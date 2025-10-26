सप्ताह के मध्य में मौसमी बीमारियों या पुराने रोगों के दोबारा उभरने की संभावना हो सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें और सावधानी बरतें।
Capricorn Weekly Horoscope (26 अक्टूबर – 1 नवम्बर 2025) मकर राशि: परिवार का सहयोग, कार्यक्षेत्र में लोकप्रियता और व्यवसायिक उन्नति के अवसर
Capricorn Weekly Horoscope: मकर राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें मकर साप्ताहिक राशिफल.
Makar Saptahik Rashifal 26 October to 1 November 2025: इस सप्ताह मकर राशि वालों के लिए शुभता और सहयोग का समय रहेगा. वीक की शुरुआत से ही स्वजनों का पूरा समर्थन मिलेगा, जिससे सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे.
करियर और कार्यस्थल:
एम्प्लॉयड पर्सन के लिए बोनस की प्राप्ति और पदोन्नति के अवसर बन सकते हैं. लंबे समय से किसी स्थान या पद विशेष के लिए प्रयासरत थे, तो आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है. आपकी कार्यक्षमता और लोकप्रियता में वृद्धि होगी. सत्ता और सरकार से जुड़े लोगों का सहयोग मिलेगा.
व्यापार एवं वित्त:
बिजनेसमैन को नए कारोबार में रुचि जागेगी. प्रॉपर्टी सेल और परचेस की प्लानिंग पर काम करना लाभकारी रहेगा. पार्टनरशिप में व्यवसाय के लिए निर्णय ले सकते हैं.
परिवार और सामाजिक जीवन:
प्रियजनों के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के अवसर मिलेंगे. पिकनिक या सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने के योग बनेंगे. बुजुर्ग व्यक्ति की मदद से एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी संबंधित समस्याएँ हल हो सकती हैं.
लव और वैवाहिक जीवन:
लव लाइफ अनुकूल रहेगी. लव पार्टनर के साथ प्रेम, सामंजस्य और समझदारी बनी रहेगी. मैरिड लाइफ में सुख और संतुलन बना रहेगा.
स्वास्थ्य:
मिड वीक मौसमी बीमारियों या पुराने रोग के दोबारा उभरने की संभावना हो सकती है. स्वास्थ्य पर ध्यान दें और मौसम के अनुसार सावधानी बरतें.
साप्ताहिक उपाय:
- शनिवार को मां काली को लाल फूल और दीपक अर्पित करें.
- सफेद या क्रीम रंग की वस्तु का प्रयोग सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति लाएगा.
FAQs:
Q1. क्या इस सप्ताह व्यवसाय और प्रॉपर्टी मामलों में सफलता मिल सकती है?
A1. हां, नए कारोबार और प्रॉपर्टी से जुड़े निर्णय लाभकारी साबित होंगे.
Q2. क्या लव और परिवारिक जीवन सुखमय रहेगा?
A2. हां, प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा; परिवारिक कार्यक्रमों में खुशियाँ मिलेंगी.
