हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलCapricorn Weekly Horoscope (26 अक्टूबर – 1 नवम्बर 2025) मकर राशि: परिवार का सहयोग, कार्यक्षेत्र में लोकप्रियता और व्यवसायिक उन्नति के अवसर

Capricorn Weekly Horoscope (26 अक्टूबर – 1 नवम्बर 2025) मकर राशि: परिवार का सहयोग, कार्यक्षेत्र में लोकप्रियता और व्यवसायिक उन्नति के अवसर

Capricorn Weekly Horoscope: मकर राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें मकर साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Oct 2025 08:17 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Makar Saptahik Rashifal 26 October to 1 November 2025: इस सप्ताह मकर राशि वालों के लिए शुभता और सहयोग का समय रहेगा. वीक की शुरुआत से ही स्वजनों का पूरा समर्थन मिलेगा, जिससे सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे.

करियर और कार्यस्थल:
एम्प्लॉयड पर्सन के लिए बोनस की प्राप्ति और पदोन्नति के अवसर बन सकते हैं. लंबे समय से किसी स्थान या पद विशेष के लिए प्रयासरत थे, तो आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है. आपकी कार्यक्षमता और लोकप्रियता में वृद्धि होगी. सत्ता और सरकार से जुड़े लोगों का सहयोग मिलेगा.

व्यापार एवं वित्त:
बिजनेसमैन को नए कारोबार में रुचि जागेगी. प्रॉपर्टी सेल और परचेस की प्लानिंग पर काम करना लाभकारी रहेगा. पार्टनरशिप में व्यवसाय के लिए निर्णय ले सकते हैं.

परिवार और सामाजिक जीवन:
प्रियजनों के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के अवसर मिलेंगे. पिकनिक या सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने के योग बनेंगे. बुजुर्ग व्यक्ति की मदद से एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी संबंधित समस्याएँ हल हो सकती हैं.

लव और वैवाहिक जीवन:
लव लाइफ अनुकूल रहेगी. लव पार्टनर के साथ प्रेम, सामंजस्य और समझदारी बनी रहेगी. मैरिड लाइफ में सुख और संतुलन बना रहेगा.

स्वास्थ्य:
मिड वीक मौसमी बीमारियों या पुराने रोग के दोबारा उभरने की संभावना हो सकती है. स्वास्थ्य पर ध्यान दें और मौसम के अनुसार सावधानी बरतें.

साप्ताहिक उपाय:

  • शनिवार को मां काली को लाल फूल और दीपक अर्पित करें.
  • सफेद या क्रीम रंग की वस्तु का प्रयोग सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति लाएगा.

FAQs:
Q1. क्या इस सप्ताह व्यवसाय और प्रॉपर्टी मामलों में सफलता मिल सकती है?
A1. हां, नए कारोबार और प्रॉपर्टी से जुड़े निर्णय लाभकारी साबित होंगे.

Q2. क्या लव और परिवारिक जीवन सुखमय रहेगा?
A2. हां, प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा; परिवारिक कार्यक्रमों में खुशियाँ मिलेंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 26 Oct 2025 03:35 AM (IST)
Weekly Horoscope Capricorn Horoscope. Makar Saptahik Rashifal

Frequently Asked Questions

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह कैसा रहेगा?

सप्ताह के मध्य में मौसमी बीमारियों या पुराने रोगों के दोबारा उभरने की संभावना हो सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें और सावधानी बरतें।

Embed widget