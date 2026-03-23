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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Makar Rashifal 23 March 2026: मकर राशि स्टार्टअप में बड़े निवेश के संकेत, स्वतंत्र विचारधारा से कंपनी के बड़े नुकसान को टालेंगे

Aaj Ka Makar Rashifal 23 March 2026: मकर राशि स्टार्टअप में बड़े निवेश के संकेत, स्वतंत्र विचारधारा से कंपनी के बड़े नुकसान को टालेंगे

Capricorn Horoscope 23 March 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मकर राशि के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Mar 2026 03:08 AM (IST)
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Makar Rashifal 23 March 2026 in Hindi: मकर राशि आज चन्द्रमा 5वें भाव में स्थित हैं, जिससे शिक्षा, बुद्धिमत्ता और क्रिएटिविटी में निखार आएगा. यह दिन आपके लिए नई संभावनाएं और प्रगति के अवसर लेकर आया है.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में राहत मिलेगी. नर्वस सिस्टम और पैरों के दर्द में सुधार होगा. मेडिटेशन और योग से मानसिक शांति मिलेगी और एकाग्रता बढ़ेगी. दिनभर आप खुद को हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल
बिजनेस में आज बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं. इनोवेशन और स्टार्टअप्स के लिए निवेश के अवसर मिलेंगे. आपकी दूरदर्शिता बाजार में नई पहचान बनाएगी. टैरिफ में बदलाव आपके पक्ष में रहेगा, जिससे मुनाफा बढ़ेगा. ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से बिक्री में तेजी आएगी. स्टॉक मैनेजमेंट में सुधार आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शानदार है. मार्केटिंग से जुड़े लोगों को नए कॉन्टेक्ट्स मिलेंगे जो भविष्य में लाभ देंगे. आपकी स्वतंत्र सोच और समझदारी से कंपनी के बड़े नुकसान टल सकते हैं. आपको किसी सेमिनार में बोलने का मौका मिल सकता है. नई टेक्नोलॉजी सीखना आपके करियर को आगे बढ़ाएगा.

लव और फैमिली राशिफल
मित्रों के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा. परिवार में सकारात्मक माहौल बना रहेगा. लव लाइफ में पार्टनर के साथ बेहतरीन तालमेल रहेगा, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स के लिए दिन बहुत अच्छा है. पढ़ाई में निखार आएगा और प्रैक्टिकल परीक्षाओं में सफलता मिलेगी. आपकी मेहनत रंग लाएगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
लकी रंग: ब्लैक
लकी नंबर: 1
अनलकी नंबर: 6
उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें और किसी भी नए कार्य की शुरुआत उनसे आशीर्वाद लेकर करें. इससे बाधाएं दूर होंगी और सफलता मिलेगी.

FAQs

1. क्या आज मकर राशि वालों को सफलता मिलेगी?
हां, बिजनेस और करियर दोनों में प्रगति के अच्छे योग हैं.

2. क्या निवेश करना सही रहेगा?
हां, स्टार्टअप और नई तकनीक में निवेश लाभदायक रहेगा.

3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Mar 2026 03:08 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Capricorn Horoscope. Makar Rashifal
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