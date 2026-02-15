हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka makar Rashifal 15 February 2026: मकर राशिफल महाशिवरात्रि पर आपकी राशि में चंद्रमा का उदय, आत्मसम्मान और सफलता का बनेगा महासंयोग

Aaj ka makar Rashifal 15 February 2026: मकर राशिफल महाशिवरात्रि पर आपकी राशि में चंद्रमा का उदय, आत्मसम्मान और सफलता का बनेगा महासंयोग

Capricorn Horoscope 15 February 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मकर राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Feb 2026 03:35 AM (IST)
Preferred Sources

Makar Rashifal 15 February 2026 in Hindi: मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रमा आज आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा का आपकी राशि में होना आपके आत्मसम्मान (Self-esteem) और आत्म-चिंतन की शक्ति को बढ़ाएगा.

आज ग्रहों से बनने वाले लक्ष्मी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग आपकी राशि के लिए सौभाग्य के द्वार खोल रहे हैं. भगवान शिव की कृपा से आज आपकी योजनाएं सफल होंगी, बस ध्यान रहे कि जब तक कार्य पूरा न हो जाए, किसी भी प्रकार के प्रलोभन या शॉर्टकट से दूर रहें.

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Wealth): आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन "शुभ समाचार" लेकर आया है. "लक्ष्मी योग" के प्रभाव से बिजनेसमैन को धन संबंधी महत्वपूर्ण खबरें प्राप्त होंगी. यदि आप इंटीरियर या एक्सटीरियर डिजाइनिंग के बिजनेस से जुड़े हैं, तो आज आपको बेहतरीन नतीजे और बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं. रुके हुए धन की प्राप्ति के लिए आज का दिन अनुकूल है. निवेश करने के लिए दोपहर का समय (शुभ चौघड़िया) उत्तम रहेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career): नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. आपके कार्यों की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहना की जाएगी. करियर को लेकर आपने जो भी प्लानिंग की थी, उसके सफल होने का समय आ गया है. जो लोग सरकारी या प्राइवेट जॉब में स्थानांतरण (Transfer) की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए आज सकारात्मक परिस्थितियां बन सकती हैं. ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope): सेहत के मामले में आज आप खुद को बहुत "मजबूत और ऊजार्वान" महसूस करेंगे. चंद्रमा के लग्न (प्रथम भाव) में होने से मानसिक स्पष्टता आएगी और आप शारीरिक रूप से भी सक्रिय रहेंगे. महाशिवरात्रि के व्रत और पूजन से आपको असीम शांति मिलेगी. अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए आज योग और ध्यान का सहारा लेना आपके तेज को और बढ़ाएगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family): पारिवारिक जीवन आज उत्तम रहने वाला है. घर में सुख-शांति बनी रहेगी, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी सदस्य के साथ पुराने मुद्दों पर बहस न करें. प्रेम जीवन (Love Life) के लिहाज से दिन बहुत बढ़िया रहेगा; शिव-पार्वती की कृपा से आपसी संबंधों में मधुरता आएगी. रविवार का दिन होने से परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा की योजना भी बन सकती है.

विद्यार्थी, कलाकार और खिलाड़ी (Student, Artist & Sports): विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज एक सावधानी बरतनी जरूरी है. मनोरंजन या किसी व्यर्थ की चीज पर आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं, इसलिए अपने बजट पर नियंत्रण रखें. अपनी कला और खेल पर ध्यान केंद्रित करें, सफलता के योग बने हुए हैं.

  • शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)
  • शुभ अंक: 8
  • अशुभ अंक: 5
  • महाशिवरात्रि विशेष उपाय: चूंकि चंद्रमा आपकी राशि में है, इसलिए आज शिवलिंग पर गंगाजल और सफेद चंदन अर्पित करें. "ॐ नमः शिवाय" का जाप करते हुए शिव अष्टक का पाठ करें. निर्धनों को सफेद मिठाई का दान करें.

(FAQs)

1. आज मकर राशि वालों के लिए शिव पूजा का सबसे उत्तम समय क्या है?
    आज सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक 'लाभ-अमृत' का चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ है. इस समय की गई पूजा आपके मानसिक बल को बढ़ाएगी.

2. क्या आज नई नौकरी के लिए आवेदन करना सही है?
   जी हाँ, चंद्रमा आपकी राशि में है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, इसलिए आज करियर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेना और आवेदन करना बहुत शुभ रहेगा.

3. आज का राहुकाल कब है?
   आज दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी बड़े वित्तीय लेन-देन या महत्वपूर्ण अनुबंध (Contract) से बचें.

Aaj ka Dhanu Rashifal 15 February 2026: धनु राशि शुभ चौघड़िये में नई शुरुआत दिलाएगी अंतरराष्ट्रीय पहचान

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 15 Feb 2026 03:35 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Capricorn Horoscope. Makar Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सिर्फ बयानबाजी से नहीं होती जीत', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डींगे हांक रहा था पाक, CDS ने सुनाईं खरी-खरी
'बयानबाजी से जीत नहीं होती', ऑपरेशन सिंदूर पर डींगे हांक रहा था पाक, CDS ने सुनाईं खरी-खरी
क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
विश्व
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
Advertisement

वीडियोज

Janhit: India के धुरंधुर फिर रचेंगे इतिहास ! | IND vs Pak T20 World Cup | Chitra Pathi
Shankracharya vs CM Yogi: Shankracharya पर सियासी भूचाल ! | UP Politics | Controversy
Sansani: प्यार का पंचनामा...'वेलेंटाइन डेट' के दरिंदे ! | Crime News
Sandeep Chaudhary: शंकराचार्य पर महासंग्राम...Debate में हो गया योगी vs अखिलेश | Shankaracharya News
Sadhguru के आश्रम में कैसे बनता है लोगों का खाना? सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सिर्फ बयानबाजी से नहीं होती जीत', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डींगे हांक रहा था पाक, CDS ने सुनाईं खरी-खरी
'बयानबाजी से जीत नहीं होती', ऑपरेशन सिंदूर पर डींगे हांक रहा था पाक, CDS ने सुनाईं खरी-खरी
क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
विश्व
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
इंडिया
‘क्वाड शिखर सम्मेलन कभी कैंसिल नहीं हुई’, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर
‘क्वाड शिखर सम्मेलन कभी कैंसिल नहीं हुई’, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर
लाइफस्टाइल
गर्म पानी से नहाने के क्या हैं नुकसान? जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
गर्म पानी से नहाने के क्या हैं नुकसान? जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
हेल्थ
आयुष्मान कार्ड  से एक साल में कितनी बार करा सकते हैं इलाज, जानें क्या होते हैं नियम?
आयुष्मान कार्ड  से एक साल में कितनी बार करा सकते हैं इलाज, जानें क्या होते हैं नियम?
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Embed widget