Makar Saptahik Rashifal: इस हफ्ते निवेश के मामले में सोच-समझकर लें फैसले, भाग्य का मिलेगा साथ! पढ़ें मकर साप्ताहिक राशिफल

Capricorn Weekly Horoscope: मकर राशि के जातकों के लिए आने वाला सप्ताह मिला जुला रहने वाला है. कार्यक्षेत्र पर बेहतर परिणाम मिलने की आशा है. जानिए मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 17 Oct 2025 10:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Makar Saptahik Rashifal 19 to 25 October 2025: मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. जीवन के हर क्षेत्र में सोच-समझकर कदम उठाने की आवश्यकता रहेगी. स्वजनों और शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी या अधूरा निर्णय नुकसान पहुँचा सकता है.

व्यवसाय और धन लाभ

यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो किसी भी छोटी या बड़ी डील को अंतिम रूप देने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें. धन के लेन-देन में सतर्क रहें और उधार देने से बचें, अन्यथा वापसी में दिक्कत हो सकती है.

नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में उन लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है जो आपके काम में बाधा डाल सकते हैं. सप्ताह के उत्तरार्ध में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन हर निर्णय सोच-समझकर लें.

परिवार और सामाजिक जीवन

सप्ताह सामान्य रहेगा. परिवार और रिश्तेदारों के साथ संबंध संतुलित रहेंगे. किसी विवाद या मतभेद से बचने के लिए संयम बनाए रखें. कठिन समय में परिवार का सहयोग आपको उत्साह देगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

जीवन के कठिन समय में आपका लव या लाइफ पार्टनर मददगार रहेगा. आपसी समझ और सहयोग से रिश्ते मजबूत होंगे. प्रेम संबंधों में संवाद बनाए रखना आवश्यक है.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन यात्रा और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें और थकान से बचें.

उपाय

बजरंग बाण का पाठ करें.

FAQs
प्र1. सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर सप्ताह मिलाजुला रहेगा, हर निर्णय सोच-समझकर लें.

प्र2. व्यवसाय और धन लाभ में क्या रहेगा?
उत्तर डील और निवेश में सतर्कता आवश्यक है, उधार देने से बचें.

प्र3. परिवार और सामाजिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर परिवार में सामान्य संतुलन रहेगा, विवाद से बचें.

प्र4. प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, संवाद बनाए रखें.

प्र5. स्वास्थ्य के लिहाज से क्या सावधानी रखें?
उत्तर यात्रा और वाहन चलाते समय सावधानी रखें, थकान से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 17 Oct 2025 10:00 PM (IST)
Capricorn Makar Rashifal Capricorn Weekly Horoscope
