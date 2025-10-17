Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Makar Saptahik Rashifal 19 to 25 October 2025: मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. जीवन के हर क्षेत्र में सोच-समझकर कदम उठाने की आवश्यकता रहेगी. स्वजनों और शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी या अधूरा निर्णय नुकसान पहुँचा सकता है.

व्यवसाय और धन लाभ

यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो किसी भी छोटी या बड़ी डील को अंतिम रूप देने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें. धन के लेन-देन में सतर्क रहें और उधार देने से बचें, अन्यथा वापसी में दिक्कत हो सकती है.

नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में उन लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है जो आपके काम में बाधा डाल सकते हैं. सप्ताह के उत्तरार्ध में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन हर निर्णय सोच-समझकर लें.

परिवार और सामाजिक जीवन

सप्ताह सामान्य रहेगा. परिवार और रिश्तेदारों के साथ संबंध संतुलित रहेंगे. किसी विवाद या मतभेद से बचने के लिए संयम बनाए रखें. कठिन समय में परिवार का सहयोग आपको उत्साह देगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

जीवन के कठिन समय में आपका लव या लाइफ पार्टनर मददगार रहेगा. आपसी समझ और सहयोग से रिश्ते मजबूत होंगे. प्रेम संबंधों में संवाद बनाए रखना आवश्यक है.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन यात्रा और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें और थकान से बचें.

उपाय

बजरंग बाण का पाठ करें.

FAQs

प्र1. सप्ताह कैसा रहेगा?

उत्तर सप्ताह मिलाजुला रहेगा, हर निर्णय सोच-समझकर लें.

प्र2. व्यवसाय और धन लाभ में क्या रहेगा?

उत्तर डील और निवेश में सतर्कता आवश्यक है, उधार देने से बचें.

प्र3. परिवार और सामाजिक जीवन कैसा रहेगा?

उत्तर परिवार में सामान्य संतुलन रहेगा, विवाद से बचें.

प्र4. प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा?

उत्तर जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, संवाद बनाए रखें.

प्र5. स्वास्थ्य के लिहाज से क्या सावधानी रखें?

उत्तर यात्रा और वाहन चलाते समय सावधानी रखें, थकान से बचें.

