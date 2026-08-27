Makar Rashifal 27 August 2026: 2रे चंद्रमा व शोभन योग से मकर राशि वालों को पुराने निवेश से मिलेगा लाभ, ऑफिस में मिलेगा सम्मान
Makar Rashifal 27 August 2026: 2रे चंद्रमा व शोभन योग से मकर राशि वालों को पुराने निवेश से लाभ, ऑफिस में सम्मान! पढ़ें 27 अगस्त राशिफल.
Capricorn Horoscope today: 27 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन सुबह 09:09 बजे तक श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि (रक्षाबंधन पर्व) आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और शोभन योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दोपहर 01:35 बजे के बाद कुंभ राशि में संचार करेंगे, जहां दोपहर 01:35 बजे के बाद चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी निर्मित होगा.
चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, संचित पूंजी, कुटुंब, पैतृक संपत्ति, वाणी व निवेश स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 2रे चंद्रमा के प्रभाव से आज आर्थिक मामलों में थोड़े उतार-चढ़ाव (Financial Ups and Downs) देखने को मिल सकते हैं. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा. वहीं सुबह 09:09 से रात्रि 09:33 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी तथा दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए बाजार में सक्रिय रहने और पुराने निवेशों से मुनाफा कमाने का रहेगा. कारोबारियों के लिए बाजार में लगातार सक्रियता दिखाना बेहद फायदेमंद साबित होगा; इससे नए ग्राहक और ऑर्डर्स मिलेंगे. शोभन योग बनने से बिजनेसमैन द्वारा पूर्व में किए गए छोटे-छोटे व्यावसायिक निवेशों से अच्छा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे आपका दिन मंगलमय और संतोषजनक बीतेगा. हालांकि, पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) में मुनाफे और हिस्सेदारी को लेकर परिवार के सदस्यों के मध्य कुछ मनमुटाव या असहमति हो सकती है; ऐसे में किसी भी प्रकार के विवाद से बचें और परिजनों के साथ धैर्य व प्रेमपूर्वक बातचीत करके मामले को सुलझाएं.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन योजनाबद्ध कार्यशैली अपनाने और सार्वजनिक सम्मान प्राप्त करने का रहेगा. ऑफिस में सभी आधिकारिक कार्यों (Official Work) को पूरी तरह प्लानिंग और व्यवस्थित तरीके से करें, जिससे सभी काम तय समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे होंगे. कार्यस्थल पर आपकी शानदार कार्यकुशलता की सराहना होगी और सार्वजनिक रूप से आपको सम्मान भी मिल सकता है. हालांकि, एंप्लॉयड पर्सन को सलाह दी जाती है कि वे अपने बॉस या उच्चाधिकारियों के सामने अपने ज्ञान का अनावश्यक घमंड या दम भरने से बचें; हमेशा यह याद रखें कि वे आपके वरिष्ठ और मार्गदर्शक हैं. मनोरंजन व सुख-सुविधाओं के प्रति रुझान कम रखते हुए पूरा फोकस अपने काम पर रखें.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में 2रे भाव में चंद्रमा और दोपहर बाद ग्रहण दोष के प्रभाव से संवाद में विशेष मिठास और संयम बरतने की जरूरत रहेगी. पैतृक संपत्ति या कारोबार के मामलों में अपनों से कटु शब्द बोलने से बचें. रक्षाबंधन और पूर्णिमा के पावन पर्व पर परिवार के साथ समय बिताएं और रिश्तों की गरिमा को प्राथमिकता दें, जिससे घर का माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहेगा.
शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)
खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन संगति को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का है. खिलाड़ी धूर्त और चालाक प्रवृत्ति के लोगों से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ऐसे असामाजिक तत्व आपको भटकाकर बुरी आदतों में फंसा सकते हैं; केवल अपने सच्चे, ईमानदार और विश्वसनीय मित्रों की संगति में ही रहें.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
द्वितीय भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण खान-पान की आदतों पर ध्यान देना जरूरी रहेगा. आर्थिक उतार-चढ़ाव और घरेलू चर्चाओं से होने वाले मानसिक तनाव को खुद पर हावी न होने दें. नियमित रूप से ध्यान (Meditation) करें, पर्याप्त पानी पिएं और सात्विक भोजन लें.
शुभ रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)
शुभ अंक: 8
अशुभ अंक: 3
आज का उपाय: श्रावण पूर्णिमा और गुरुवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, शहद व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही भगवान विष्णु को पीले पुष्प व तुलसी दल अर्पित करें और 2रे चंद्रमा व ग्रहण दोष की शांति के लिए किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द या अन्न का दान करें; इससे आर्थिक उतार-चढ़ाव संभलेंगे, पुराने निवेश से लाभ होगा और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा.
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