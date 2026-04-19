Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अक्षय तृतीया पर मकर राशि वालों के लिए आर्थिक मजबूती और व्यापार में वृद्धि।

कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा, राजनीति में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है।

छात्रों की पढ़ाई में नवाचार, विदेश शिक्षा के प्रयासों में सफलता।

परिवार में मधुरता, संतान से शुभ समाचार, स्वास्थ्य ऊर्जावान रहेगा।

Aaj ka Makar Rashifal 19 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जिसे अक्षय तृतीया के पावन पर्व के रूप में मनाया जाता है. आज सुबह 10.50 तक द्वितीया तिथि रहेगी, जिसके बाद अक्षय तृतीया का आरंभ होगा. नक्षत्रों की स्थिति देखें तो सुबह 07.10 तक भरणी और फिर कृतिका नक्षत्र रहेगा.

आज वाशि, सुनफा, आयुष्मान, रवि और त्रिपुष्कर योग का शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा आज आपके 5वें भाव (बुद्धि व संतान भाव) में गोचर करेंगे, जो रचनात्मकता और मानसिक स्पष्टता प्रदान करेगा. अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य आपके जीवन में अक्षय पुण्य और सुख-समृद्धि लेकर आएगा.

बिजनेस और वेल्थ (Business & Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि वालों के लिए राहत भरा है. संडे होने के कारण शॉप पर ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे लिक्विड कैश की मात्रा में इजाफा होगा. यह अतिरिक्त आय आपको पुराने पेंडिंग पेमेंट्स को आसानी से क्लियर करने में मदद करेगी. यदि आप पार्टनरशिप में नया निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन पार्टनर के साथ आपसी भरोसे को और मजबूत करने वाला साबित होगा. अक्षय तृतीया पर किया गया निवेश भविष्य में स्थिरता प्रदान करेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी साख और सम्मान दोनों में बढ़ोतरी होगी. आपके जूनियर आज आपकी कार्यशैली की प्रशंसा करेंगे और आपको एक मेंटर के रूप में देखेंगे. आज आप खुद को ऑफिस की किसी भी तरह की गुटबाजी या राजनीति से दूर रखेंगे. आपका पूरा ध्यान अपनी मानसिक शांति पर केंद्रित रहेगा, जो आपके करियर की लंबी दौड़ के लिए बहुत जरूरी है. राजनीति से जुड़े लोगों को आज पार्टी की ओर से किसी महत्वपूर्ण अभियान का प्रभारी बनाया जा सकता है.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन 'इनोवेशन' का है. चंद्रमा के पंचम भाव में होने से आपके पढ़ाई के तरीके में नयापन आएगा. जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आज वीजा इंटरव्यू या प्रवेश परीक्षा का परिणाम बहुत शुभ रहने वाला है. आपकी मेहनत रंग लाएगी और सफलता के नए द्वार खुलेंगे.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान है. सूर्योदय के समय की गई सैर आपके और आपके परिवार के बुजुर्गों के लिए हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने वाली साबित होगी. नियमित व्यायाम और ताजी हवा आपको मानसिक रूप से प्रसन्न रखेगी. राहुकाल (दोपहर 04.30 से 06.00) के दौरान मानसिक उत्तेजना से बचें और शांत रहें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. अक्षय तृतीया के अवसर पर घर में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है. संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है जिससे मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा और आप मिलकर भविष्य की वित्तीय योजनाएं बना सकते हैं.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: हल्का नीला (Light Blue)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु को पीले फूल और माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें. आज के दिन जल से भरे पात्र या घड़े का दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा.

FAQs

1. क्या मकर राशि वालों के लिए आज नया निवेश करना शुभ है?

हाँ, अक्षय तृतीया और त्रिपुष्कर योग के कारण आज का दिन पार्टनरशिप और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत भाग्यशाली है.

2. छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

छात्रों के लिए आज का दिन विशेष है; उनके पढ़ने की तकनीक में सुधार होगा और विदेशी शिक्षा से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी.

3. आज के दिन कौन सा समय शुभ कार्यों के लिए वर्जित है?

आज दोपहर 04.30 से 06.00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत या वित्तीय लेनदेन करने से बचें.

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