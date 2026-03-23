Makar Weekly Horoscope 22-28 March 2026: मकर साप्ताहिक राशिफल, काम में लापरवाही रिश्तों पर बुरा असर डाल सकती है
Makar Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March): मकर राशि के लिए मार्च का नया सप्ताह यानी 22-28 मार्च करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Makar Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March): मार्च 2026 महीने का यह नया सप्ताह 22 से 28 मार्च का समय मकर राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मकर राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.
- मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह कारोबार में कोई अच्छा सौदा मिल सकता है, लेकिन आपको अपना ऑर्डर डेडलाइन के अंदर ही पूरा करना होगा. वरना संबंध बिगड़ सकते हैं.
- पार्टनरशिप में काम करने वाले जातकों को काम पर अच्छे से नजर रखने की जरूरत है. साझेदारी में काम करने वालों को पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की गलतफहमी नुकसान पहुंचा सकती है.
- यदि आप नया निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो विशेषज्ञ की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा.
- पार्टनर पर सारा काम छोड़ने पर आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है.
- इस दौरान आपकी मेहनत और अनुशासन आपको आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे.
- करियर के क्षेत्र में आपको अपने काम पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली को परख सकते हैं.
- प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा. नए अवसर मिल सकते हैं.
- निवेश करने की योजना है तो किसी जानकार की सलाह ले सकते हैं. दांपत्य जीवन में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.
- जीवनसाथी से कुछ बातों पर कहासुनी हो सकती है.
- पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी, लेकिन किसी पुराने मुद्दे को लेकर चर्चा हो सकती है. ऐसे में संयम और धैर्य बनाए रखें.
- परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना आपके रिश्तों को मजबूत करेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और आपसी समझ बेहतर होगी.
- प्रेम संबंधों में भी स्थिरता बनी रहेगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.
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