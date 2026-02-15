Makar Rashifal 15 February 2026 in Hindi: मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रमा आज आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा का आपकी राशि में होना आपके आत्मसम्मान (Self-esteem) और आत्म-चिंतन की शक्ति को बढ़ाएगा.

आज ग्रहों से बनने वाले लक्ष्मी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग आपकी राशि के लिए सौभाग्य के द्वार खोल रहे हैं. भगवान शिव की कृपा से आज आपकी योजनाएं सफल होंगी, बस ध्यान रहे कि जब तक कार्य पूरा न हो जाए, किसी भी प्रकार के प्रलोभन या शॉर्टकट से दूर रहें.

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Wealth): आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन "शुभ समाचार" लेकर आया है. "लक्ष्मी योग" के प्रभाव से बिजनेसमैन को धन संबंधी महत्वपूर्ण खबरें प्राप्त होंगी. यदि आप इंटीरियर या एक्सटीरियर डिजाइनिंग के बिजनेस से जुड़े हैं, तो आज आपको बेहतरीन नतीजे और बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं. रुके हुए धन की प्राप्ति के लिए आज का दिन अनुकूल है. निवेश करने के लिए दोपहर का समय (शुभ चौघड़िया) उत्तम रहेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career): नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. आपके कार्यों की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहना की जाएगी. करियर को लेकर आपने जो भी प्लानिंग की थी, उसके सफल होने का समय आ गया है. जो लोग सरकारी या प्राइवेट जॉब में स्थानांतरण (Transfer) की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए आज सकारात्मक परिस्थितियां बन सकती हैं. ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope): सेहत के मामले में आज आप खुद को बहुत "मजबूत और ऊजार्वान" महसूस करेंगे. चंद्रमा के लग्न (प्रथम भाव) में होने से मानसिक स्पष्टता आएगी और आप शारीरिक रूप से भी सक्रिय रहेंगे. महाशिवरात्रि के व्रत और पूजन से आपको असीम शांति मिलेगी. अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए आज योग और ध्यान का सहारा लेना आपके तेज को और बढ़ाएगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family): पारिवारिक जीवन आज उत्तम रहने वाला है. घर में सुख-शांति बनी रहेगी, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी सदस्य के साथ पुराने मुद्दों पर बहस न करें. प्रेम जीवन (Love Life) के लिहाज से दिन बहुत बढ़िया रहेगा; शिव-पार्वती की कृपा से आपसी संबंधों में मधुरता आएगी. रविवार का दिन होने से परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा की योजना भी बन सकती है.

विद्यार्थी, कलाकार और खिलाड़ी (Student, Artist & Sports): विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज एक सावधानी बरतनी जरूरी है. मनोरंजन या किसी व्यर्थ की चीज पर आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं, इसलिए अपने बजट पर नियंत्रण रखें. अपनी कला और खेल पर ध्यान केंद्रित करें, सफलता के योग बने हुए हैं.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

ऑरेंज (नारंगी) शुभ अंक: 8

8 अशुभ अंक: 5

5 महाशिवरात्रि विशेष उपाय: चूंकि चंद्रमा आपकी राशि में है, इसलिए आज शिवलिंग पर गंगाजल और सफेद चंदन अर्पित करें. "ॐ नमः शिवाय" का जाप करते हुए शिव अष्टक का पाठ करें. निर्धनों को सफेद मिठाई का दान करें.

(FAQs)

1. आज मकर राशि वालों के लिए शिव पूजा का सबसे उत्तम समय क्या है?

आज सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक 'लाभ-अमृत' का चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ है. इस समय की गई पूजा आपके मानसिक बल को बढ़ाएगी.

2. क्या आज नई नौकरी के लिए आवेदन करना सही है?

जी हाँ, चंद्रमा आपकी राशि में है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, इसलिए आज करियर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेना और आवेदन करना बहुत शुभ रहेगा.

3. आज का राहुकाल कब है?

आज दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी बड़े वित्तीय लेन-देन या महत्वपूर्ण अनुबंध (Contract) से बचें.

Aaj ka Dhanu Rashifal 15 February 2026: धनु राशि शुभ चौघड़िये में नई शुरुआत दिलाएगी अंतरराष्ट्रीय पहचान

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.