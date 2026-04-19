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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 19 April 2026: मकर राशि विदेश जाने का सपना होगा पूरा, पेंडिंग पेमेंट्स क्लियर होने से सुधरेगी आर्थिक स्थिति

Aaj ka Makar Rashifal 19 April 2026: मकर राशि विदेश जाने का सपना होगा पूरा, पेंडिंग पेमेंट्स क्लियर होने से सुधरेगी आर्थिक स्थिति

Capricorn Horoscope: 19 अप्रैल 2026 मकर राशिफल अक्षय तृतीया पर पंचम चंद्रमा से शिक्षा में सफलता मिलेगी. लिक्विड कैश बढ़ने से पुराने कर्ज चुकेंगे. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Apr 2026 02:45 AM (IST)
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  • अक्षय तृतीया पर मकर राशि वालों के लिए आर्थिक मजबूती और व्यापार में वृद्धि।
  • कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा, राजनीति में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है।
  • छात्रों की पढ़ाई में नवाचार, विदेश शिक्षा के प्रयासों में सफलता।
  • परिवार में मधुरता, संतान से शुभ समाचार, स्वास्थ्य ऊर्जावान रहेगा।

Aaj ka Makar Rashifal 19 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जिसे अक्षय तृतीया के पावन पर्व के रूप में मनाया जाता है. आज सुबह 10.50 तक द्वितीया तिथि रहेगी, जिसके बाद अक्षय तृतीया का आरंभ होगा. नक्षत्रों की स्थिति देखें तो सुबह 07.10 तक भरणी और फिर कृतिका नक्षत्र रहेगा.

आज वाशि, सुनफा, आयुष्मान, रवि और त्रिपुष्कर योग का शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा आज आपके 5वें भाव (बुद्धि व संतान भाव) में गोचर करेंगे, जो रचनात्मकता और मानसिक स्पष्टता प्रदान करेगा. अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य आपके जीवन में अक्षय पुण्य और सुख-समृद्धि लेकर आएगा.

 बिजनेस और वेल्थ (Business & Finance)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि वालों के लिए राहत भरा है. संडे होने के कारण शॉप पर ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे लिक्विड कैश की मात्रा में इजाफा होगा. यह अतिरिक्त आय आपको पुराने पेंडिंग पेमेंट्स को आसानी से क्लियर करने में मदद करेगी. यदि आप पार्टनरशिप में नया निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन पार्टनर के साथ आपसी भरोसे को और मजबूत करने वाला साबित होगा. अक्षय तृतीया पर किया गया निवेश भविष्य में स्थिरता प्रदान करेगा.

  नौकरी और करियर (Job & Career)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी साख और सम्मान दोनों में बढ़ोतरी होगी. आपके जूनियर आज आपकी कार्यशैली की प्रशंसा करेंगे और आपको एक मेंटर के रूप में देखेंगे. आज आप खुद को ऑफिस की किसी भी तरह की गुटबाजी या राजनीति से दूर रखेंगे. आपका पूरा ध्यान अपनी मानसिक शांति पर केंद्रित रहेगा, जो आपके करियर की लंबी दौड़ के लिए बहुत जरूरी है. राजनीति से जुड़े लोगों को आज पार्टी की ओर से किसी महत्वपूर्ण अभियान का प्रभारी बनाया जा सकता है.

  शिक्षा और छात्र (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन 'इनोवेशन' का है. चंद्रमा के पंचम भाव में होने से आपके पढ़ाई के तरीके में नयापन आएगा. जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आज वीजा इंटरव्यू या प्रवेश परीक्षा का परिणाम बहुत शुभ रहने वाला है. आपकी मेहनत रंग लाएगी और सफलता के नए द्वार खुलेंगे.

 स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान है. सूर्योदय के समय की गई सैर आपके और आपके परिवार के बुजुर्गों के लिए हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने वाली साबित होगी. नियमित व्यायाम और ताजी हवा आपको मानसिक रूप से प्रसन्न रखेगी. राहुकाल (दोपहर 04.30 से 06.00) के दौरान मानसिक उत्तेजना से बचें और शांत रहें.

  प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. अक्षय तृतीया के अवसर पर घर में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है. संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है जिससे मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा और आप मिलकर भविष्य की वित्तीय योजनाएं बना सकते हैं.

भाग्यशाली कारक और उपाय
 भाग्यशाली रंग: हल्का नीला (Light Blue)
 भाग्यशाली अंक: 2
 अशुभ अंक: 5
 आज का उपाय: अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु को पीले फूल और माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें. आज के दिन जल से भरे पात्र या घड़े का दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा.

FAQs

1. क्या मकर राशि वालों के लिए आज नया निवेश करना शुभ है?
हाँ, अक्षय तृतीया और त्रिपुष्कर योग के कारण आज का दिन पार्टनरशिप और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत भाग्यशाली है.

2. छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
छात्रों के लिए आज का दिन विशेष है; उनके पढ़ने की तकनीक में सुधार होगा और विदेशी शिक्षा से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी.

3. आज के दिन कौन सा समय शुभ कार्यों के लिए वर्जित है?
आज दोपहर 04.30 से 06.00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत या वित्तीय लेनदेन करने से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Apr 2026 02:45 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today

Frequently Asked Questions

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से कैसा रहेगा?

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन राहत भरा है. संडे होने के कारण ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे लिक्विड कैश में इजाफा होगा और पुराने पेंडिंग पेमेंट्स क्लियर होंगे.

नौकरी और करियर के क्षेत्र में मकर राशि वालों के लिए आज क्या खास है?

कार्यक्षेत्र में आपकी साख और सम्मान बढ़ेगा. जूनियर आपकी कार्यशैली की प्रशंसा करेंगे और आप ऑफिस की राजनीति से दूर रहेंगे, जिससे मानसिक शांति बनी रहेगी.

छात्रों के लिए आज का दिन शिक्षा के क्षेत्र में कैसा रहेगा?

छात्रों के लिए आज का दिन 'इनोवेशन' का है. आपकी पढ़ाई के तरीके में नयापन आएगा और विदेश जाकर पढ़ाई करने वालों के लिए वीजा इंटरव्यू या प्रवेश परीक्षा का परिणाम शुभ रहेगा.

स्वास्थ्य के लिहाज से आज मकर राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन ऊर्जावान है. सूर्योदय के समय की सैर हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी रहेगी. राहुकाल (दोपहर 04.30 से 06.00) के दौरान मानसिक उत्तेजना से बचें और शांत रहें.

आज के दिन मकर राशि वालों के लिए कौन सा उपाय विशेष फलदायी होगा?

अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु को पीले फूल और माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें. जल से भरे पात्र या घड़े का दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा.

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