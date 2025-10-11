Capricorn Weekly Horoscope 2025: मेहनत और समझदारी से बढ़ेगा भाग्य का साथ, पढ़ें मकर साप्ताहिक राशिफल
Capricorn Weekly Horoscope 2025: मकर राशि के जातकों के लिए आने वाला सप्ताह मिला जुला रहने वाला है. कार्यक्षेत्र पर बेहतर परिणाम मिलने की आशा है. जानिए मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Makar Saptahik Rashifal 12 to 18 October 2025: मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह लाभ और प्रगति के नए अवसर लेकर आएगा. सप्ताह की शुरुआत में किसी सरकारी अथवा राजकीय कार्य में सफलता मिलने के योग हैं. नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना और सहयोग प्राप्त होगा. कारोबार से जुड़े लोगों को लाभ के नए स्रोत मिल सकते हैं. यदि आप निवेश या नई योजना की सोच रहे हैं, तो यह समय अनुकूल है. धन का आगमन धीरे-धीरे बढ़ेगा, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
परिवार और सामाजिक जीवन
सप्ताह के मध्य में घर के वरिष्ठ सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. किसी धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है, जिससे मन को शांति मिलेगी. कामकाजी महिलाओं के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से सम्मानदायक रहेगा. घर और कार्यस्थल दोनों ही जगह उनकी प्रशंसा होगी. परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से घर में खुशी का माहौल रहेगा.
प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम जीवन में शुभ समाचार मिलने की संभावना है. जो जातक अपने रिश्ते को विवाह में बदलना चाहते हैं, उनके प्रयास सफल होंगे. वैवाहिक जीवन में तालमेल और मधुरता बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ रोमांटिक पलों का आनंद मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.
स्वास्थ्य राशिफल
सेहत के मामले में यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है. हालांकि यात्रा या कार्यभार की अधिकता के कारण थकान महसूस हो सकती है. नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद लेने से स्थिति संतुलित रहेगी. मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग लाभकारी रहेगा.
उपाय: श्री कृष्ण मंत्र का जप करें.
FAQs
प्र1. सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर: सप्ताह शुभ और उपलब्धियों से भरा रहेगा.
प्र2. व्यवसाय और धन लाभ में क्या रहेगा?
उत्तर: कार्यक्षेत्र में उन्नति और आर्थिक प्रगति के योग हैं.
प्र3. परिवार और सामाजिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर: परिवार में खुशियाँ और सम्मान दोनों बढ़ेंगे.
प्र4. प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर: प्रेम संबंध मजबूत होंगे और विवाह के योग बनेंगे.
प्र5. शुभ उपाय क्या है?
उत्तर: श्री कृष्ण मंत्र का जप करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
