टवादिता से बचें. सच कहने का तरीका ऐसा न हो जिससे किसी को ठेस पहुंचे. हंसी-मजाक करते समय ध्यान रखें कि यह उपहास में न बदल जाए, वरना रिश्तों में दरार पड़ सकती है.

स्वजनों से बातचीत में सावधानी बरतें, अन्यथा लोग आपकी बात का गलत अर्थ निकाल सकते हैं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता है. पार्टनर से बहस करने से बचें और धैर्य रखें. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना आपके दांपत्य जीवन को मजबूत करेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

सप्ताह के उत्तरार्ध में सेहत का विशेष ध्यान रखें. थकान, तनाव या पुरानी समस्या उभर सकती है. संतुलित आहार और आराम जरूरी रहेगा.

उपाय

रुद्राष्टकं का पाठ करें.

FAQs
प्र.1 सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर कार्यक्षेत्र में चुनौतियां रहेंगी, रिश्तों में धैर्य और सावधानी जरूरी है.

प्र.2 व्यवसाय और धन में क्या करें?
उत्तर कागजी कार्य समय पर निपटाएं और जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें.

प्र.3 परिवार और रिश्तों में कैसा रहेगा?
उत्तर स्पष्टवादिता और मजाक में सावधानी रखें, अन्यथा मतभेद बढ़ सकते हैं.

प्र.4 प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर जीवनसाथी और पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें.

प्र.5 शुभ उपाय क्या है?
उत्तर प्रतिदिन रुद्राष्टकं का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 26 Sep 2025 03:30 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Capricorn Horoscope. Makar Rashifal Capricorn Weekly Horoscope
Embed widget