हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMakar Masik Rashifal October 2025: मकर राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना उत्साह से भरपूर! जानिए मासिक राशिफल का हाल

Makar Masik Rashifal October 2025: मकर राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना उत्साह से भरपूर! जानिए मासिक राशिफल का हाल

Makar Rashi ka Masik Rashifal: मकर राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना उत्साह और अवसर से भरपूर रहने वाला है. बिजनेस से लेकर सेहत का हाल जानिए. पढ़ें मकर राशि का मासिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 02 Oct 2025 03:00 AM (IST)
Preferred Sources

Capricorn October Month Horoscope 2025: मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना उत्साह और अवसर लेकर आएगा. बिजनेस में नए कॉन्ट्रैक्ट और स्थिर आमदनी के योग हैं, वहीं नौकरीपेशा लोगों को संघर्ष के बाद अच्छे परिणाम मिलेंगे.

प्रेम जीवन और पारिवारिक रिश्तों में सकारात्मकता बढ़ेगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सावधानी जरूरी है. छात्रों के लिए यह महीना विदेश शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की दिशा में नए अवसर खोलेगा. त्योहारों का समय आपके जीवन में धार्मिक आस्था और शांति का संदेश लेकर आएगा.

परिवार राशिफल

अक्टूबर की शुरुआत में गुरू-शुक्र का संबंध विवाहित जीवन और पारिवारिक रिश्तों को मधुर बनाएगा. 06 से 17 अक्टूबर तक माता-पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और घर में सुख-शांति बढ़ेगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. 09 अक्टूबर से शनि-शुक्र का प्रभाव वैवाहिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ाएगा. 18 अक्टूबर के बाद रिश्तों में स्थिरता आएगी.

लव राशिफल

02 से 23 अक्टूबर तक ग्रह स्थिति प्रेम जीवन में नई उमंग जगाएगी. प्रियतम के साथ समय बिताने और रिश्ते को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा. 09 से 23 अक्टूबर तक बुध-शुक्र का योग रिश्तों को मजबूत बनाएगा. 18 अक्टूबर के बाद गुरू के प्रभाव से प्रेम संबंध सुचारु रूप से चलते रहेंगे और एक-दूसरे के प्रति भरोसा बढ़ेगा.

व्यापार राशिफल

महीने की शुरुआत से ही मकर राशि के बिजनेसमैन मार्केट में प्रतिस्पर्धियों से आगे रहेंगे. कृषि, इलेक्ट्रिक और ऑटोमोबाइल बिजनेस में बड़े ऑर्डर मिलेंगे. 16 से 27 अक्टूबर तक स्थिर आमदनी के योग बनेंगे.

18 अक्टूबर से गुरू उच्च के होकर हंस योग बनाएंगे जिससे नई कंपनियों से जुड़ने का मौका मिलेगा. हालांकि, शनि-राहु के प्रभाव से पार्टनरशिप बिजनेस में विवाद संभव है. 24 अक्टूबर के बाद नया ऑफिस या इक्विपमेंट शुरू करने का अवसर मिलेगा.

नौकरी राशिफल

जॉबपेशा लोगों के लिए यह महीना संघर्ष और सफलता का मिश्रण रहेगा. 02 से 23 अक्टूबर तक कार्यक्षमता और अनुभव से काम में उन्नति होगी. विदेशी कामकाज से जुड़े लोग जूनियर्स पर निर्भर रहेंगे लेकिन खुद प्रयास करना भी जरूरी होगा.

कोवर्कर्स सहयोग करेंगे परंतु उनका अहंकारी रवैया परेशान कर सकता है. 17 से 26 अक्टूबर तक आईटी और मार्केटिंग सेक्टर में अच्छी सफलता मिलेगी. करियर में स्थिरता के संकेत 23 अक्टूबर के बाद मिलेंगे.

युवा और करियर राशिफल

विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों के लिए यह महीना शुभ रहेगा. 09 अक्टूबर के बाद से विदेश शिक्षा के योग बनेंगे. हायर एजुकेशन ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को 18 अक्टूबर के बाद गुरु का आशीर्वाद मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को थोड़ी कठिनाई हो सकती है. 27 अक्टूबर के बाद स्पोर्ट्स पर्सन का अचानक किसी बड़े इवेंट में चयन संभव है.

धन राशिफल

16 से 27 अक्टूबर तक आय में वृद्धि होगी और स्थिर आमदनी के स्रोत मिलेंगे. 18 अक्टूबर से गुरु का प्रभाव नए व्यापारिक कॉन्ट्रैक्ट और लाभ के अवसर लाएगा. हालांकि, शनि-राहु का असर बिजनेस पार्टनर से अनबन करा सकता है, जिससे वित्तीय स्थिति पर असर पड़े. समझदारी से निवेश करना लाभदायक रहेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में यह महीना मध्यम फलदायी रहेगा. 02 से 23 अक्टूबर तक आंख, दांत और बालों से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. 17 अक्टूबर से खानपान पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि लापरवाही से सेहत बिगड़ सकती है. 09 से 23 अक्टूबर तक प्रतियोगी छात्रों को यात्रा करनी पड़ सकती है. जीवनसाथी की सेहत में सुधार होगा.

  • शुभ अंक 4, 6, 8
  • शुभ रंग नीला और गहरा हरा

उपाय

  • 02 अक्टूबर विजयदशमी पर हनुमान जी के मंदिर में बिना नमक की रोटी, गुड़ और घी चढ़ाएं और वहीं सुंदरकांड व हनुमान चालीसा का पाठ करें.
  • 06 अक्टूबर शरद पूर्णिमा पर 11 गोमती चक्र सिर से उतारकर बहते जल में प्रवाहित करें और चावल, सफेद वस्त्र, कपूर, चांदी और सफेद चंदन का दान करें.
  • 10 अक्टूबर करवा चौथ पर रेशमी साड़ी पहनकर भगवान शिव-पार्वती को हल्दी की 7 गांठें, 7 गुड़ की डलियां और 1 रुपए का सिक्का पीले कपड़े में बांधकर अर्पित करें और "ॐ मेघनादाय नमः" मंत्र का जाप करें.

FAQs

प्रश्न 1 क्या मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 में बिजनेस के नए मौके मिलेंगे?
उत्तर हां, 18 अक्टूबर के बाद नई कंपनियों से जुड़ने और नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है.

प्रश्न 2 क्या नौकरीपेशा लोगों को करियर में स्थिरता मिलेगी?
उत्तर जी हां, 23 अक्टूबर के बाद करियर में अच्छे अवसर और स्थिरता प्राप्त होगी.

प्रश्न 3 छात्रों के लिए यह महीना कैसा रहेगा?
उत्तर विदेश शिक्षा और हायर एजुकेशन चाहने वाले छात्रों के लिए समय अच्छा है, लेकिन प्रतियोगी छात्रों को संघर्ष करना होगा.

प्रश्न 4 क्या स्वास्थ्य में सुधार होगा?
उत्तर शुरुआती समय में स्वास्थ्य समस्याएं रहेंगी, लेकिन अक्टूबर के मध्य से सेहत में सुधार होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 02 Oct 2025 03:00 AM (IST)
Tags :
Capricorn Masik Rashifal Makar Rashifal Capricorn Monthly Horoscope
और पढ़ें
